Cómo ahorrar batería en tu celular

Para lograr que tu teléfono celular consuma menos batería, es importante identificar los factores que afectan su duración y realizar ajustes que optimicen su rendimiento. Foto: Magnific.

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Los usuarios de teléfonos inteligentes nos preocupamos por la duración de las baterías de nuestros dispositivos móviles.

Ya sea en el entorno profesional o en el personal, parece que cada día aumenta la demanda de energía y con ella la sensación de que el móvil nos va a dejar colgados cuando más lo necesitamos.

Para lograr que tu teléfono celular consuma menos batería, es importante identificar los factores que afectan su duración y realizar ajustes que optimicen su rendimiento.

RECOMENDACIONES

1. Cierra las apps en segundo plano. Muchas de las apps instaladas en nuestro teléfono celular consumen batería de forma constante. Recuerda que las apps que abras quedarán abiertas, a no ser que las cierres a través de su propio menú o a través de las opciones del menú de tu dispositivo. Entre más apps estén abiertas en segundo plano, menos durará la batería.

2. Evita siempre que puedas el modo reunión. La vibración de tu celular consume su batería. Intenta activar esta opción solamente cuando sea necesario. En situaciones en las que no necesites prestar atención al celular, procura dejarlo en modo silencio.

3. Ajusta el brillo de la pantalla. Tus ojos lo agradecerán. Además, los ajustes que vienen predeterminados suelen consumir más energía. Aumenta el brillo de tu pantalla solamente cuando vayas a ver una película o TV en streaming, o cuando decidas jugar videojuegos. La pantalla es el elemento de tu celular que más batería consume.

4. Desactiva Bluetooth, Wi-Fi y NFC cuando no los uses. Los elementos de “radio” del celular son otros “devoradores” de batería. Desactiva el Bluetooth, el GPS, y el Wi-Fi desde el menú de tu dispositivo cuando no los estés utilizando. Puedes identificar rápidamente si los tienes activados, si visualizas su icono en la parte superior de la pantalla, justo al lado del icono de batería y la hora.

5. Reduce el tiempo de bloqueo. Otra sugerencia es reducir el tiempo de espera para que el celular quede bloqueado cuando esté inactivo. Pocos segundos son suficientes. Además, este punto es importante por tu propia seguridad, dado que si pierdes el dispositivo no podrán entrar a ver tus datos.

6. Activa el modo ahorro de energía. Casi todos los teléfonos celulares incluyen un modo de “ahorro de energía”, que ajusta el brillo y baja la velocidad del procesador del smartphone cuando no está siendo utilizado. Aprovecha esta opción para optimizar el uso de batería.

7. Desactiva las actualizaciones automáticas. Deshabilita las actualizaciones automáticas de las apps instaladas y de las nuevas versiones de sistema operativo. Realiza esta acción cuando estés conectado a una red Wi-Fi, lo cual también te permitirá ahorrar megas de tu plan de datos.

8. Recarga la batería antes de que se agote. Este punto es importante para alargar la vida útil de tu batería. Verifica la carga restante, y no esperes a que tu móvil se apague para ponerlo a cargar. Así mismo, intenta recargar la batería por completo, nunca durante pequeños periodos.

Gadgets. Para lograr que tu teléfono celular consuma menos batería, es importante identificar los factores que afectan su duración y realizar ajustes que optimicen su rendimiento. Foto: Magnific. (KIENGCAN)

LAS CLAVES

Además de implementar estrategias de ahorro de batería, es importante evitar prácticas que puedan reducir la vida útil de tu batería o afectar su rendimiento a largo plazo:

• No uses cargadores no oficiales. Los cargadores genéricos o de baja calidad pueden dañar tu batería al no proporcionar la corriente adecuada ni garantizar una carga segura y eficiente.

• Evita dejar el móvil conectado toda la noche. Mantener el dispositivo conectado al 100% durante horas innecesarias puede generar un estrés térmico que afecta la batería con el tiempo.

• No utilices el móvil mientras lo cargas. Aunque usar el móvil mientras está conectado al cargador no es técnicamente dañino, realizar actividades exigentes, como jugar o ver vídeos en streaming, puede generar calor adicional y afectar la salud de la batería con el tiempo.

• Evita usar fondos de pantalla animados. Aunque son atractivos visualmente, los fondos de pantalla animados consumen recursos adicionales, como procesamiento gráfico y batería.

DATO

Las aplicaciones mandan notificaciones constantemente, provocando que el usuario prenda, apague y revise la pantalla de su teléfono celular constantemente. Es recomendable sólo permitir las notificaciones de las aplicaciones que el usuario considere primordiales.

FUENTES: ORANGE Y EL BLOG DE O2.