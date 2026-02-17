La IA revoluciona la forma en que aprendemos un nuevo idioma

La inteligencia artificial se ha convertido en un parteaguas para la educación, particularmente en la forma en que las personas aprenden un nuevo idioma. Foto: Freepik.

Gracias a la inteligencia artificial, hoy es posible vivir experiencias de aprendizaje mucho más dinámicas, personalizadas y enfocadas en la práctica real de la comunicación al momento de estudiar un idioma.

De acuerdo con el estudio “Idiomas y Habilidades 2025”, elaborado por Pearson LATAM y Opinion Box, el 34 por ciento de los estudiantes en México ya utiliza herramientas de IA para aprender inglés, principalmente para la creación y corrección de frases.

El país lidera en América Latina en el uso de herramientas tecnológicas aplicadas a la enseñanza de idiomas, superando a naciones como Brasil, que reportó un 24 por ciento, según la investigación.

INTERACCIONES

Esas cifras reflejan cómo esta tecnología se ha integrado de forma creciente en los hábitos de estudio de los idiomas.

“Una de las principales ventajas de la IA es que permite interactuar con asistentes virtuales o tutores conversacionales que recrean situaciones reales, con distintos acentos y niveles de complejidad”, explica Alejandro Martín del Campo, director de Mercadotecnia de Berlitz México.

“Esto no sólo fortalece la comprensión auditiva y la fluidez, sino que también ayuda a disminuir la ansiedad que muchas personas sienten al momento de hablar en otro idioma”, agrega.

A diferencia de los métodos tradicionales, la inteligencia artificial permite identificar errores gramaticales o de pronunciación en tiempo real y entregar retroalimentación inmediata, lo que acelera el proceso de aprendizaje y lo vuelve mucho más efectivo.

Sin embargo, su rol no busca reemplazar al profesor, sino potenciar su labor.

“Existe la inquietud de si la IA podría sustituir a los instructores, pero en realidad funciona como un aliado estratégico. La tecnología amplía el tiempo de práctica y genera más oportunidades para que los estudiantes se enfrenten a conversaciones naturales, mientras que el instructor sigue siendo clave para guiar, motivar y acompañar el proceso de aprendizaje”, señala Martín del Campo.

EQUILIBRIO

Este equilibrio entre innovación tecnológica y contacto humano permite que cada estudiante avance a su propio ritmo, sin perder el acompañamiento experto que resulta fundamental para desarrollar habilidades como la conversación, la pronunciación y la confianza al comunicarse en contextos reales.

En esa línea, Alejandro Martín del Campo destaca que Berlitz México ha incorporado plataformas de autoestudio que integran herramientas basadas en inteligencia artificial, las cuales complementan la experiencia educativa con prácticas guiadas y constantes, adaptadas a la disponibilidad y objetivos de cada alumno.

Estas soluciones están diseñadas para adultos, considerando distintos estilos de aprendizaje y necesidades específicas.

“La interacción humana sigue siendo un pilar en nuestros programas. La mayoría de ellos mantiene clases con instructores, mientras que la IA funciona como un soporte adicional fuera del aula, permitiendo que los estudiantes practiquen con avatares que simulan conversaciones, entregan respuestas y corrigen errores, ayudándolos a alcanzar sus metas de comunicación en menos tiempo”, concluye el directivo.

EL FUTURO

Y es que el auge de la IA en la enseñanza de idiomas no solamente responde al entusiasmo de los estudiantes, sino también a las capacidades técnicas que ofrecen las plataformas actuales.

Según Market Research Intellect, los algoritmos analizan el desempeño y las debilidades de cada alumno para personalizar los planes de estudio, recomendar ejercicios y ofrecer una retroalimentación muy personalizada.

Mirando hacia adelante, Berlitz proyecta seguir profundizando esta integración tecnológica. El objetivo es complementar los programas presenciales y virtuales con nuevas herramientas de práctica basadas en IA.