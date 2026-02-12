Cupido se volvió digital: crecen las parejas virtuales impulsadas por IA en el país

Cupido se digitalizó. Sus flechas ya no dependen solo de miradas casuales o coincidencias del destino, sino de algoritmos, chatbots e inteligencia artificial capaces de crear vínculos emocionales cada vez más realistas. Según un estudio de Kaspersky, el 10% de los colombianos afirma haber tenido una relación con una pareja virtual impulsada por IA, una cifra que confirma que esta tendencia dejó de ser ciencia ficción para convertirse en parte del día a día digital.

El informe también revela que muchas personas creen que, en el futuro, las relaciones con compañeros virtuales podrían reemplazar —o al menos complementar— los vínculos con personas reales, especialmente en contextos de soledad, hiperconectividad y búsqueda de afinidad emocional inmediata.

¿Qué son las parejas virtuales con inteligencia artificial?

Las parejas virtuales son personajes digitales capaces de sostener conversaciones fluidas mediante texto, voz o incluso avatares interactivos. Estas aplicaciones permiten a los usuarios diseñar a su “compañero ideal”, definiendo nombre, personalidad, gustos y estilo de interacción: romántico, empático, divertido o siempre disponible.

Gracias al aprendizaje automático, estos sistemas recuerdan detalles personales, se adaptan a los hábitos del usuario y generan una sensación de compañía constante. Aunque no existe una persona real detrás de la pantalla, la conexión emocional puede sentirse auténtica para quienes interactúan con estas tecnologías, redefiniendo la intimidad en el entorno digital.

El lado oscuro del romance digital: estafas y ciberamenazas

El principal riesgo surge cuando la confianza depositada en estos compañeros virtuales influye en decisiones personales o en el intercambio de información sensible. Los ciberdelincuentes han encontrado en este fenómeno una oportunidad para desarrollar “novios” falsos impulsados por IA, diseñados específicamente para cometer fraudes a gran escala.

De acuerdo con el estudio, al menos el 21% de los colombianos que buscan pareja a través de la tecnología ya ha sido víctima de estafas románticas. Entre las tácticas más comunes se encuentran el catfishing, el envío de enlaces o archivos maliciosos, el chantaje emocional, las solicitudes de dinero y el robo de identidad con fines fraudulentos.

IA y aplicaciones de citas: una combinación en crecimiento

La inteligencia artificial no solo está presente en las parejas virtuales. Hoy también juega un papel clave en las aplicaciones de citas tradicionales. Según datos de Kaspersky, el 31% de los usuarios en la región afirma que usaría IA para encontrar a su pareja ideal mediante estas plataformas.

Si bien estas herramientas pueden facilitar la búsqueda de afinidades y mejorar la experiencia de matching, también intensifican riesgos ya conocidos, como la proliferación de perfiles falsos y la exposición de datos personales.

El riesgo de compartir datos emocionales y personales

“Cuando usamos plataformas de parejas virtuales o aplicaciones de citas, no solo compartimos gustos o intereses, también información muy personal y emocional”, advierte María Isabel Manjarrez, Investigadora de seguridad del Equipo Global de Investigación y Análisis de Kaspersky.

La experta señala que conversaciones privadas, hábitos digitales y contenido íntimo pueden quedar almacenados sin claridad sobre su manejo o protección. Si estos datos se registran en plataformas maliciosas o no cuentan con medidas de seguridad adecuadas, pueden quedar expuestos a accesos no autorizados, usos indebidos o filtraciones que afecten la privacidad y la reputación de los usuarios.

Recomendaciones de seguridad para un San Valentín digital

Para reducir los riesgos al interactuar con parejas virtuales o al usar inteligencia artificial para buscar pareja, los expertos de Kaspersky recomiendan: