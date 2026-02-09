HONOR Magic8 Lite llega a Colombia: el smartphone que batió un Récord Guinness por su resistencia extrema

El mercado colombiano recibe un nuevo contendiente en la gama media premium: el HONOR Magic8 Lite, un dispositivo que no solo destaca por su diseño y rendimiento, sino por un hito que lo ubica directamente en los libros de GUINNESS WORLD RECORDS. En Dubái, el smartphone sobrevivió a una caída desde 6,133 metros de altura, una distancia equivalente a la altura de una montaña o a más de 20 veces un edificio de 10 pisos. El impacto no provocó fallas funcionales ni daños estructurales visibles, convirtiéndolo en el teléfono con la caída a mayor altura registrada sin sufrir daño crítico.

Este logro no fue una demostración publicitaria sin fundamento. HONOR lo ejecutó para validar públicamente la ingeniería interna del dispositivo, construida con un enfoque en resistencia integral que supera los estándares tradicionales del segmento. Ahora, con ese récord como carta de presentación, la marca lanza oficialmente en Colombia el HONOR Magic8 Lite, un smartphone que combina durabilidad extrema, batería de gran capacidad y prestaciones inteligentes diseñadas para usuarios que buscan confiabilidad, rendimiento y versatilidad.

Con esta llegada, HONOR consolida su apuesta por dispositivos capaces de responder a condiciones reales de uso: caídas, climas adversos, uso intensivo y escenarios cotidianos que ponen a prueba la resistencia de un smartphone.

Ingeniería avanzada: cómo se dispersa un impacto extremo

La clave del rendimiento anti-golpes del HONOR Magic8 Lite está en su arquitectura interna. El dispositivo incorpora un sistema de protección de seis capas, donde cada elemento trabaja conjuntamente para absorber y redistribuir la energía generada por impactos fuertes. Esta estructura se complementa con la tecnología HONOR Anti-Drop y Ultra-Bounce Anti-Drop 3.0, una evolución que incorpora materiales innovadores como fluido no newtoniano flexible, capaz de endurecerse justo en el momento del impacto.

El diseño interno incluye además una serie de microespacios de aire, una especie de “airbags microscópicos” que, al comprimirse, disipan la energía antes de que llegue a los componentes más sensibles. Gracias a esta ingeniería, el smartphone puede resistir caídas desde hasta 2,5 metros sobre superficies tan hostiles como mármol, adoquines o asfalto, un nivel de protección poco común en este segmento.

Por primera vez en esta línea de productos, HONOR incorpora Corning Gorilla Glass Victus 2, que incrementa la resistencia de la pantalla en un 30% frente a impactos laterales y abrasión en superficies rugosas. Este nuevo panel está diseñado para soportar los desgastes cotidianos que suelen deteriorar la pantalla en los primeros meses de uso.

Además, el dispositivo cuenta con doble respaldo internacional: la Certificación de Rendimiento Premium de Resistencia Triple de SGS, inédita en la industria, y la Certificación de Fiabilidad Integral 5 Estrellas, que avalan su resistencia a caídas, agua y polvo bajo pruebas prolongadas de estrés.

Estas certificaciones se complementan con IP69K e IP68, lo que significa que el Magic8 Lite soporta chorros de agua a alta presión y temperatura, así como inmersiones profundas. Incluso en tormentas o bajo lluvia intensa, el desempeño táctil se mantiene gracias a las funciones Toque en lluvia fuerte con IA y Toque con guantes, que permiten operar la pantalla con precisión en condiciones difíciles.

Autonomía de nueva generación: HONOR inaugura la “Era 8”

Uno de los atributos más diferenciadores del HONOR Magic8 Lite es su batería. El dispositivo integra una batería de silicio-carbono de 8.300 mAh, la de mayor capacidad en un smartphone disponible actualmente en Colombia. Este tipo de batería no solo ofrece una energía más densa, sino que mejora la eficiencia térmica y el rendimiento en situaciones de carga exigente.

La autonomía obtenida con esta batería permite reducir la dependencia del cargador incluso para usuarios que consumen contenido multimedia, juegan o usan el teléfono para productividad durante todo el día. El dispositivo puede operar correctamente en rangos extremos que van desde -30 °C hasta 55 °C, ideal para regiones colombianas con climas muy variados.

Además, HONOR implementa algoritmos de salud de batería que garantizan hasta seis años de uso sin una degradación perceptible, una de las cifras más altas del mercado. El Modo Ultra Ahorro permite incluso obtener más de 60 minutos de llamadas con solo 2% de batería, útil para emergencias.

La carga rápida también es protagonista: el Magic8 Lite es compatible con HONOR SuperCharge de 66W, y añade carga inversa de 7,5W, lo que lo convierte en una especie de powerbank portátil para otros dispositivos.

Pantalla curva AMOLED, cámara y edición por IA

El Magic8 Lite integra una pantalla AMOLED curva de 6,79 pulgadas, con resolución 1.5K y capacidad para reproducir 1.070 millones de colores. El brillo pico de hasta 6.000 nits asegura visibilidad incluso bajo luz solar directa, mientras que su tasa de actualización de 120 Hz ofrece fluidez en navegación, juegos y reproducción de video.

La marca refuerza el bienestar visual con tecnologías como PWM de 3840 Hz, una de las más altas del mercado para reducir el parpadeo, sumando características como pantalla nocturna circadiana, atenuación dinámica y desenfoque con IA para evitar fatiga ocular.

Su sistema de cámara principal integra un sensor Ultra-Sensing de 108 MP, con tamaño de 1/1.67”, apertura f/1.75 y doble estabilización OIS + EIS certificada en estándar CIPA 5.0. Esto se traduce en fotos más limpias en ambientes oscuros y videos con buena estabilidad sin necesidad de trípode.

El apartado fotográfico crece con herramientas de IA generativa como Borrador con IA, Recorte con IA, Expansión de imágenes, Ojos abiertos para fotos grupales, Quitar reflejos y más, permitiendo ediciones avanzadas directamente en el dispositivo.

El dispositivo incorpora el procesador Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4, acompañado de RAM Turbo que permite alcanzar hasta 16 GB de RAM efectiva. Esto asegura capacidad multitarea estable incluso con aplicaciones pesadas.

El HONOR Magic8 Lite llega con MagicOS 9.0 basado en Android 15, con funcionalidades como Magic Portal, que facilita mover contenido entre aplicaciones con un gesto, y HONOR Notas, que agrega transcripción de voz a texto y traducción en tiempo real.

A pesar de su robustez, el diseño se mantiene delgado con 7,76 mm de grosor, biseles mínimos y una estética inspirada en la naturaleza. Estará disponible en verde esmeralda (exclusivo para LATAM), negro medianoche y dorado amanecer, con precio base de $2.299.000 (8+8 GB RAM, 512 GB almacenamiento).