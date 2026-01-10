El futuro del trabajo y la toma de decisiones en la era de la inteligencia artificial

Publimetro dialogó con Mary Ellen Randal, presidenta del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE) sobre las nuevas tendencias del trabajo y la Intelilgencia Artificial.
1- Publimetro: Desde la perspectiva del IEEE, ¿cuáles serán las principales tendencias tecnológicas que marcarán la agenda global este año?
Mary Ellen Randal:
Dos grandes tendencias incluyen:
- El auge de la IA agente (Agentic AI). En 2026, veremos la transición de los chatbots y asistentes a agentes de inteligencia artificial verdaderamente autónomos, capaces de planificar, ejecutar y adaptarse a lo largo de múltiples pasos de un flujo de trabajo. Estos agentes no solo responderán preguntas, sino que ejecutarán tareas complejas de principio a fin. Esto requiere gestionar la seguridad, el cumplimiento normativo y los recursos entre los diferentes agentes.
IA multimodal y física. Los modelos de IA evolucionarán más allá del texto y la imagen para comprender y generar múltiples modalidades: sonido, video, movimiento y datos de sensores. Más importante aún, estos modelos se integrarán con el mundo físico a través de la robótica, vehículos autónomos y dispositivos IoT. Esto transformará sectores como la manufactura, la agricultura, la salud y la logística.
2- PM: La inteligencia artificial sigue ganando protagonismo en múltiples sectores. ¿En qué áreas cree usted que veremos los avances más significativos a corto plazo?
Mary Ellen Randal:
La IA representa la mayor oportunidad y, al mismo tiempo, el mayor desafío tecnológico de nuestra generación. Las oportunidades son extraordinarias: diagnósticos médicos más precisos, aceleración en el descubrimiento de fármacos, optimización de los sistemas energéticos, educación personalizada y automatización de tareas repetitivas que liberan a las personas para trabajos más creativos y significativos.
En la industria, vemos la adopción de la IA a una escala sin precedentes: desde vehículos autónomos y robótica industrial hasta la integración de IA en dispositivos de consumo y hogares inteligentes. En la sociedad, la IA permite un mejor acceso a la información y a los servicios, pero también plantea preguntas sobre privacidad, empleo y sesgos.El IEEE está respondiendo a estos desafíos mediante el desarrollo de estándares, certificaciones y foros para abordar la confiabilidad, la transparencia y la equidad.
3- ¿Qué tecnologías emergentes cree que pasarán de la experimentación a la adopción real por parte de empresas y usuarios este año?
ME: Se espera que varias tecnologías concretas pasen de la experimentación a la adopción real en el próximo año. Por ejemplo:
- IA agente (agentes autónomos capaces de planificar, ejecutar y adaptarse a lo largo de flujos de trabajo)
- Computación en el borde y IA a nivel de dispositivo (chips especializados que permiten inferencia local y experiencias privadas y más rápidas)
- Vehículos autónomos y robótica industrial (sistemas listos para producción con horarios definidos)
- IA multimodal integrada con sistemas físicos (robots, IoT, gemelos digitales)
- Herramientas para desarrolladores (supercomputadoras personales de IA y plataformas para la generación de datos sintéticos)
Muchas de estas tecnologías ya se están demostrando como productos y no solo como prototipos, con empresas anunciando planes de producción e integraciones en dispositivos y electrodomésticos de consumo cada día.
4- En un contexto de rápida innovación, ¿qué desafíos deberían priorizar hoy las organizaciones para mantenerse competitivas y responsables?
ME: Las organizaciones deberían priorizar varios pasos:
- Obtener reconocimientos profesionales, como el CertifAIEd Professional del IEEE.
- Integrar tecnología con personas y procesos: evitar la adopción fragmentada de IA desde abajo hacia arriba; la alta dirección debe definir prioridades y focalizar las inversiones, al mismo tiempo que se invierte fuertemente en la transformación organizacional.
- Enfocarse en la infraestructura de datos y el talento: garantizar datos de calidad, gobernados y accesibles, y desarrollar equipos multidisciplinarios que comprendan tanto la tecnología como los procesos de negocio.
- Revisar las mejores prácticas en ciberseguridad y privacidad: abordar las nuevas superficies de ataque creadas por agentes autónomos y los riesgos de privacidad asociados con la IA y la movilidad.
5- Observando el panorama tecnológico actual, ¿qué cambios cree que tendrán el impacto más directo en la forma en que trabajamos, nos comunicamos y tomamos decisiones?
ME: Los impactos más directos provendrán de la aparición de agentes autónomos de IA y del uso de la inteligencia artificial a lo largo de los flujos de trabajo. Las decisiones rutinarias serán cada vez más delegadas a agentes de IA capaces de procesar información, evaluar opciones y ejecutar acciones de manera autónoma. Según un reciente estudio tecnológico global que realizamos, “El Impacto de la Tecnología en 2026 y Más Allá: un Estudio Global del IEEE”, una gran mayoría de tecnólogos a nivel mundial (96 %) coincide en que la innovación, exploración y adopción de la IA agente continuará a gran velocidad en 2026, mientras tanto empresas consolidadas y startups profundizan sus inversiones y compromisos con esta tecnología.
Las decisiones más estratégicas serán complementadas por análisis más profundos y potenciarán el liderazgo humano. Como resultado, las habilidades humanas más valiosas serán aquellas que complementen a la IA: pensamiento crítico, creatividad, inteligencia emocional y la capacidad de formular las preguntas correctas. Serán esenciales nuevos programas de cumplimiento y desarrollo del talento para ayudar a los profesionales a adaptarse a roles que enfatizan la supervisión, la interpretación y el juicio ético.
Acerca del IEEE
El IEEE es la organización profesional técnica más grande del mundo y una organización benéfica pública dedicada a promover el avance de la tecnología en beneficio de la humanidad. A través de sus publicaciones, conferencias, estándares tecnológicos y actividades profesionales y educativas, ampliamente citadas, el IEEE es una voz de confianza en una amplia variedad de áreas que van desde los sistemas aeroespaciales, las computadoras y las telecomunicaciones hasta la ingeniería biomédica, la energía eléctrica y la electrónica de consumo.