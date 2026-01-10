El futuro del trabajo y la toma de decisiones en la era de la inteligencia artificial

Publimetro dialogó con Mary Ellen Randal, presidenta del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE) sobre las nuevas tendencias del trabajo y la Intelilgencia Artificial.

1- Publimetro: Desde la perspectiva del IEEE, ¿cuáles serán las principales tendencias tecnológicas que marcarán la agenda global este año?

Mary Ellen Randal:

Dos grandes tendencias incluyen:

El auge de la IA agente (Agentic AI). En 2026, veremos la transición de los chatbots y asistentes a agentes de inteligencia artificial verdaderamente autónomos, capaces de planificar, ejecutar y adaptarse a lo largo de múltiples pasos de un flujo de trabajo. Estos agentes no solo responderán preguntas, sino que ejecutarán tareas complejas de principio a fin. Esto requiere gestionar la seguridad, el cumplimiento normativo y los recursos entre los diferentes agentes.

IA multimodal y física. Los modelos de IA evolucionarán más allá del texto y la imagen para comprender y generar múltiples modalidades: sonido, video, movimiento y datos de sensores. Más importante aún, estos modelos se integrarán con el mundo físico a través de la robótica, vehículos autónomos y dispositivos IoT. Esto transformará sectores como la manufactura, la agricultura, la salud y la logística.

2- PM: La inteligencia artificial sigue ganando protagonismo en múltiples sectores. ¿En qué áreas cree usted que veremos los avances más significativos a corto plazo?

Mary Ellen Randal:

La IA representa la mayor oportunidad y, al mismo tiempo, el mayor desafío tecnológico de nuestra generación. Las oportunidades son extraordinarias: diagnósticos médicos más precisos, aceleración en el descubrimiento de fármacos, optimización de los sistemas energéticos, educación personalizada y automatización de tareas repetitivas que liberan a las personas para trabajos más creativos y significativos.

En la industria, vemos la adopción de la IA a una escala sin precedentes: desde vehículos autónomos y robótica industrial hasta la integración de IA en dispositivos de consumo y hogares inteligentes. En la sociedad, la IA permite un mejor acceso a la información y a los servicios, pero también plantea preguntas sobre privacidad, empleo y sesgos.El IEEE está respondiendo a estos desafíos mediante el desarrollo de estándares, certificaciones y foros para abordar la confiabilidad, la transparencia y la equidad.

3- ¿Qué tecnologías emergentes cree que pasarán de la experimentación a la adopción real por parte de empresas y usuarios este año?

ME: Se espera que varias tecnologías concretas pasen de la experimentación a la adopción real en el próximo año. Por ejemplo:

IA agente (agentes autónomos capaces de planificar, ejecutar y adaptarse a lo largo de flujos de trabajo)

(agentes autónomos capaces de planificar, ejecutar y adaptarse a lo largo de flujos de trabajo) Computación en el borde y IA a nivel de dispositivo (chips especializados que permiten inferencia local y experiencias privadas y más rápidas)

(chips especializados que permiten inferencia local y experiencias privadas y más rápidas) Vehículos autónomos y robótica industrial (sistemas listos para producción con horarios definidos)

(sistemas listos para producción con horarios definidos) IA multimodal integrada con sistemas físicos (robots, IoT, gemelos digitales)

(robots, IoT, gemelos digitales) Herramientas para desarrolladores (supercomputadoras personales de IA y plataformas para la generación de datos sintéticos)

Muchas de estas tecnologías ya se están demostrando como productos y no solo como prototipos, con empresas anunciando planes de producción e integraciones en dispositivos y electrodomésticos de consumo cada día.

4- En un contexto de rápida innovación, ¿qué desafíos deberían priorizar hoy las organizaciones para mantenerse competitivas y responsables?

ME: Las organizaciones deberían priorizar varios pasos:

Obtener reconocimientos profesionales, como el CertifAIEd Professional del IEEE.

Integrar tecnología con personas y procesos: evitar la adopción fragmentada de IA desde abajo hacia arriba; la alta dirección debe definir prioridades y focalizar las inversiones, al mismo tiempo que se invierte fuertemente en la transformación organizacional.

Enfocarse en la infraestructura de datos y el talento: garantizar datos de calidad, gobernados y accesibles, y desarrollar equipos multidisciplinarios que comprendan tanto la tecnología como los procesos de negocio.

Revisar las mejores prácticas en ciberseguridad y privacidad: abordar las nuevas superficies de ataque creadas por agentes autónomos y los riesgos de privacidad asociados con la IA y la movilidad.

5- Observando el panorama tecnológico actual, ¿qué cambios cree que tendrán el impacto más directo en la forma en que trabajamos, nos comunicamos y tomamos decisiones?

ME: Los impactos más directos provendrán de la aparición de agentes autónomos de IA y del uso de la inteligencia artificial a lo largo de los flujos de trabajo. Las decisiones rutinarias serán cada vez más delegadas a agentes de IA capaces de procesar información, evaluar opciones y ejecutar acciones de manera autónoma. Según un reciente estudio tecnológico global que realizamos, “El Impacto de la Tecnología en 2026 y Más Allá: un Estudio Global del IEEE”, una gran mayoría de tecnólogos a nivel mundial (96 %) coincide en que la innovación, exploración y adopción de la IA agente continuará a gran velocidad en 2026, mientras tanto empresas consolidadas y startups profundizan sus inversiones y compromisos con esta tecnología.

Las decisiones más estratégicas serán complementadas por análisis más profundos y potenciarán el liderazgo humano. Como resultado, las habilidades humanas más valiosas serán aquellas que complementen a la IA: pensamiento crítico, creatividad, inteligencia emocional y la capacidad de formular las preguntas correctas. Serán esenciales nuevos programas de cumplimiento y desarrollo del talento para ayudar a los profesionales a adaptarse a roles que enfatizan la supervisión, la interpretación y el juicio ético.

