“Esa es la misión de Ford: ayudar a construir”

Una de las conclusiones del 2025 es que los híbridos están marcando la parada en el mercado y ustedes están en esa ola con la Ford Territory. ¿Cuáles son las expectativas?

Sin duda Colombia realmente se convierte en un referente en el segmento de vehículos electrificados, y hablo de híbridos y eléctricos 100%. Y bueno, qué mejor momento que un espacio como el Salón del Automóvil de este año para lanzar la nueva Ford Territory completamente híbrida. Esta es una SUV que se caracteriza por su espacio interior. Creo que ahí somos líderes indiscutibles. Y el hecho también de que tenga una motorización híbrida con autonomías hasta de 1200 kilómetros, pues es algo que el cliente colombiano obviamente valora mucho. Y si le sumamos a eso un alto componente de tecnología y seguridad y a un precio de $169 millones, como es el precio del lanzamiento, realmente creíamos que iba a ser un éxito y hoy, ya después de conocer los resultados, podemos reafirmar que fue todo un éxito.

Hace un par de años se lanzó la Ford Territory en Chile, lo cubrimos en Publimetro Chile y fue un éxito, ¿por qué hasta ahora en Colombia?

No solo en Chile, realmente la Ford Territory se viene comercializando ya en varios países de Latinoamérica y ha sido un éxito en todos los mercados donde ha estado. Pero ahorita estamos comercializando la segunda generación con una acción de mitad de ciclo. O sea, es un refrescamiento versus el modelo que se comercializaba hasta el año pasado. No cambia tanto el tamaño, pero sí digamos que los acabados, la tecnología, etc. Pero lo más importante es que en esta versión, en el modelo 2026, se lanzó con motorización completamente híbrida y lo que te mencionaba al principio, Colombia es un referente en la región en electrificación y fuimos el primer mercado de la región en lanzar la versión Titanium, que es la más equipada con motorización completamente híbrida.

La relación de Ford y Colombia es histórica: este país se construyó en una F-150. ¿Cuáles son las perspectivas para seguir mejorando esa relación?

Exactamente esa es la misión de Ford: ayudar a construir, ayudar a que las personas y las empresas puedan cumplir sus objetivos. Y nosotros ahorita tenemos una estrategia para posicionarnos como una marca aspiracional y de nicho en Colombia y, bueno, en general en Suramérica. Nosotros no estamos participando en todos los segmentos, pero tenemos una estrategia que se llama Play to win, donde en los segmentos donde sí decidimos participar siempre apuntamos a ser relevantes, a ser líderes y hablabas ahorita de construir país. Pues el país se construye con pick ups y ahí Ford se convierte pues en una referencia a nivel global y en el mercado colombiano. Somos hoy en día la única marca en ofrecer tres pick ups en tres segmentos distintos y con tres tipos de motorizaciones distintas: gasolina, diesel y completamente híbrida. Entonces, con nuestra oferta de pick ups, Maverick, Ranger y F-150, yo creo que nos convertimos en un referente, en esta categoría de la industria.

¿Cómo está el servicio de posventa en Colombia para Ford?

Ese tal vez es hoy en día nuestra prioridad número uno. Nosotros le prestamos muchísima atención a la postventa. Tenemos una red de concesionarios a nivel nacional e inauguramos hace dos años una bodega de repuestos donde tenemos miles y miles de referencias justamente para poder atender el mercado local, y tenemos una obsesión por el servicio, sabemos lo importante que es atender esas necesidades del cliente. Hoy en día nadie tiene un vehículo para tenerlo sin poder usarlo, ¿cierto? Y bueno, realmente es una obsesión y tenemos un equipo dedicado a poder cumplir con esas expectativas del cliente.

¿Cómo les ha ido con el regreso de una marca legendaria como Bronco?

Ford hoy en día es una marca aspiracional y de nicho, y justamente para construir marca nos apoyamos en estos íconos como Mustang o Bronco. Los llamamos íconos y juegan un rol muy específico dentro de nuestra estrategia de comunicación. Estas son submarcas de Ford, pero que casi que tienen una identidad propia. Mustang está en su séptima generación, entonces yo creo que se vuelve pues una referencia en la industria y bueno, en 2024 lanzamos la Bronco y tiene digamos que su hermana menor, la Bronco Sport, entonces siempre tratamos de imprimirle un poco ese Heritage y esa identidad, esa personalidad a estos productos.

Después del buen balance de este año, ¿qué viene para Ford?

Nosotros realmente somos muy optimistas. Vemos un 2026 con muy buenos ojos. Nosotros este año hicimos una renovación total de nuestro portafolio y creo que el 2026 será un año para para cosechar. Seguiremos enfocándonos en esos segmentos y en esas categorías donde realmente somos fuertes, que son SUV, pickups, vehículos comerciales y bueno, un poco de manera transversal, están los iconos de los que hablábamos ahora. Entonces me atrevería a decir que en el próximo año nosotros deberíamos tener un crecimiento superior al 20% sobre la base de que la industria se mantenga en niveles actuales. Tenemos que ver qué pasa el próximo año. Es un año electoral, un año donde en el primer semestre digamos que va a haber zozobra, de alguna forma incertidumbre, pero insisto, somos optimistas y bueno, podemos llevarnos una sorpresa positiva de que la industria siga reaccionando y nosotros digamos que poder seguir acompañando ese crecimiento.

Una reacción de la mano de los híbridos y eléctricos…

Sí, sin duda. Los híbridos están jalonando la industria, también algunos segmentos de entrada. Yo creo que la reducción en las tasas de interés pues también le abre cada vez más posibilidades a los colombianos de acceder a un vehículo. Y bueno, nos alegra mucho ver el comportamiento de la industria con crecimientos este año del 25% y, aún con estas tasas de crecimiento, seguimos creyendo que la industria colombiana tiene un potencial muy grande. Nosotros somos un país de más de 50 millones de habitantes y nuestra industria este año cerrará por debajo de 260.000 vehículos. Cuando nos comparamos justamente con un país como Chile, que tiene 20 millones de habitantes, tal vez un poco menos, tiene una industria de casi 350.000 vehículos. Entonces, eso demuestra que el índice de motorización en Colombia es muy bajo y en algún momento, si se dan las condiciones en términos de tasas de interés, en términos de tasa de cambio, en términos de infraestructura, de estabilidad jurídica, yo creo que la industria sin duda puede crecer muchísimo más, pero por lo pronto somos, digamos que realistas. Estamos planificando una industria muy similar a la de este año, pero como te digo, el próximo año todo puede pasar.