“Este es un negocio de confianza”: Gustavo Vega, presidente de ACH Colombia

Yo creo que no hay un colombiano que no haya utilizado el botón de pagos PSE en internet, pero pocos saben que es un servicio de ACH Colombia, contémosle a la gente qué es ACH…

Son las iniciales en inglés de lo que se conoce como una Cámara de Compensación Automatizada, lo que tampoco dice mucho, ¿no? Por eso es mejor contar que somos un proveedor de servicios de pago, somos una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera, y hago énfasis en eso porque por el negocio en el que estamos tenemos que cumplir mucho esta normativa pues al final movemos dinero de los clientes y de los usuarios. Tenemos 28 años en el mercado, trabajamos con más de 50 entidades financieras y tenemos diferentes servicios para los clientes de esas entidades financieras.

Y uno de esos servicios son los Pagos Seguros En línea, PSE. ¿Cómo nació esta idea?

La idea surgió curiosamente por una idea del Gobierno nacional. En ese año el Gobierno nacional tuvo una estrategia que se llamaba Agenda de Conectividad y un capítulo era Gobierno en Línea, y el gobierno lo que quería era facilitarle los trámites a los ciudadanos y tener menos burocracia, menos corrupción tal vez; y contrataron un consultor y encontraron que muchos trámites eran con pago. Y para poder tener cobertura, las entidades del gobierno hacían convenios con muchas entidades financieras: si usted quería recaudar impuestos, pues tenía que hacer convenios con muchas entidades para tener una cobertura nacional. El consultor dice: esto es muy complejo y entonces propuso que hubiera como un centralizador entre las entidades públicas y el sector financiero. Cuando el sector financiero se entera, dijo: apoyemos la idea del gobierno y nos escogieron a nosotros para desarrollar PSE Y empezamos de cero, de ver cómo era la arquitectura tecnológica, los contratos, el nombre y se compró.

¿Cómo ha visto la evolución de la regulación del comercio electrónico en Colombia?

Mire, yo creo que la regulación, y pasa en todos los países, siempre va atrás de la tecnología y la innovación. Ahora se está hablando en Colombia de Open Finance y estamos esperando que salga el decreto muy pronto. Y en Open Finance hay un concepto que es la iniciación de pagos, que eso va a ser competencia o una oportunidad para PSE de que están entrando nuevos jugadores. Entonces la regulación nuestra, en general, va bien, pero siempre va atrasada y depende como de la época también, de las prioridades.

¿Cómo fue el trabajo para consolidar esa imagen de seguridad con PSE?

Cuando diseñamos PSE, una de las características importantes era la autenticidad del cliente. Cuando usted compra con otros mecanismos, tiene que dar información, posiblemente en un sitio distinto, y uno de los argumentos fuertes de PSE es que usted la información de sus claves, de su usuario, la hace en su entidad financiera, no tiene que compartirla con nadie. Eso es un gran argumento. Yo me siento confiado porque entro a la página de mi entidad financiera, me autentico como es, uso mi clave, veo mis saldos, veo mis cuentas. Creo que eso es un gran argumento de venta. Lo otro es, obviamente, todo lo que hacemos por detrás, que eso no lo ve el usuario, toda la arquitectura de seguridad, todo el monitoreo que hacemos: de las transacciones, del comportamiento de los clientes, toda un área de seguridad y ciberseguridad monitoreando. Entonces creo que eso no se ve, pero ahí está la garantía. Vuelvo y repito, este es un negocio de confianza donde lo mejor que podemos dar es eso, que la gente sepa que su transacción es segura, que no tiene que darle la clave a nadie.

En últimas PSE ha ayudado a construir país en los últimos 20 años, ¿qué sigue ahora?

En PSE tenemos varios proyectos; estamos trabajando mucho a ver si el año entrante podemos mejorar la experiencia del usuario, que sea un poco más fluida la transacción. Obviamente es todo un ecosistema: mover 26.000 empresas, 40 entidades, pero esperamos mejorar la experiencia al usuario, y a las empresas también, que es lo que el usuario no ve: cómo le mejoramos el tema de reportes, el tema de los abonos en línea, hay varios proyectos con PSE, y tal vez este año entre lo importante que hicimos es que ya se puede pagar en Amazon con PSE, que se puede pagar en Temu con PSE, en la tienda de Google. Entonces vamos a buscar qué otras opciones de este la solución en Brasil. Es una solución brasileña adaptada a Colombia, y ahí empezamos para sector público, pero finalmente los convencimos a todos y empezamos a implementarlo ya con el sector público y sector privado.

¿Cómo ha sido desde ver el crecimiento de este producto y ver la evolución y el impacto en los colombianos?

Como todo, al principio es difícil. Y era por internet: ¿y el usuario y la clave? Poco a poco fuimos creciendo. Creo que nos ayudó mucho, nada qué hacer, la pandemia. Porque los usuarios no podíamos salir y las empresas no podían abrir, entonces tuvimos un crecimiento muy importante en la pandemia y el reto y la preocupación era que después volviera a estabilizarse y, por fortuna, hemos seguido creciendo. Tenemos más de 26.000 empresas que usan el botón, más de 75 millones de transacciones al mes. Entonces sí, viendo un poco cómo hemos crecido, las pasarelas juegan un papel muy importante porque ellas agrupan a pequeños comercios, y la ventaja es que aquí no hay un sector específico.

¿Cuál ha sido el gran reto en estos 20 años para PSE?

Estos negocios son de confianza, de seguridad, de generarle confianza a los usuarios y a las empresas que puedan ofrecer sus servicios, que los dineros le van a llegar y los usuarios que confíen de que efectivamente sus pagos o sus compras se hacen de manera satisfactoria. Ese ha sido uno de los grandes retos. Hoy es: cómo crecemos más, cómo mejoramos la experiencia, cómo apoyamos a las entidades, sobre todo a los pequeños comercios, que son los que tal vez nos puede costar un poco más trabajo por la inversión tecnológica en los procesos.

PSE es una solución precisamente pensada para grandes industrias, pero resulta que es una gran solución para los pequeños…

Mire que uno de nuestros primeros clientes fue Postres Don Jacobo que hace 20 años dijo: saltemos a lo digital. Y están las pasarelas de pago. Porque es que las pasarelas agrupan pequeños comercios que les queda muy difícil tener toda una infraestructura propia, entonces ahí tenemos gran variedad de clientes en todos los sectores: comercio electrónico, servicios públicos, impuestos, colegios, apuestas cuando hay torneos o cuando hay campeonatos, las apuestas suben bastante; recargas, pagos de servicios financieros, servicios públicos. Entonces creo que es una gran variedad, eso es lo que nos ha permitido también crecer.