Guía de compra: 4 electrodomésticos que vale la pena renovar en Black Friday

En cada temporada de descuentos, los consumidores suelen centrar sus compras en artículos personales o en regalos anticipados para Navidad. Sin embargo, Black Friday y Cyber Monday también se han convertido en una oportunidad para actualizar el hogar, mejorar la comodidad diaria y adquirir electrodomésticos con tecnología que optimiza tiempo, energía y recursos.

En este contexto, Midea destaca cuatro categorías de productos que pueden transformar la experiencia doméstica durante la temporada decembrina, especialmente por sus funciones inteligentes, eficiencia y facilidad de uso.

1. Lavadoras y lavasecadoras: mayor eficiencia y control desde el celular

Las lavadoras y lavasecadoras siguen siendo una de las inversiones prioritarias para los hogares colombianos. Los modelos más recientes incorporan:

Motores silenciosos y eficientes , ideales para espacios pequeños.

, ideales para espacios pequeños. Sistemas de lavado avanzados que protegen las prendas.

que protegen las prendas. Programación flexible , que permite ajustar ciclos según las necesidades del usuario.

, que permite ajustar ciclos según las necesidades del usuario. Control mediante aplicaciones móviles , una función que permite monitorear el estado del lavado, recibir alertas o programar ciclos sin estar cerca del equipo.

, una función que permite monitorear el estado del lavado, recibir alertas o programar ciclos sin estar cerca del equipo. Tecnologías que optimizan el uso de agua y energía, una ventaja clave para hogares con rutinas exigentes.

Estas características convierten a las lavadoras modernas en aliadas para quienes quieren ahorrar tiempo y recursos sin comprometer resultados.

2. Refrigeradores con conservación precisa y funciones para la vida cotidiana

Los refrigeradores suelen renovarse durante Black Friday debido a su impacto directo en la conservación de alimentos.

Sistemas de distribución de aire uniforme que mantienen una temperatura estable.

que mantienen una temperatura estable. Compartimientos especializados para frutas, carnes, bebidas u otros productos.

para frutas, carnes, bebidas u otros productos. Controles digitales de temperatura , que permiten un ajuste más preciso.

, que permiten un ajuste más preciso. Opciones de gestión desde el celular, para supervisar el funcionamiento incluso fuera de casa.

Estos equipos están diseñados para ofrecer una conservación más eficiente durante todo el año, reduciendo el desperdicio de alimentos y mejorando la experiencia en la cocina.

3. Soluciones de climatización: confort para cualquier tipo de hogar

En un país con climas cambiantes, las soluciones de climatización se han vuelto cada vez más relevantes. Entre las opciones destacadas para esta temporada se incluyen:

Aires acondicionados tipo ventana , portátiles y minisplit.

, portátiles y minisplit. Modos de bajo consumo energético , una funcionalidad clave en tiempos de alto uso eléctrico.

, una funcionalidad clave en tiempos de alto uso eléctrico. Temporizadores para programar el funcionamiento según la rutina del usuario.

para programar el funcionamiento según la rutina del usuario. Control remoto desde aplicaciones móviles, para manejar el equipo desde cualquier lugar.

Estas características permiten mantener una temperatura estable, mejorar el confort del hogar y gestionar el consumo energético de manera más eficiente.

4. Freidoras de aire: el electrodoméstico favorito para cocinar fácil y saludable

Las freidoras de aire han ganado protagonismo en los últimos años y siguen siendo uno de los productos más buscados durante eventos de descuentos.

Cocción sin aceite , ideal para quienes buscan preparaciones más saludables.

, ideal para quienes buscan preparaciones más saludables. Múltiples modos de cocción : freír, asar, gratinar o recalentar.

: freír, asar, gratinar o recalentar. Ajuste de temperatura y temporizador, lo que facilita recetas rápidas y versátiles.

Gracias a estas funciones, las freidoras de aire se han convertido en un aliado diario en la cocina, especialmente para quienes buscan practicidad sin perder sabor.