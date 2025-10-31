“Los usuarios de hoy son completamente disruptivos”: Edgardo Frías da una mirada hacía el futuro con Google

Google nació en 1998 como el resultado de un proyecto universitario de dos estudiantes de doctorado de la Universidad de Stanford: Larry Page y Sergey Brin. Ambos compartían el interés por mejorar la forma en que la información se organizaba en internet, que en ese momento era caótica y difícil de navegar.

Su idea fue crear un motor de búsqueda que no solo rastreara páginas web, sino que evaluara su relevancia basándose en las relaciones entre ellas. Hoy tras años de evolución, el mercado es totalmente dinámico y Google ha logrado posicionarse no solo como un buscador, sino como todo un ecosistema que apuesta por ser parte del diario de millones de usuarios en internet.

Precisamente, bajo el marco de Think with Google 2025, Publimetro Colombia habló con el Director General de la Región Andina sobre la visión de la compañía y las tendencias del mercado de hoy.

Karen Rozo G: Antes concebíamos a Google como un buscador, luego una herramienta de co-creación con todos los servicios de Drive y ahora, saltamos a Gemini. ¿Cómo ve esa apuesta al futuro?

Edgardo Frías: Pues, muy emocionado de esa apuesta a futuro, porque siempre estamos pensando en cómo hacer que nuestras soluciones sean más útiles para los usuarios. Y qué mejor que, también involucrar a una industria tan importante como la de marketing y publicidad con una IA tan empoderada. Tanto así que desde ya impulsamos creación de videos o de gráficos y optimizaciones en medición.

Karen Rozo G: Quizá el reto más grande hoy, tanto para marcas como para medios, es identificar el comportamiento del usuario. ¿Cómo Google definiría a quienes navegan hoy en Internet?

Edgardo Frías: Recientemente lanzamos Meridian, que es un modelo de OpenCode para poder medir con más detalle. Hoy lo que estamos viendo es que el comportamiento de los usuarios ha cambiado mucho. Detectamos lo que llamamos las 4S (searching, streaming, scrolling y shopping), que son las bases, digamos, las etapas de un embudo tradicional de marketing, pero que hoy desaparece.

Karen Rozo G: ¿Por qué desaparece, el proceso ya no es lineal hoy?

Edgardo Frías: Sí, hoy podemos estar haciendo una o dos o tres o las cuatro en simultáneo y eso es más retador, porque necesitamos conectar la marca con el usuario en todos estos proceso y ahí es cuando una plataforma de Google como YouTube agranda los esfuerzos de marketing, llevándolos al siguiente nivel.

Karen Rozo G: Entonces, con lo que nos acaba de mencionar cómo describiría a los usuarios de hoy ¿ ya no es un comprador estático, es un usuario activo?

Edgardo Frías: Aquí hay unas palabras que son así superclaves: Son predeciblemente impredecibles. Por ejemplo, hoy tienes a usuarios que ven YouTube en televisiones conectadas, pasaron a la gran pantalla de casa. No solamente ven formatos largos o de larga duración y de forma horizontal, sino también ya están consumiendo shorts en la TV. Entonces, estamos frente a un usuario que es completamente disruptivo, que ya no se queda con los formatos tradicionales.

Karen Rozo G: Justo nos menciona a YouTube como plataforma clave en estos procesos. ¿Qué papel juega esta plataforma que es la reina del video en Internet?

Edgardo Frías: YouTube es muy importante sobre todo en un mercado como el de Colombia. Hoy eh prácticamente el 90% de la gente que ve YouTube, que son más de 25 millones de colombianos mayores de 18 años, nos han compartido que es su plataforma favorita para ver videos y sobre todo que encuentran el contenido que más les interesa y que también quieren compartir, que eso es un cambio completamente diferente.

Karen Rozo G: Con todos estos cambios, los medios entran a jugar un papel importante y para muchos, entender el cambio de comportamiento del usuario es un reto ¿Cuál sería su recomendación ahí?

Edgardo Frías: Siempre hemos hablado con todos los medios de comunicación y de hecho muchos de ellos tienen presencia no solamente en el buscador, sino también tienen sus propios canales de YouTube donde han encontrado una opción superpoderosa para difundir también su contenido a las audiencias que a lo mejor en otras plataformas ya no estaban alcanzando. Mucho del contenido que los medios producen, ya sea noticioso, espectáculos y demás, se vuelve líquido y es consumido por las personas en diferentes etapas del día, antes era en el prime time y hoy es en el personal prime time, esa es la principal diferencia.