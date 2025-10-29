Adiós a las boletas falsas: lanzan app para proteger la entrada a conciertos

El entretenimiento en vivo vive un auge sin precedentes en Colombia. Solo en 2024, la boletería digital superó los 650.000 tickets vendidos en plataformas y durante el primer semestre de 2025 ya se registran más de 330.000 entradas vendidas y 34 eventos sold out en todo el país. Este crecimiento, impulsado por hábitos de compra anticipada, mayor acceso a plataformas en línea y métodos de pago flexibles, ha consolidado un mercado que transforma la forma en que los colombianos disfrutan la música, el deporte y la cultura.

En este contexto, también se incrementan los riesgos: el fraude en boletería digital sigue siendo una amenaza real para asistentes y organizadores, especialmente durante temporadas de alta demanda. Para responder a este escenario, TaquillaLive anunció el lanzamiento de su nueva aplicación móvil, diseñada para ofrecer una experiencia más ágil, segura y con mayor control sobre la autenticidad de las entradas.

Tecnología antifraude para una compra más segura

La nueva app busca reducir en 42% los casos de fraude en acceso a eventos gracias a un sistema de seguridad integral que integra:

Códigos dinámicos cifrados y en constante cambio

Validación por geolocalización

Autenticación doble de identidad

Bloqueo de captura de pantalla o grabación

Transfer Ticket: transferencia segura de entradas entre usuarios

Alertas automáticas de preventas, descuentos y novedades

Estas medidas se enfocan en blindar la trazabilidad de los tickets y garantizar que cada entrada emitida sea única e imposible de clonar o duplicar.

Operación escalable para conciertos de alta demanda

Durante preventas masivas —como las de espectáculos internacionales— las plataformas de boletería enfrentan picos de tráfico que pueden colapsar la compra y descarga de entradas. Para responder a estos escenarios, TaquillaLive implementó infraestructura escalable que permite procesar hasta 650 usuarios por minuto, garantizando estabilidad y velocidad incluso en niveles altos de demanda.

Este acompañamiento se complementa con soporte técnico en tiempo real, ideal para evitar fallos de acceso o tiempos de espera prolongados durante procesos críticos.

Una experiencia móvil más rápida, cercana y funcional

Con el smartphone como principal punto de compra, se apuesta por una app que facilita, organiza y protege el acceso a eventos. Entre sus principales beneficios:

Transferencias seguras de tickets

Alertas de preventas y descuentos

Acceso rápido desde el móvil

Próximas funciones: reventa oficial y compra directa desde la app

Consejos para evitar fraude en boletería digital

Para reforzar la seguridad durante la temporada alta de conciertos y eventos, los especialistas recomiendan:

Verificar que la web o app sean oficiales y cuenten con HTTPS. No comprar entradas en enlaces compartidos por redes o terceros no verificados. No compartir capturas de pantalla de los tickets. Comprobar que el código de acceso sea dinámico, encriptado y trazable.



