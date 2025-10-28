Programa del Minuto de Dios lleva más de 40.000 micronegocios fortalecidos y propone meta de 100.000 al 2030

En un país donde la economía popular representa el 40% del PIB y el 79% del empleo nacional, El Minuto de Dios ha logrado un hito que marca un antes y un después en el fortalecimiento de los micronegocios colombianos. A través de su programa MD Micronegocios, ha acompañado a 41.652 emprendimientos en 32 departamentos y 708 municipios, con una ambiciosa meta de alcanzar los 100.000 negocios sostenibles para el año 2030.

Un modelo que combina tecnología, mentoría y comunidad

MD Micronegocios es una plataforma integral que articula mentorías productivas, comerciales, digitales y psicosociales, acceso a tecnología, aliados estratégicos y decisiones basadas en evidencia. Su enfoque híbrido —presencial y remoto— ha permitido construir negocios más resilientes, rentables y sostenibles, aportando datos clave al EMICRON del DANE para fortalecer la política pública nacional.

Con una cobertura territorial del 64,2% y más de 14.000 facilitadores movilizados, el programa ha generado 96.682 empleos, con un promedio de 2,3 por negocio. Además, el 66% de los micronegocios acompañados son liderados por mujeres, consolidando a MD Micronegocios como uno de los modelos más inclusivos del país.

La distribución territorial del impacto confirma su alcance nacional: Antioquia (5.900), Cundinamarca (4.200), Valle del Cauca (3.800), Atlántico y Bolívar (3.000), Santanderes (2.700), Eje Cafetero (2.500), Llanos y Amazonía (2.000) y el resto del país con más de 17.000 negocios fortalecidos.

Gina Santana, Subdirectora de Centros Progresa de UNIMINUTO, destacó el papel transformador del programa: “Tenemos emprendedores que están naciendo, creciendo y generando ideas innovadoras que aportan no solo a su bienestar y al de sus familias, sino también al progreso del país”.

Uno de esos emprendedores es Dubian Jerez, cofundador de Sandú, quien recuerda cómo empezó vendiendo sánguches en la calle tras una prohibición institucional. Gracias al acompañamiento de MD Micronegocios, logró establecer un local y formalizar su empresa. Hoy, Sandú es ejemplo de resiliencia y crecimiento.

100 Mil Latidos: solidaridad que impulsa el desarrollo

Para alcanzar la meta de 100.000 micronegocios al 2030, El Minuto de Dios lanzó la iniciativa “100 Mil Latidos”, una movilización nacional que invita a ciudadanos, empresas y organizaciones a apadrinar micronegocios desde $3.500 diarios. Cada aporte financia mentorías, formación digital, acceso a herramientas tecnológicas como HERA, y vinculación a la red del Centro de Oportunidades Digitales.

Los donantes reciben reportes trimestrales de impacto, visibilidad en la comunidad MD y beneficios tributarios. Cada “latido” se convierte en una inversión directa en la reactivación económica desde los barrios, corregimientos y municipios del país.

José David Tovar, gerente de la Corporación Industrial Minuto de Dios, lo resume así: “Cada micronegocio fortalecido es un latido que impulsa vida, esperanza y desarrollo en las comunidades”.

Innovación con propósito: tecnología al servicio del emprendimiento

En su nueva fase de expansión, MD Micronegocios presenta una oferta de valor que integra tecnología avanzada, capital social y acompañamiento humano. Cuatro innovaciones marcan esta etapa:

HERA , la primera inteligencia artificial latinoamericana especializada en micronegocios, entrenada por mentores e inversionistas ángeles. Recomienda decisiones financieras, comerciales y de formalización, adaptándose a cada caso.

, la primera inteligencia artificial latinoamericana especializada en micronegocios, entrenada por mentores e inversionistas ángeles. Recomienda decisiones financieras, comerciales y de formalización, adaptándose a cada caso. Centro de Oportunidades Digitales , una ventanilla única donde los empresarios acceden a financiación, formación, vitrinas comerciales, proveedores y convocatorias georreferenciadas.

, una ventanilla única donde los empresarios acceden a financiación, formación, vitrinas comerciales, proveedores y convocatorias georreferenciadas. Escuela de Mentores UNIMINUTO , que forma a 2.500 jóvenes por año como mentores en gestión, finanzas y estrategia empresarial, potenciados por IA.

, que forma a 2.500 jóvenes por año como mentores en gestión, finanzas y estrategia empresarial, potenciados por IA. CatalIS, el primer fondo de inversión de impacto en paz de Colombia, que canaliza recursos privados hacia territorios PDET, promoviendo inclusión económica y construcción de paz.

Estas herramientas buscan no solo fortalecer los negocios existentes, sino también crear una infraestructura social y económica que permita a los micronegocios vender más, emplear mejor y competir con dignidad.

Cómo vincularse

Los propietarios de micronegocios interesados en ser parte del programa pueden inscribirse en www.mdmicronegocios.org. . El único requisito es contar con un negocio formal o informal en funcionamiento que ya esté generando ventas. Desde esta misma plataforma, cualquier persona puede sumarse a 100 Mil Latidos y contribuir al fortalecimiento de más negocios en todo el país.

Con esta apuesta, El Minuto de Dios reafirma su compromiso con una economía de comunidad, donde el conocimiento, la tecnología y el capital se convierten en motores de transformación sostenible.