Inclusión financiera y apps de movilidad:el 40% de los conductores invierte en sus vehículos

En un país donde el acceso al crédito formal sigue siendo un desafío, especialmente para quienes tienen ingresos variables, inDrive Money celebra su primer aniversario en Colombia con resultados que evidencian su impacto positivo en la vida de miles de conductores.

La plataforma financiera de inDrive, desarrollada en alianza con la fintech multilatina R2, ha otorgado préstamos en efectivo de hasta $1.000.000 por plazos de 3 a 5 meses, adaptados a la actividad de los conductores en la app. Esta iniciativa busca cerrar la brecha de inclusión financiera que afecta a más del 64% de los adultos colombianos, según el Reporte de Inclusión Financiera de Banca de las Oportunidades (2024).

Impacto tangible en la comunidad de conductores

El 40% de los beneficiarios ha invertido los fondos en mantenimiento y reparación de sus vehículos, fortaleciendo su principal herramienta de trabajo.

Más del 30% ha destinado el dinero a cubrir gastos personales, lo que representa un alivio financiero en momentos críticos.

Un 39% ha solicitado más de un préstamo, lo que refleja la confianza y satisfacción con el servicio.

Las ciudades con mayor número de beneficiarios son Medellín, Barranquilla, Bogotá, Cartagena y Bucaramanga, lo que demuestra el alcance del programa en los principales centros urbanos del país.

Compromiso con la equidad y la independencia económica

Harold Forero, Gerente de Desarrollo de Negocio de inDrive Colombia, destacó: “Estamos profundamente orgullosos de los sólidos resultados que inDrive Money ha tenido en su primer año en Colombia, demostrando ser una solución financiera real y confiable para los conductores que luchan por su independencia económica”.

inDrive reafirma su misión de desafiar las injusticias en la industria de la movilidad y promete seguir ampliando el acceso, simplificando procesos y desarrollando nuevas soluciones que fortalezcan la resiliencia financiera de los conductores.

Este primer año marca un paso firme hacia la democratización del crédito para quienes más lo necesitan.