“No podemos tener una desconexión entre la tecnología y las personas”

La gente piensa en Lenovo y piensa en los computadores, pero en últimas estamos hablando de un gigante tecnológico que puede facilitarle la vida a muchísimos empresarios y emprendedores, ¿cómo es esta filosofía de la compañía de acercar la tecnología a todos?

La concepción que hemos tenido desde Lenovo, desde sus inicios, es cómo llevamos a la tecnología a las personas; que tenga propósito. Cuando lo mencionamos desde el punto de vista de tecnología con propósito es qué puede hacer la tecnología por las personas. Y si lo puede hacer por las personas, lo puede hacer por las corporaciones. Al final, el fin no es la tecnología, la tecnología es un medio. ¡Imagínate un estudiante sin un dispositivo portátil hoy! Pero con un computador Lenovo encuentra un mundo de oportunidades que tiene que capitalizar. Y esto pasa igual en pequeña y mediana empresa y en las grandes corporaciones: ¿cómo usamos el poder transformador de la tecnología para que tengamos unas compañías mucho más ágiles, mucho más competitivas? Hoy manejamos un mensaje que es: vamos desde el bolsillo a la nube, y es con nuestra corporación como Motorola Mobility, que usa los dispositivos celulares, hasta llegar al gran datacenter. Con la gran supercomputación podemos hacer una cantidad de cosas, pero en ese ínterin hay servicios, hay personas, hay software, hay una cantidad de herramientas que hay en el medio para potencializar todas las compañías.

Hábleme un poco de esta relación Motorola-Lenovo...

Motorola hace parte del grupo Lenovo hace ya una serie de años importantes y el giro que le estamos dando en todo esto es cómo hacemos que estos dispositivos móviles que no solamente van al consumidor final, también a la corporación. Hoy tenemos una línea corporativa también de celulares pensada en cómo conectamos dentro de la estrategia corporativa la movilidad, la seguridad, la productividad y hace parte de ese engranaje que tiene hoy Lenovo en las grandes corporaciones. Por eso decimos que nosotros tenemos unas soluciones que van de punta a punta, desde el bolsillo con los dispositivos móviles, hasta la nube y los grandes servidores. Al final lo que estamos haciendo es engranando todo este ecosistema para que le sirva a las personas y a las organizaciones.

Y en últimas es una apuesta por la democratización de la tecnología...

Cuando empezamos con el eslogan de “Tecnología más inteligente para todos”, es eso: cómo colocamos en las manos de la ciudadanía, de las pequeñas empresas, pero además también de las grandes empresas, acceso a dispositivos, acceso a tecnología, acceso a servicios. Pero insisto en que no es este el fin. Este es el medio. ¿Cómo logramos que los periodistas, los ilustradores, fotógrafos, etcétera, puedan sacar la mayor ventaja de estos dispositivos? Todo lo que tenemos en nuestros centros de innovación y desarrollo tiene un propósito para cada persona que va a usar esa tecnología. Vamos en la décima generación de sistemas de enfriamiento en nuestros dispositivos. ¿Cómo hacemos que eso realmente tenga efecto en un usuario final o en una gran corporación? Con bajo consumo de energía, menos emisiones de calor, temas de sostenibilidad. Es decir, aquí hay todo un propósito alrededor de esta tecnología que estamos implementando.

¿Qué significa de verdad la inteligencia artificial en la vida diaria de alguien?

La inteligencia artificial viene como un componente más que viene a facilitarnos la vida desde el punto de vista estratégico y lo podemos usar desde diferentes aspectos, desde una simple aplicación que queremos dentro de un buscador que nos construya un documento, que nos redacte un correo, que nos facilite la vida diaria. Y estamos en esta velocidad que a veces es abrumadora: que si ya entraste a pruebas de funciones o usaste el creador de imágenes y estás haciendo composición y ya estás haciendo diez mil cosas al mismo tiempo. Entonces hoy por hoy se ve una velocidad de adopción muy rápida, pero uno de los temas importantes aquí es el para qué. ¿Para qué queremos la inteligencia artificial? Entonces hoy tenemos una cantidad de herramientas con asociados como con Microsoft, como CoPilot, y es la punta de lanza. Porque el tema de inteligencia artificial se viene, y no es si vas a adoptar inteligencia artificial, sino cuándo la vas a adoptar. Y antes de que te metas en esa carrera, mira si tu estrategia está alineada con hacia dónde va mi corporación. Hoy los bancos están pensando en cómo optimizan sus costos, se vuelven más competitivos y trabajan más sobre el tema del usuario. No están pensando en comprar servidores mucho más grandes. Entonces desde Lenovo lo que pensamos es: antes de que salgas a correr a comprar tu última infraestructura, devuélvete y pensemos si la estrategia está alineada o no está alineada, y con una estrategia clara nosotros ayudamos. Y no es salir con un portafolio y decir “tienes este dolor; yo tengo esto, tengo lo otro”. No funciona así desde nuestra corporación. Acá nos sentamos y entendemos qué te duele o hacia dónde quieres ir, y con eso empezamos a trabajar en un desarrollo. Es más, aquí, dentro de las diferentes cosas que hacemos, hay algo que lo conocemos como el AI Discovery si usted quiere en su corporación implementar inteligencia artificial. ¿Qué necesita? Llegar a más público, que sus contenidos sean limpios, sean impactantes, que tengan una buena visibilidad, etc. Nos sentamos a hablar contigo, traemos el equipo de consultoría y empezar a trabajar en conjunto: si esa es la estrategia que tú tienes, ¿cómo logramos alinear la tecnología a lo que tú quieres? No es primero compro la tecnología, después veo cómo me monto en ella. Aquí lo principal es cómo nos enfocamos en entender los dolores, las problemáticas, los retos y desafíos que tienen las corporaciones para así mismo empezar a darle la vuelta desde un usuario convencional que usa su equipo de cómputo en su escritorio. ¿Cómo le ayudamos a resolver su problemática? La tecnología tiene que trabajar para las personas, no viene a reemplazarlas.

Lo que me está diciendo es que el afán es el usuario y eso habla muy bien de la compañía…

Esto es un punto súper importante, porque cuando hablamos de “Tecnología más inteligente para todos” es poner el ser humano en la mitad del ecosistema. No podemos avanzar si no tenemos las personas en la mitad. Pensamos en los actores del sistema educativo: estudiantes, docentes, administrativos y gobierno que está alrededor de ello. ¿Cómo la tecnología le facilita su vida para que al final podamos trabajar en su proceso pedagógico y académico? Y nosotros ayudamos con tecnología a que sea más fácil en el sector financiero, trabajamos sobre estabilidad, sobre máquinas mucho más robustas, sobre servicios alrededor de ello para que no sea una preocupación el tema de la plataforma. El banco tiene que dedicarse a mover dinero, a colocación a sus actividades particulares y así en cada uno de los segmentos. Pero para nosotros es importante la humanización de la tecnología, no podemos tener una desconexión entre la tecnología y las personas. Eso es lo que mueve esta compañía, por eso lo hace totalmente diferente.

¿Cómo se ha asumido desde Lenovo este reto de una mayor conexión y con más gente que antes de pandemia?

Cuando tú tienes tu celular normalito, el de el de cablecito, ¿qué hacías? Llamadas telefónicas, pero además tengo un mensaje de texto y también quiero jugar. Ya tienes tres funciones. Y luego empiezas a pedir más y ahora quiero no solamente mandar mensajes, sino quiero mandar imágenes, quiero mandar videos. Además quiero streaming, pero no me puedo demorar, quiero todo mucho más rápido. Todos estos elementos hacen que estemos mucho más conectados, de hecho, puede llegar inclusive a la hiperconectividad. Pero como lo abordamos nosotros es entendiendo que tenemos que estar con un mundo mucho más conectado con tecnologías como 5G y cómo le brindamos mayores posibilidades dentro de los dispositivos para que puedan hacer más cosas sobre ellos mismos. Hoy, como usuarios, demandamos muchas más cosas. Y con esto lo que quiero significar es que desde la humanización de lo que estamos haciendo, es entender a cada uno de los usuarios. Hoy tenemos una máquina específica para el segmento de consumo, otras para la pequeña y mediana empresa y otra para las grandes corporaciones. El que le gustó de un color, el que le gustó de otro color, el que quiere que la máquina se dé la vuelta, el que la pantalla crezca y se vuelva un poco más amplia que las máquinas flexibles. Eso lo tenemos entendiendo cada uno de estos requerimientos. Después de pandemia cada uno empezó a adaptar los requerimientos al tipo de dispositivo que quiere tener; hemos valorado las capacidades, el poder que tiene esto para la productividad.

¿Cuál es el momento de Lenovo en Colombia?

Estamos en un momento de verdad histórico, increíble, donde hemos logrado tener un market share importante, donde hoy somos un referente en el mercado, donde nuestros usuarios confían en nuestro producto, donde el posicionamiento de marca ha sido fundamental y le agradecemos mucho a cada uno de los usuarios que tienen máquinas Lenovo porque entienden el valor que hay detrás de cada una: máquinas que resisten, máquinas hechas para el trabajo duro. Nosotros decimos que dentro de cada máquina tenemos un técnico, una herramienta interna que te ayuda a gestionar una cantidad de cosas, y eso lo valoran nuestros usuarios. Así es que la posición que tenemos hoy en Lenovo es gracias a nuestros usuarios que han creído en una compañía que lleva muchos años de historia. Nosotros como organización invertimos en conocer a nuestros usuarios y desarrollamos para ellos los centros de innovación y desarrollo que tenemos. Cuando desarrollamos, por ejemplo, sistemas de enfriamiento por agua en nuestros grandes datacenter, lo valoran las organizaciones porque esto es un tema de sostenibilidad, de ahorro de costos, de mucha tecnología que hay alrededor de ello. Así es que todo este tipo de variables hacen que hoy estemos en uno de los mejores momentos dentro de la corporación, no solamente a nivel mundial sino también en Colombia.

¿Qué viene para Lenovo?

Estamos en una alianza estratégica con FIFA para el torneo de fútbol tanto masculino como femenino para el siguiente año, donde no solamente es un sponsorship. Es decir, no es colocar un logo, sino lo que estamos haciendo es proveyendo la tecnología que está detrás de esto. Y quiero que cuando empiece este Mundial ustedes empiecen a notar qué hay de diferente, qué hay de tecnología, métricas, experiencia de usuario. Somos el primer aliado tecnológico que tiene FIFA a nivel mundial y cuando nos sentamos con ellos a entender qué quiere hacer. Y FIFA dijo: quiero llegar a más usuarios, quiero tener más fans en fútbol y en FIFA. ¿Cómo lo podemos hacer? FIFA va a tener más usuarios experimentando de una manera distinta el consumo del contenido de fútbol. Hoy te puedes fijar en un solo jugador, en una sola jugada. Puedes ver y personalizar lo que quieres hacer.