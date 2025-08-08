Ladrones hacen de las suyas pidiendo plata para exámenes médicos en ingresos de trabajos que no existen

WhatsApp se ha consolidado como una de las aplicaciones de mensajería instantánea más utilizadas en el mundo. Sin embargo, su masiva popularidad y el uso de mensajes cifrados también la han convertido en un terreno fértil para estafas y modalidades de hurto. La alerta no solo proviene de sus propios usuarios: en redes como TikTok, Facebook e Instagram circulan advertencias sobre nuevas formas de operación en las que ciberdelincuentes logran cometer robos a través de simples mensajes.

Una de las campañas, que parece ser de las más efectivas, es la suplantación de compañías en busca de trabajadores, con la diferencia de que hoy no solo prometen contrataciones rápidas y efectivas, sino que escalan a requerimientos para supuestos ingresos que nunca se dan.

De acuerdo con la denuncia hecha por usuarios en redes sociales, el modo de operación es muy sencillo. Contactan a la víctima a través de llamadas, mensajes de texto y chats de WhatsApp. La conversación inicia como todo proceso de trabajo y hasta en algunos casos los delincuentes hacen entrevistas y supuestos filtros de ingreso.

Una vez convencen a la víctima sobre los términos y condiciones de los contratos, afirman darle el ingreso a la compañía. Pero, le notifican que para poder finalizar con el proceso deben pagar por sus exámenes médicos de ingreso. La suma a consignar varía desde los 200 mil pesos colombianos.

Finalmente, cuando la víctima consigna, la oferta laboral nunca se concreta, los chats son bloqueados o simplemente nadie responde y así se efectúa el robo.

Sobre esta modalidad hay varios riesgos, pues la víctima también comparte información privada y sensible que posteriormente puede ser empleada para extorsionar o incluso suplantar a quien estaba buscando trabajo.

¿Cómo saber si la oferta de empleo que recibí es falsa?