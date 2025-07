Llegan cambios a TikTok: Mejores filtros de bloqueo, control parental y usabilidad para menores

TikTok ha introducido nuevas herramientas de control parental, para que los padres reciban notificaciones cuando sus hijos adolescentes publiquen contenido o puedan bloquear cuentas específicas para controlar que los menores no accedan a ellas, además de agregar nuevas funciones para creadores.

PUBLICIDAD

Puede leer: Críticas a Vogue por modelo generada con IA: “Un retroceso en la inclusión”

La plataforma ha anunciado una serie de funcionalidades que pretenden reforzar la seguridad en la aplicación, mejorando la experiencia para adolescentes y familias, así como otras dirigidas para los creadores y toda la comunidad.

De esta manera, dentro de las funciones de la herramienta de Sincronización Familiar, TikTok ha anunciado que comenzará a notificar a los padres de forma automática cuando sus hijos adolescentes suban un vídeo, una historia o una foto que sea visible para otros usuarios de la plataforma, según ha recogido la red social en una nota de prensa.

Asimismo, los padres también recibirán información cuando el adolescente modifique los parámetros de privacidad de la cuenta, es decir, por ejemplo, se podrá ver si el menor ha habilitado las descargas de su contenido o si su lista de seguidores es visible para otros.

Del mismo modo, los padres ahora pueden bloquear cuentas específicas para que los menores no puedan acceder a determinados contenidos y no puedan interactuar con ellos. No obstante, los adolescentes pueden enviar a sus padres una solicitud para desbloquear la cuenta en caso de que la situación cambie. Esta función se suma a la notificación de denuncia, que permite a los adolescentes alertar a sus padres cuando reporten un vídeo.

Por su parte, TikTok también proporciona a los padres acceso a la herramienta Gestionar Temas de la cuenta del menor, para que puedan personalizar la frecuencia con la que se recomiendan contenidos relacionados con más de diez temas populares en su ‘feed’. Así, los padres podrán ver desde su perfil de Sincronización Familiar, con qué frecuencia han elegido sus hijos en cada uno de los temas.

PUBLICIDAD

Bienestar de la comunidad

En cuanto a las funciones dedicadas a alcanzar un mayor bienestar de los usuarios, TikTok ha puesto en marcha una nueva función a la que ha denominado Misiones de Bienestar, que consiste en una serie de misiones “breves y atractivas” diseñadas para que los usuarios desarrollen hábitos digitales equilibrados a largo plazo.

Así, a medida que las personas completan las misiones, ganan insignias que fomentan y refuerzan los comportamientos conscientes relacionados con su bienestar.

La red social ha asegurado que en las primeras pruebas que ha realizado, la compañía ha observado un nivel de interés “alentador”, ya que casi un 40 por ciento de las personas que accedieron a las pruebas, exploraron esta función sin estar promocionada dentro de la aplicación.

Igualmente, TikTok ha informado de que está explorando una nueva función que reúna una serie de herramientas y actividades de apoyo “de forma holística y accesible”, incluyendo ejercicios de respiración o pistas de audio relajantes, así como información sobre el tiempo de pantalla.

Funciones destinadas a los creadores

Por otro lado, la plataforma ha anunciado nuevas funciones que ayudan a proteger a los creadores de TikTok, como es el caso del Modo de Cuidado de Creadores, que los ayuda a filtrar comentarios ofensivos y no deseados.

A esta función se suma la opción de Silenciar en TikTok Live, para que los creadores puedan evitar que palabras, frases o ‘emojis’ aparezcan en sus directos. Si el anfitrión o uno de sus moderadores introduce alguno de estos elementos en la herramienta, los usuarios que lo hayan publicado, ya sea una palabra, frase o emoticono, serán silenciados durante el tiempo que el creador elija.

Lea también: Qué es lo que realmente pasó en el caso de Sister Hong: ¿Hombres siendo onvres?

Además, con Revisión de Contenido, los creadores pueden comprobar previamente su contenido para que sean conscientes de que si es apto para el ‘feed’ Para Ti antes de publicarlo. La Bandeja de entrada para creadores permitirá gestionar de manera más eficiente los mensajes, mientras que la Sala de chat para creadores permite a los creadores conectar e interactuar con sus seguidores en TikTok, y sólo estarán disponibles para los creadores mayores de 18 años.

La red social también ha advertido que, para que los creadores conozcan con profundidad las Normas de la Comunidad, ofrece recursos como es el caso de la Academia de creadores.