“Cuando ya no podemos mejorar más, ahí es donde viene la innovación”: Juan Gabriel Cendales

La Cardio fue reconocida por la Joint Commission International como una de las cinco instituciones hospitalarias más importantes, innovadoras y destacadas del continente. ¿Cómo llegamos a eso?

Yo creo que es el trabajo de muchos grupos de personas. Nosotros somos ya 3000 personas que hemos venido trabajando de manera continua, ininterrumpida. Hay médicos, enfermeras, hay personal administrativo y con ese propósito común es lo que seguramente nos ha diferenciado y la gente nos reconoce como un buen hospital.

¿Cómo se organiza desde el punto de vista médico y administrativo un equipo tan grande?

Yo creo que lo primero es tener un propósito común. Nuestro propósito y nuestra misión es tratar a niños con problemas cardiovasculares en Colombia. Y si yo soy ortopedista o soy cirujano general, esa misión me mueve, independientemente de qué sea. Y eso pasa con el grupo administrativo también. Ese propósito común mueve mucho la organización.

Hay una apuesta en La Cardio por la innovación, por ejemplo, utilizar inteligencia artificial en medicina. ¿Cómo es esto?

Eso arrancó con esas ganas de hacer mejor las cosas. Nosotros decimos que cuando ya no podemos mejorar más, ahí es donde viene la innovación. Ahora, con todo este boom de inteligencia artificial, que lo que vimos fue que es un cambio estructural, no es una moda ni es un software que va a pasar, sino es un cambio estructural importante, decidimos estudiarla de fondo desde el tema ético, desde el tema práctico en salud, y sobre eso desarrollamos una cantidad de líneas de trabajo para ver cómo funciona. Yo creo que hoy no sabemos en claridad cuál es el beneficio final, pero sí ya comenzamos a ver algunas iniciativas de impacto, sobre todo hacia los pacientes. Estamos estudiando los datos. Entonces tenemos, por ejemplo, un gemelo digital; digamos que hoy en informática tenemos más de 5000 pacientes con todos sus datos, su cuadro, su glicemia, su colesterol, la radiografía, el perímetro abdominal y estamos mirando todo este biomarcador, por ejemplo, vemos que la tendencia de estos 5000 pacientes es que todos comienzan a elevar la glicemia progresivamente y eso nos permite dar ideas de cómo llegar a funcionar. Ya hay muchos equipos que vienen con inteligencia artificial, equipos de hemodinamia, por ejemplo, que ya nos permiten hacer reconfiguraciones y eso permite mejores diagnósticos. Hay una cantidad de procesos en donde esa inteligencia artificial se aplica y beneficia al paciente.

¿Cómo se siente como cabeza de una organizacióntan respetada?

Eso es orgullo. Al final es orgullo y es el reconocimiento de un trabajo de muchos bien hecho. Tenemos ese nivel de reputación, digamos que nos permite escoger a los mejores y no solo escogerlos, sino también fidelizarlos, y que al final todos construyan. Yo creo que es una construcción colectiva y es el reconocimiento a ese trabajo de muchas personas.

¿Cómo es el papel educativo de La Cardio?

Yo digo que esa es nuestra moneda transaccional: educación e investigación. Y obviamente la asistencia, que es la parte digamos del paciente, que es mandatoria. En este entorno a los médicos les gusta investigar, a las enfermeras les gusta también participar en educación y esa moneda nos permite a nosotros salirnos un poco del contexto y sentir que aportamos un poco más. No solamente estoy viendo al paciente, sino también estoy investigando qué es mejor para el paciente y estoy transfiriendo ese conocimiento a estudiantes para que sigan ese legado institucional.

¿Cuántos estudiantes están en La Cardio en rotación?

Más o menos 550 por mes. Tenemos 16 programas de especialización como Medicina interna, Pediatría, Infectología pediátrica, Cuidado intensivo, todas las especialidades grandes: cirugía, cirugía cardiovascular, Hemodinamia, que son esas grandes piedras angulares que tenemos nosotros. Y adicionalmente Enfermería. Por ejemplo, se viene un déficit de enfermería grande en el mundo y eso también implica que tengamos que formar personas en enfermería y tenemos Facultad de Enfermería.

¿Como así?

Las proyecciones de la Organización Mundial de la Salud dicen que cada vez van a haber menos enfermeras o enfermeros que van a estar al cuidado de los pacientes, y dicen que más o menos para el 2050 va a haber un déficit muy importante de esta población, porque la gente se aburre de cuidar a pacientes, no son profesionales rentables, comienzan a migrar hacia otros sitios. Hoy hay una migración importante de enfermería. Nosotros tenemos un número muy bajo de enfermeras por pacientes. Cuando Europa tiene, por ejemplo, seis o siete enfermeras, nosotros tenemos uno o dos por cada 100.000 pacientes y eso va a tener un déficit importante en el largo plazo. Hay que comenzar a formar enfermeras.

¿Cómo ve la respuesta de la sociedad frente a la labor de La Cardio?

Tenemos un muy buen reconocimiento de la gente y eso se lo agradezco a todos porque así lo validan. La gente nos quiere, la gente nos protege, la gente nos ayuda. Tenemos todavía donantes importantes que nos ayudan de manera desinteresada a seguir contribuyendo con la misión. Y este es un reconocimiento al final de todas las personas profesionales.

¿Cuál es el gran reto para el sector salud en estos momentos?

Yo creo que sostenerse; estamos en altamar, con unos vientos cruzados importantes, tenemos que sostenernos y poder cumplir esa misión institucional al final. Pero todos estamos pensando en el mismo propósito que es lo importante. En La Cardio estamos no tranquilos, pero sí firmes, manteniendo nuestro propósito, sosteniendo la organización. Yo creo que si cada familia de esos 3000 que somos lo multiplico uno por cuatro, son 12.000 personas que al final dependen de un buen manejo, de una eficiencia operativa y de un buen sostenimiento. Entonces esa es nuestra obligación. Al final son esas 12.000 personas que dependen de lo que hagan en la organización.

