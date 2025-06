“Mi mayor competidor es el temor a la tecnología”: Juan Cardona, de Geotab

¿Qué es Geotab y cómo llegó a Colombia?

Geotab es la compañía más grande en telemática global. La telemática de Geotab ofrece soluciones integrales que no solo conectan a los vehículos a la red, sino que también proporciona análisis detallados sobre los hábitos de manejo, historial de viajes, registro de riesgos, consumo de combustible; entre otros indicadores clave para salvaguardar la seguridad de la información, el bienestar de los actores viales y la continuidad de la operación.. Geotab es una empresa que lleva más de 25 años en el mercado. Nació en Sudáfrica como compañía, ¡nació en un garaje! Después empezaron monitoreando vehículos con unas cajas súper grandes que se conectaban, había que cortar cables y conectarlos al vehículo, y fue creciendo y creciendo el mercado sudafricano. Pero Neil Cawse, que es el fundador, con su familia, vio que el mercado sudafricano era demasiado chico para el potencial de soluciones que ellos podían ofrecer y se mudaron a Canadá y siguieron en un garaje, como toda buena empresa, como dije antes. Y desde ese garaje contrataron al primer vendedor y empezaron a trabajar y a crecer y crecer y crecer, y 25 años después ya somos 2500 empleados directos de Geotab. Tenemos oficinas en todo el mundo, orgullosamente en América Latina tenemos presencia en todos los países y hoy tenemos 5 millones de vehículos conectados, entonces eso habla mucho de un camino de 25 años de esfuerzo, dedicación y de innovación.

¿Cuáles han sido esas mejoras tecnológicas que ustedes han visto en estos últimos cinco años con las transformaciones que trajo la pandemia?

Bueno, como bien mencionas, la pandemia fue un momento muy complicado para todos, para todos en general, y fue fundamental para todos nuestros clientes, porque realmente ahí se dieron cuenta de lo beneficiosa que era la tecnología y cómo podían ser realmente más eficientes con estas restricciones y ese dolor económico que todos estaban sufriendo. Entonces Geotab trabajó mucho con los clientes, entendió mucho más sus necesidades y casi que en ese momento fue como un cambio total que tuvimos en la tecnología y empezó a hacerse como más a la medida. Como digo yo, es como un “taylormade” de soluciones, porque cada cliente tiene una necesidad diferente y cada cliente está sufriendo la pandemia de forma diferente. De la pandemia para acá lo que más hemos visto es: número uno, inteligencia artificial y, número dos, la telemática. Esos dos factores creo que han sido los que le han dado un empuje adicional a la tecnología en los últimos tres o cuatro años y Geotab está apostando por ambos.

¿Cuáles son las principales áreas en las que utilizan IA?

El tema de la inteligencia artificial es uno de los pilares de las nuevas tecnologías que estamos utilizando aquí en Geotab. Lo importante acá es hablar de qué ocurrió hace dos o tres años, cuando todo esto de la inteligencia artificial empezó con el el GPT y el Gemini y demás. Geotab es una compañía que está muy alineada con Google; si funciona allá, funciona para nosotros también. Entonces, aprovechando toda esa información, todos esos datos que colectamos todos los días, imagínate: de 5 millones de vehículos circulando en el mundo, cuánta información podemos tener, lo que hicimos fue meter todo eso en nuestros servidores de inteligencia artificial y ahora los clientes, primero, pueden hacer modelos predictivos con la información de sus flotas y ver si tienen riesgo, si tienen puntos donde puedan bajar el nivel de consumo de combustible, si tienen oportunidades para mejorar sus rutas, para entregar vehículos y demás, y, segundo, que para mí es lo más importante, es compararse: ¿cómo están ellos con respecto a los 5 millones de vehículos que están circulando en nuestra plataforma? Tú puedes decir: “yo creo que tengo una flota funcionando muy bien en seguridad”, pero no puede ser que estés abajo de la media o muy abajo de la media y ya tengas un norte o un punto donde puedas tú decir, bueno, tengo que mejorar acá, mejorar allí, e ir subiendo esta curva para estar en la media o superarla. Y así con cada uno de los diferentes parámetros o factores. La inteligencia artificial te facilita, te acelera esos análisis y te da consejos o modelos predictivos en los cuales tú puedes trabajar y crear un plan de mejora para tu para tu empresa.

Hablemos de costos y de estos planes a la medida de cada cliente, ¿qué deberían considerar ellos a la hora de invertir en Geotab?

Parte de la evolución que tuvimos fue que antes teníamos tres diferentes planes, entonces era bien complicado porque tenías una identificación de conductor y localización, pero no tenías información de motor o después no tenías el tracking, que es como ver la flechita del vehículo moviéndose en tu mapa. Entonces decidimos hacer un solo plan grande, unificar todo en un solo costo y eso también facilita al cliente para que el cliente use el 100% de la plataforma, pero va a depender también de lo que él necesite. Se pueden generar estos modelos en los cuales el cliente puede tomar toda la información que quiera o usar básicamente lo que él necesita y lo que él requiere. Si quiere dedicarse solo a mantenimiento preventivo, lo puede hacer. Si quiere solamente hacer el ruteo, lo puede hacer. Si quiere hacer temas de seguridad, nosotros identificamos tres factores: aceleración brusca, frenado brusco y tomar curvas a alta velocidad o exceso de velocidad también. Esos factores se los puede ir ajustando y nosotros le podemos ir ayudando, porque Geotab es una compañía de ingeniería y lo que hacemos es una consultoría alrededor de la telemática a través de nuestros distribuidores que tenemos en toda América Latina.

Muchas veces hay temores de empresarios que tal vez vienen un poco más de la vieja escuela en invertir en tecnología. ¿qué tan intuitivo es el uso de Geotab?

Buen punto, porque siempre la pregunta va por el otro lado quién es tu mayor competidor. Y mi mayor competidor es el temor a la tecnología, el temor a usar estas herramientas que se ven muy sofisticadas pero que realmente no lo son, porque nos hemos dedicado precisamente a eso, a que sea muy amigable, sea intuitiva, a que te dé modelos predictivos con tu información. Entonces, rompemos la barrera de una tecnología complicada, la usas a medida que tú lo quieras, y realmente lo que vemos nosotros en América Latina especialmente, que su mercado, tan sensible al costo y sobre todo con la volatilidad de las monedas de los países, realmente nosotros nos ajustamos a las necesidades de cada cliente.

¿Qué hace distinta el sistema de cámaras de vigilancia que tiene Geotab a otros servicios?

No le llamamos cámaras de vigilancia, sino cámaras de inteligencia artificial, o básicamente cámaras, porque realmente la inteligencia artificial, la data y las cámaras están ligadas. Lo que nosotros ofrecemos acá es una herramienta de seguridad para los conductores y hay mucha falta de información también al respecto, porque se habla que las cámaras es para vigilar al conductor y por eso te hice la corrección: la cámara no es para vigilar al conductor, la cámara es para cuidar al conductor. Allí es donde la cámara, a través de la inteligencia artificial y de ciertos parámetros, por ejemplo, dicen si yo estoy conduciendo y tomo esa taza de café o una lata de refresco y estoy bebiendo, la cámara inmediatamente detecta que estoy tomando una situación de riesgo porque me estoy distrayendo y me da una alerta en la cabina. Pero en ningún momento está mandando información al gerente de flota o al administrador de flota acusándote a ti, conductor, de que estás cometiendo una falta. Si ya eres reincidente y continúas con esta actividad, lógicamente el administrador de flota va a recibir un comunicado y va a hablar con el conductor para que corrija la situación. Pero realmente no es punitivo, es correctivo. Y también la cámara le ayuda al conductor a mirar hacia afuera, entonces identifica momentos de riesgo: un motociclista, un vehículo que se le está cruzando, un peatón. Realmente lo que estamos haciendo es cuidando la vida de los conductores.

Me gustaría hablar también del tema de la eficiencia que le puede aportar Geotab a una empresa...

Para nosotros creo que eso es uno de los principales factores donde las empresas más se se fijan en Geotab. América Latina es un mercado muy sensible al costo, al precio, impuestos y demás; como estamos viendo especialmente en Colombia, los aranceles están subiendo y bajando, entonces para la los administradores de flota una ruta bien planificada, un vehículo bien utilizado, es fundamental. Generalmente lo que más tiempo ocupa en una en una flota normal es el tiempo de espera en descarga o carga para volver a salir. Entonces, nosotros podemos ayudarle a que planifique bien esas llegadas a los centros de distribución para que el camión se esté moviendo. Tenemos un caso muy interesante en Perú en donde una empresa de refrescos usaba la información que tenía de Google o Waze y no usaba su propia información. Nos dimos cuenta que el planificaba todo con 50 km/h promedio, pero realmente sus vehículos estaban girando a 30 km/h: era mucho más lento. Entonces se hizo la corrección allí y además se empezó a ver que las rutas estaban mal planificadas. Así que se priorizó todos los giros a la derecha en vez de priorizar giros a la izquierda. Esos dos simples factores hicieron que la compañía ahorrara 4 millones de dólares al año, pasara de 1500 camiones a 1300 camiones y sigue entregando la misma cantidad de productos de forma mucho más eficiente y mucho más económica. Eso lo hace Geotab con su telemática. Tenemos compañías también de última milla o una gran cervecera o las compañías muy importantes, una concretera muy grande en Colombia que usa nuestros servicios porque el camión de concreto tiene una carga viva. El concreto se está moviendo, entonces es una carga peligrosa también. Pero entonces esos camiones tienen que tener todo este monitoreo nuestro para asegurarnos que primero estén cargados, no al máximo del peso, que es muy normal en América Latina, que siempre los exceden de peso, dañando las carreteras,y número dos, que estén realmente manejando de una forma segura y eficiente con una carga viva que se mueve. Es como la carga de los combustibles, también son cargas vivas. Entonces esas cargas tienen que tener ciertos parámetros de seguridad muy acotados y ahí es donde también Geotab trabaja muy de la mano con estas compañías.

¿Pero entonces Geotab es sólo para grandes compañías con grandes flotas?

Te cuento una infidencia: el 70% de nuestros clientes son pequeños empresarios del transporte. Ten en cuenta que son son empresas pequeñitas, familiares, que tienen de 5 a 20 ó 30 camiones o vehículos. Y estos vehículos son los que les prestan servicio a las grandes empresas. Igual las grandes empresas tienen sus flotas, pero esos pequeños empresarios del transporte son clientes de Geotab porque han entendido lo que hacemos. Tenemos un caso muy bonito en Argentina con una compañía que le presta servicios a una de las grandes cerveceras. Ellos cuando empezaron a trabajar con nosotros tenían 20 vehículos, hoy en día tienen más de 70 vehículos y tienen bitrenes, que son esos camiones con doble tráiler, transportan creo que son 70 toneladas de de cerveza. Ahí se pueden dar una idea de cómo la tecnología le ha ayudado a esta pequeña empresa, esta empresa familiar, a crecer de tal manera usando nuestra tecnología, siendo el preferido de esta gran cervecera para que transporte sus productos. La tecnología está acá para ayudarles, está acá para prestarles esos servicios y está acá para ayudarles a crecer su negocio.

¿Cómo ve el crecimiento de Geotab en los próximos años?

Yo llevo en la compañía seis años y en los últimos seis años hemos tenido un crecimiento exponencial de más del 25% año con año. Ya estamos en todos los países de América Latina y eso habla muy bien de Geotab y de la importancia del mercado de América Latina también: somos la segunda región más importante para Geotab después de Norteamérica, más que Asia, más que Europa. Entonces quiere decir que realmente el mercado de América Latina ha adoptado muy bien la tecnología. Para nosotros los próximos cinco años son de más trabajo, de más innovación y de seguir entendiendo a nuestros clientes para ofrecerles y darles el servicio que ellos están buscando.