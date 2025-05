Padre contrató “sicarios virtuales” para sacar a su hijo del videojuego y llevarlo al mundo real

La historia tuvo lugar en China, donde un hombre, preocupado por el desempleo juvenil y la adicción a los videojuegos, decidió tomar una medida drástica para cambiar el rumbo de su hijo. El joven de 23 años, pasaba horas inmerso en un MMORPG (juego de rol multijugador masivo en línea), sin mostrar interés por su futuro profesional.

El padre, frustrado por la falta de motivación de su hijo para buscar trabajo, ideó un plan poco convencional y contrató a jugadores expertos para que eliminaran al personaje virtual de su hijo cada vez que entrara al juego.

El plan: “matar” al avatar para despertar al jugador

Durante varios días, el hijo notó que su personaje era sistemáticamente atacado y eliminado. Extrañado por la insistencia y precisión de los ataques, comenzó a investigar, hasta que descubrió que su propio padre estaba detrás de todo.

La reacción del joven no fue de enojo. Afirmó que no tenía prisa por conseguir empleo y que prefería esperar una oportunidad laboral que se alineara con sus intereses personales. A pesar de no obtener el resultado deseado, el padre logró abrir una conversación necesaria sobre el futuro y la responsabilidad.

La presión social y el desempleo juvenil en China

Este caso ha despertado debate sobre el impacto de los videojuegos en la juventud, especialmente en un contexto donde el desempleo entre jóvenes supera el 15% en algunas regiones de China.