Hablemos de solucionar sus deudas y educación financiera

La pandemia nos lanzó de lleno y de cabeza al mundo digital. Un país que no estaba tan educado en finanzas y pagos online, que quería siempre un recibo de papel, ahora está acostumbrado a que todo se haga a través de unapantalla. Y una de estas empresas tecnológicas de finanzas que llegó a cambiarlo todo es Bravo. Eduardo Pombo, su gerente de mercadeo, pasó por Silla de Gerentes para analizar el ecosistema fintech en Colombia y la transformación en educación e inclusión financiera que esto representa.

PUBLICIDAD

¿Cómo está el ecosistema de las fintech en Colombia?

La pandemia fue ese punto clave que potencializó todo el mundo de fintech en Colombia. Como para que dimensionemos el crecimiento, en 2019 existían alrededor de 180 empresas que se dedicaban al fintech, y ese dato para 2024 cerró en 394. Y pues justamente acá en Bravo nos dedicamos a eso, a digitalizar y hacer más fácil y accesible esos servicios financieros a toda la sociedad.

Expliquémosle a la gente qué hace una fintech...

Están los bancos tradicionales que conocemos y que están afuera, pues simplemente las fintech buscaron esos procesos de los bancos y cómo digitalizarlos, ponerles mucha tecnología y hacerlos de fácil acceso a la gente. Un ejemplo de fintech es poder emitir tarjetas de crédito desde una aplicación, simplemente con poner mis datos, escanear mi cédula y inmediatamente ya a los tres o cuatro días llega una tarjeta a mi casa y tengo acceso a toda esa información en una aplicación. Obviamente abarca muchas más verticales, justo como Bravo, puesnosotros no nos dedicamos a colocar productos financieros como tarjetas de crédito, sino que nosotros tenemos otra parte del sistema financiero que es más resolver las deudas que tienen las personas.

Es un hecho que en Colombia no tenemos educación financiera, ¿cómo llega Bravo a lidiar con esto?

Yo creo que Colombia viene en un proceso de crecimiento, no creo que sea nulo en este momento, como de pronto hace unos años lo era. Creo que es un tema que tiene mucho tabú también detrás. Para mucha gente es difícil, como que era vulnerarse mucho, decirle a su círculo o a las demás personas: “oiga, no entiendo qué es una tasa de interés compuesta, no entiendo cómo funciona una tarjeta de crédito”, entonces ese tabú como que venía muy cerrado, pero la tecnología ha llevado también mucho a esa apertura. En Bravo llevamos haciendo educación financiera a nivel global ya más de 15 años, y me gustaría centrarnos acá en Colombia: 11 años operando y mucho de lo que estamos haciendo ahorita que demuestra esa educación financiera es que nosotros tenemos un programa de Academia Bravo: un curso de educación financiera que hoy está netamente centrado en clientes, y lo que buscamos ahí es que tocamos bastantes temas que las personas deben certificarse para también entender qué son tarjetas de crédito, cómo funcionan, qué son intereses, etc. Y para nosotros eso es como un must con nuestros clientes, para que no simplemente sea poder solucionar tus problemas de deuda y volver a salir al mercado financiero, poder volver a aplicar a un crédito y obtenerlo por medio de un banco o algo así, y que vuelvas a recaer en lo mismo. Para nosotros es importante que después del programa salgas y entiendas la importancia de conocer tus finanzas, generar presupuestos y demás.

PUBLICIDAD

Una de las particulares particularidades de Bravo es precisamente el solucionar las deudas de sus clientes, ¿en cuánto tiempo alguien puede salir de una ‘culebra’?

Esto es un proceso de tiempo, no es de un día para otro. Hoy en día vivimos en una sociedad que va a mil por hora, como que todo lo queremos ya, de inmediato. No sé, es como que ya sé que en diez minutos puedo tener un mercado en mi casa, lo que antes podía demorarse más tiempo. Y creo que toda la sociedad va a eso y tratamos de que todos los productos sean rápidos de consumir, pero pues en un tema de reparación de deuda esto va a tomar más tiempo. Nuestro programa puede durar entre 10 y 60 meses. Obviamente hay clientes que salen mucho más rápido, pues tenemos muchas variables como es el monto de la deuda, qué tipo de deudas tiene, con qué entidades y todo ese proceso pues puede hacer más largo el programa o más corto, pero siento que sí hay que enfatizar mucho en que no es un programa que de un mes a otro yo ya voy a estar libre de todo y demás.

Para entenderlo mejor, ¿el programa se adapta a las necesidades y a las particularidades de cada uno de los clientes?

Y eso es, justamente. Es algo de lo que nosotros siempre hemos sido creyentes y es que no todos los clientes son iguales, no es como que nosotros salimos con una bolsa y solucionamos esa bolsa, sino que cada cliente también tiene su particularidad. Por tenemos tanta gente trabajando en Bravo; cualquiera diría que todo esto debe ser cero digital, pero pues no, todos nuestros procesos son digitales, pero para sostener todos esos procesos tan digitales que tenemos, o sea, el cliente no tiene ni que acercarse a una oficina, pero toda esta fuerza comercial y fuerza operativa es la que sostiene todos esos procesos digitales, que funcionen y que se puedan dar.

Bravo ayuda a solucionar deudas pero me nace una duda, ¿para un cliente no es endeudarse de nuevo?

Yo creo que ahí si me gustaría hacer un énfasis importante y es que Bravo sí otorga un crédito, pero no es un crédito abierto a todo el mundo, es un crédito netamente para los clientes y para el uso de poder saldar esa esa deuda que se está logrando liquidar. No se puede dar otro uso a ese tipo de crédito, entonces creo que eso es un énfasis bastante importante para todas las personas que nos están viendo.

Hablemos un poco del respaldo internacional de Bravo...

Claro, hoy tenemos seis operaciones abiertas, Ya van a ser 16 años desde que abrimos México y pues allá fue donde empezó todo esto, ya después abrió Colombia, tenemos operaciones acá, en Brasil, Italia, Portugal y España. Hoy en día la casa matriz está centrada en España y detrás de todo esto también hay inversionistas que nos apoyan en todo esto que viene, y pues con una dimensión gigante de clientes no solo colombianos, sino pues de estas seis nacionalidades que han podido solucionar todos estos problemas con sus deudas.