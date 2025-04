China lidera la industria automotriz mundial... y va muy lejos de sus perseguidores

Shanghai, la ciudad más grande de China y cuyo nombre quiere decir, literalmente, “sobre el mar” es una megaurbe de 25 millones de habitantes que incluso va más allá de lo moderno. Por eso cada dos años en su gigantesco centro de convenciones, decenas de miles de visitantes de todo el planeta se reúnen para conocer las novedades de la industria automotriz china, que en últimas son las novedades de todo el sector en cada rincón del mundo.

“Este Autoshow siempre ha sido un referente de lo que va a ser la industria en la próxima década”, analiza desde el Centro Nacional de Exposiciones y Convenciones de Shanghái María Cristina Castro, Gerente General de Auto Vardí, una de las importadoras y distribuidoras de vehículos más importantes de Colombia. “Todos los concept cars que vemos acá, todos los diseños, toda la innovación y el poder de esta feria es precisamente ver qué viene en la movilidad del planeta”.

Porque, como bien lo plantea la alta ejecutiva colombiana, no se trata solo de nuevos modelos y nuevos diseños. En el Autoshow de Shanghai 2025 hay cosas sorprendentes, algunas excéntricas como los autos de peluche, una tendencia de los influenciadores chinos que se puede ver en cada stand, así como hay otras sorpresas más futuristas pero que están a solo un permiso legal de ser realidad: los autos voladores. Cada marca tiene el suyo dispuesto a salir de los trancones para volar a los techos de los rascacielos. A propósito de los influencers chinos son miles y graban en directo cada detalle de cada carro, cada momento de la feria, siempre pendientes de sus likes y sus seguidores.

Por supuesto, hay robots para todo, desde atenderte y entretenerte, como los simpáticos perros en el stand de Chery, incluso hasta coquetearte como pasa con las robots que se pueden ver en los pasillo. Porque si algo queda en esta feria claro es que el futuro de la industria, y no solamente la automotriz, el futuro de la tecnología está en China.

“El mercado global está cambiando. Las exportaciones de vehícuños de China superaron a los países más tradicionales y esta feria es una de las más importantes del mundo, porque es el referente de lo que va a venir en los próximos años en todos los mercados”, señala por su parte David Huertas, Director Comercial y Desarrollo de Red de Chery Colombia. Tanto es así que grandes marcas del resto del planeta se juegan su suerte presentando sus modelos eléctricos e híbridos en éste, el mercado más grande del mundo, del que salen versiones para cada mercado particular, incluso para el colombiano.

“En Asia hay un valor de gasolina muy costoso, lo que hace que precisamente se generen estos conceptos no solamente de diversificación, con hidrógeno, por ejemplo, sino que en el caso de Chery se apueste por la súper hibridación donde, con muy poco combustible, tienes una autonomía de más de 1600 kilómetros. Yo creo que ahí hay un gran nicho de oportunidad para Colombia en cómo adaptamos esas tecnologías que no necesariamente necesitan enchufarse, pero que generan una alta productividad en términos de consumo”, explica Castro.

Por eso la llegada de nuevas apuestas eléctricas e híbridas a Colombia, directamente desde el Autoshow de Shanghai: “Nosotros vamos con Icar, que es una de las marcas de Chery a nivel global y de la cual vamos a tener noticias muy pronto en Colombia con una versión que sé que va a ser un hit y va a romper el mercado en todas las nuevas energías, y particularmente en el segmento de las SUV eléctricas”, señala por su parte Huertas.

Los lanzamientos de nuevos modelos son esperados por multitudes ansiosas por ver qué traen las marcas que están conquistando el planeta, y la sensación general es que China no va uno, sino tal vez tres pasos adelante en esta guerra comercial que estamos viviendo. Y es que las cifras son explícitas: más de 30 millones de carros producidos en 2024, casi triplicando no solo la producción, sino también las ventas de Estados Unidos y no solo con un diferencial de precios, el diseño excelso; el desarrollo de motores eléctricos e híbridos, acompañado de tecnología superior en cada detalle de los vehículos hace de China el presente y el futuro de la industria automotriz.

Y ese futuro, que no deja de apuntar hacia el Lejano Oriente, nos habla de sostenibilidad. Pero no sólo como una moda o tendencia, como una respuesta de alta tecnología para darle una nueva vida a la industria automotriz tanto en el mundo como en Colombia.