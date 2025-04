“China está en otra autopista y en otra velocidad” : María Cristina Castro

El Grupo Vardí tiene varias grandes marcas en su portafolio, pero su apuesta más reciente es traer Chery a Colombia, un gigante chino en la industria automotriz, uno de los principales actores en el mundo de la renovación de energías, ¿cómo les ha ido con este lanzamiento?

PUBLICIDAD

Así es, el Grupo Vardí ha hecho un ejercicio muy profundo para integrar estas nuevas marcas. Queremos, como siempre, brindar las mejores soluciones a cada uno de los colombianos y para esto desarrollamos durante más de dos años un proyecto de búsqueda de una marca parada en nuevas energías que nos acompañara en esta nueva apuesta de transición energética con los colombianos. Y esa marca es Chery, una marca con un alto reconocimiento a nivel mundial, además porque su estrategia está basada en una producción para este lado del mundo. Claro, las OEMs asiáticos tienen su principal consumidor en el mercado doméstico, pues es el mercado más grande del mundo, pero en el caso de Chery su estrategia está basada también en el consumidor fuera de China: es la marca número uno en exportaciones fuera de China, la marca que más exporta para el consumo de estos países como Colombia, pero pues por supuesto, el resto del mundo. Estamos muy contentos, creo que ha sido una apuesta muy interesante no solamente por la marca, sino por todos esos partners de negocios en cada una de nuestras regiones y geografías que hoy hacen parte de la red Chery en Colombia.

¿Cómo ha sido el trabajo de cambiar la idea de los colombianos de que los carros chinos eran malos, cuando en verdad hoy son los líderes mundiales en tecnología y calidad?

Uy, qué interesante pregunta, y parte por nosotros mismos. Te tengo que confesar que cuando empezamos a trabajar en el portafolio de nuevas energías era muy difícil no concentrar nuestra mirada a China, y para los colombianos -incluso todavía nos cuesta mucho más que en otras geografías de Latinoamérica- quitarnos ese sticker de que lo chino no es bueno, así nuestro celular diga diseñado en California pero hecho en China. Incluso cada vez los vehículos son más commodities, la proveeduría detrás es casi que la misma para todas las marcas. Sin embargo, claramente este mercado asiático viene desarrollando muchos de los componentes que necesitan para equiparar los precios de vehículos de nuevas energías y te estoy hablando de vehículos eléctricos, de vehículos enchufables, de vehículos en cualquier nivel de hibridación, generalmente costaban un 30% o un 40% más que un vehículo a combustión. Y China durante muchos años ha sabido desarrollar toda la industria para incluso nivelar ese precio de los vehículos a su combustión con nuevas energías e incluso volverlos mucho más competitivos. Entonces era muy difícil para nosotros no pararnos en China; nosotros somos representantes de otras marcas también asiáticas, y en Japón nos dijeron: definitivamente China está en otra autopista y en otra velocidad y ya nadie alcanza ese segmento en nuevas energías. Así que por supuesto había que buscar un proveedor que garantice ese respaldo, esa calidad, y por eso nosotros nos fuimos con el proveedor que tiene más desarrollado ese concepto de garantía bumper to bumper, por eso en Colombia somos capaces de tener 8 años de garantía sin límite de kilometraje y sin asteriscos.

¿Ocho años de garantía total? Eso no lo ofrece nadie en el mercado…

Así es. Generalmente son 3 ó 5 años en baterías, hay muchos asteriscos que cubren hasta 3 años en otros componentes, se van hasta 5 años, pero realmente no hay ninguna marca que el vehículo completo lo haga. Todo lo que tú estás viendo en el portafolio de Chery se cubre durante 8 años. Eso solo lo puedes desarrollar con un proveedor que atrás te brinde el suficiente respaldo, la suficiente garantía para ofrecer eso en un mercado como el de Colombia, con nuestro territorio, con nuestra topografía, con nuestra infraestructura, con nuestras inundaciones con todo lo bonito y lo no tan bonito que trae en nuestro país.

En el 2024 el crecimiento de los eléctricos y de los híbridos fue impresionante en el mercado colombiano. Ustedes lanzaron Chery a finales del año pasado. ¿Cuál es la apuesta para este año?

PUBLICIDAD

Yo creo que todas las marcas en términos general le apostamos a ese segmento que es el que más viene creciendo. Hoy en Colombia uno de cada cuatro, casi que cada 4.6 vehículos, ya está parado en nuevas energías: eso es un volumen muy importante. Te estoy hablando de una masa grande de vehículos híbridos en su nivel más bajo de hibridación, los híbridos completos, los híbridos enchufables y un crecimiento de más de dos dígitos en eléctricos, no en volumen porque todavía en volumen sigue siendo un porcentaje muy pequeño, pero con unos crecimientos impresionantes. Es el único segmento que crece. Yo digo que en Colombia hemos pasado casi que por tres pandemias en la industria de autos; Colombia tiene un índice todavía muy bajo de motorización si nos comparamos con países cercanos incluso con Chile, con el mismo Ecuador, con Costa Rica, el índice de motorización nuestro es muy bajo, pero sobre todo tiene un parque automotor muy antiguo, de más de 10, 15 años, con todo lo que eso conlleva en términos medioambientales, pero también en temas de seguridad vial. Cada vez las tecnologías de apoyo a la conducción, esas asistencias de seguridad, vienen mucho más pensadas en todos esos componentes de riesgos cuando estás dentro de un habitáculo que es el vehículo. Y también se nos olvida que los primeros que respiramos el CO2 y todo lo que produce el vehículo son la persona en que está manejando y su familia y sus amigos y las personas que van contigo. El Grupo Vardí apuesta a traer unas tecnologías mucho más eficientes parados en ese nicho de mercado que viene creciendo; Colombia tiene una mirada verde interesante, por eso el consumidor es mucho más consciente hoy de lo que está comprando, es mucho más consciente también de los incentivos que tienen en diferentes gamas. Hoy un vehículo de nuevas energías tiene una tasa distinta en términos de si necesitas financiar el vehículo, y eso no lo sabe todo el mundo. Claramente hay un incentivo muy grande en capitales como Bogotá o Medellín o Cali con respecto a la circulación diaria, entonces, pues ahí también hay una incentivo muy grande en poder sacar tu vehículo todos los días; depende más de las secretarías de tránsito local. Y yo creo que lo más importante es que cada vez los colombianos y las colombianas estamos redefiniendo cómo nos movemos en términos de eficiencia y cuando vemos unas autonomías en nuestros vehículos pues tomamos decisiones.

A mi ese punto me parece muy interesante por el ejercicio que hizo Chery de ir Bogotá a Barranquilla con una sola carga; eso acaba cualquier mito de que un eléctrico o híbrido es sólo para moverse en la ciudad…-

En este caso eran vehículos enchufables, entonces tú tienes la autonomía del vehículo a combustible más el motor eléctrico en este caso, pues tenemos las dos motorizaciones. Pero hablando específicamente de vehículos eléctricos, por ejemplo la Chery eQ7, tiene una autonomía de 510 kilómetros, entonces hagamos un ejemplo de ir de Bogotá a Tunja: si tu lo llevas cargado y con los procesos además de autorregeneración que tiene el vehículo, pues cuando estás pisando el freno autorrecarga, cuando estás en un desnivel autorrecarga, tiene opciones también de emergencia que carga como si fuera tu celular, y obviamente es una toma de 110 que se va a tardar un poco más, pero viene con todo el kit necesario para ayudarle precisamente en esa seguridad que necesita el consumidor de saber que no lo va a dejar botado, y por autonomía creo que es una gran apuesta en eléctricos.

Hay algo que me impacta y es que ustedes hicieron pruebas con Chery en nuestras montañas, que creo que es una de las grandes preocupaciones que tiene alguien cuando va a comprar un eléctrico

Y fueron unas pruebas exhaustivas. Yo me atrevo a decir que no hay ninguna marca en Colombia que haya invertido tantas horas de un equipo especializado de ingeniería como tiene el grupo para poder hacer estas pruebas. Queríamos brindarle al colombiano la seguridad de la garantía: cuando decimos son 8 años sin límite de kilometraje, bumper to bumper, pues detrás tiene que haber precisamente el respaldo y sobre todo esa seguridad de que en cualquier lugar en Colombia, si estás subiendo La Línea, si estás pasando de Falan a Manizales, si estás pasando por el Páramo de Letras, pues precisamente que los vehículos respondan. Y, bueno, las pruebas fueron ampliamente satisfactorias. Eso es una gran tranquilidad sobre todo para el importador, para poder transmitir ese mensaje con toda la tranquilidad y con toda la garantía a nuestros consumidores.

¿Cuál es el diferencial que ofrece Vardí en posventa con Chery?

Yo aquí te quiero hablar incluso un poquitico antes de la posventa, de lo que significa para los colombianos el Grupo Vardí: nosotros fuimos de las primeras marcas de origen asiático financiadas al 100% por la banca de primer nivel, porque todos en Colombia empezaron a entender desde los diferentes gremios, el de los aseguradores, pues obviamente eso tiene que estar asegurado por Fasecolda, pero incluso antes, más del 65% de los vehículos en Colombia se venden financiados, entonces para que estos más de 700 vehículos que ya están rodando por la calle, pues estuvieran en ese volumen a 6 meses de lanzamiento de la marca, pues primero teníamos que habilitar esa financiación para los colombianos. Y para nadie es un secreto que todos los bancos de primer nivel decían: “uy, ¿un vehículo chino? Tal vez no y tal vez te lo presto solo a 24 meses o a 36 meses. Nosotros con todos estos estos análisis y estos estudios previos nos sentamos con todos nuestros partners de negocios y les dijimos: el riesgo no es un riesgo de vehículo, es un riesgo de quien toma el crédito. Por favor ya no sigan mirando si es carro de origen asiático o del resto del mundo, el riesgo de crédito es de la persona que está tomando la finalización. Y creo que fuimos de las primeras marcas en Colombia, en donde muchos de nuestros vehículos 100% salieron financiados por bancos de primer nivel. Eso empezó a quitar un poquito eso que yo te decía de esa curita que a veces no es tan fácil y duele un poquito quitar. Luego pasamos con Fasecolda, que es muy estricto en todos los análisis. Ellos lo llaman: “la canasta de repuestos”, y el grupo tiene una muy amplia experiencia en colisión, y por supuesto todo ese historial de conocimiento y cobertura repuestos, que es distinto del mantenimiento preventivo o exprés o sea, nos permitió sentarnos a hablar con Fasecolda, pues para hablar con ellos hay que saber de siniestralidad, de índices, de tecnología, de probabilidad de siniestrarse, y eso tiene detrás mucho estudio. Como siempre, los invitamos a que sentaran con nosotros, definimos esas famosas canastas de repuestos para que los vehículos no queden inmovilizados más de una semana. El promedio de permanencia en colisión en Colombia, dependiendo de la marca, cambia radicalmente sobre todo más que por la marca por el importador, y aquí ya no quiero entrar en materia, pero los invito a que revisen cómo hay unas marcas superpoderosas a nivel mundial, pero que dependiendo de cuál es el importador que lo trae a Colombia no tiene el suficiente conocimiento profundo de esa famosa “canasta de repuestos” para dar ese respaldo en tiempo y oportunidad. Nunca queremos que a nadie le pase nada, pero pues estamos en Colombia, hay choques, hay choques frontales, hay cosas mínimas y hay cosas un poco más severas, pero en última lo que uno necesita es que el vehículo esté inmovilizado el menor tiempo posible. Entonces ahí vamos en la segunda: la financiación, luego viene Fasecolda para que los vehículos estuvieran asegurados, pero sobre todo para que esa prima de aseguramiento no fuera alta. Hoy tenemos unas primas con todas las compañías de seguros, pues absolutamente todas están con nosotros, con unos con rangos incluso mucho más competitivos que marcas tradicionales, y eso es antes de traer los vehículos. Por eso te digo que esto es más de importador que de marca; hay que estructurar muy bien toda la plataforma que necesita estar cimentada antes de entrar a ofrecer un producto al consumidor. ¿Y qué pasa con ese respaldo posventa? Hoy el grupo cuenta con una línea de talleres autorizados multimarca, pero también en Chery a través de este gran desarrollo de red, que es un punto diferencial pues creo que en el país no existe una marca que haya lanzado en el momento cero una cobertura de 10 puntos; hoy son 11 y en la expansión vamos a terminar el semestre con 15. De pronto una marca arranca con dos puntos, generalmente Bogotá y Medellín, y con nosotros es la primera vez que cuando hicimos el lanzamiento de la marca ya estábamos parados en diez geografías con vitrinas, con representantes, con talleres autorizados, capacitados, con la herramienta, con los equipos de diagnóstico, incluso llegaron primero las propuestas que los vehículos. Porque es que así se construyen las marcas, uno primero trae esa cobertura de posventa, porque tú necesitas filtros, bumpers, espejos, tanto si tienes un vehículo o si tienes mil en el parque automotor ya circulante. Entonces primero nos llegaron los repuestos antes y primero capacitamos a nuestro equipo de técnicos, antes incluso de capacitar a los equipos comerciales que en últimas son los que venden los vehículos.

Eso habla muy bien del Grupo Vardi…

Nos sentimos muy tranquilos del respaldo en posventa. Eso no quiere decir, por supuesto, que somos infalibles, de los productos tampoco no hay ninguno que en una parte por millón producida no tenga absolutamente ningún defecto, pero creemos que si uno puede minimizar esa probabilidad de trasladar ese riesgo de servicio poventa al cliente, todo lo que uno pueda hacer para mejorar previo esa experiencia de servicio, sobre todo posventa, bienvenido. Y seguimos construyendo de la mano con nuestros clientes ese camino de posventa: ahí no hay nada escrito ahí todos los días se aprende.

Chery tiene varios récords mundiales de seguridad, hablemos de eso…

Te voy a contar de mi favorita en estos momentos, la eQ7, la SUV 100% eléctrica que tiene más de 510 kilómetros de autonomía y tiene cinco o seis Guinness records. Lo primero es cómo está diseñada toda la estructura del vehículo a prueba de golpes: tiene un concepto tipo nido que permite que apilándose siete veces el mismo vehículo no se aplaste. Es decir, tu pones siete eQ7 uno encima de otro y el vehículo literalmente no se aplasta por la forma de su estructura. Además tiene un Guinness récord en su batería: estas son probadas bajo el agua a temperaturas muy bajas y muy altas, pues este es un vehículo para el resto del mundo y por tanto es un vehículo también para nieve. Te estoy hablando de −50°, y que resiste temperaturas más allá de 160°, o sea, meter esas baterías debajo del agua y estresarlas con temperatura y que no les pase nada. Y por qué digo que es mi favorito: porque todos sabemos lo que pasa en nuestras calles en Colombia, sobre todo en algunas geografías en donde llueve un poquito o llueve mucho y nos inundamos -y ese es un temor particular: voy con un carro eléctrico con una batería eléctrica y si se inunda ¿qué me va a pasar?-, y pues este vehículo tiene todas las estrellas en seguridad, no solamente europeas, sino también estrellas de todo su ecosistema. Porque hay que hablar de ese ecosistema que tiene Chery de investigación y desarrollo: tiene más de 3600 centros de investigación y desarrollo a nivel mundial para todo tipo: llantas, motores, microchips, Inteligencia Artificial, sus cámaras, pero también estoy hablando de cómo los seres humanos nos compenetramos más en el momento de la conducción y sobre todo para Colombia. Nosotros tenemos unos tiempos muy largos de trayectos en nuestro vehículo, realmente hace parte de nuestra vida. Fácilmente, al menos en Bogotá, estamos cerca de dos horas diarias dentro de un vehículo, entonces todo este concepto de confort, de Inteligencia Artificial para saber que se está acercando una bicicleta para sentirse mucho más seguro el conductor, pero que también puedas reclinar tu asiento en la Tiggo 8 y tener un masaje, pero que también tenga unos filtros R95 y que si alguien tiene un poquito de tos que se pueda recircular y filtrar ese aire como cuando estábamos en pandemia y atrapar todos esos virus de las personas que van adentro... Estos son simples ejemplos de lo que tienen en nuestros vehículos, y pues por eso le apostamos también a esta marca: porque piensa en el ser humano, en hacerle esa vida mucho más fácil dentro de su vehículo y más cuando además pasamos tantas horas adentro de los vehículos.

¿Cuál es el mensaje final para alguien que tenga dudas sobre si comprar o no un Chery?

La invitación nuestra siempre es la misma: haga compras inteligentes. Solo denos la oportunidad de conocerlos, de conocer esa relación precio-producto-calidad. En este crecimiento de la marca, entre más veamos vehículos en la calle con toda seguridad los colombianos van a empezar a tener mucha más confianza en este portafolio de Chery, pero mientras eso ocurre denos la oportunidad de conocernos en todas las vitrinas en donde estamos a nivel nacional. Hoy estamos con el Grupo Caminos en el Eje Cafetero, ahí estamos en una hermosa vitrina, una hermosa sede que equipara esa tecnología además de los vehículos en nuestras instalaciones: todas las instalaciones tienen ese primer nivel de confort también para las personas que nos visitan, y entonces en Pereira, Armenia y Manizales nos puede encontrar a través del Grupo Caminos; en Medellín a través del Grupo Autoland, son grupos también en cada una de estas geografías que tienen un gran respaldo, un gran conocimiento del cliente de cada una de sus regiones. En la Costa Vehicosta en Cartagena y en Barranquilla también se unió a nuestra red de concesionarios; en el Tolima el Grupo Coltolima también ya es representante de la marca, entonces estamos encantados, además con nuevos jugadores como el Grupo Grupogrande también se une a nosotros en Villavicencio, entonces esa red viene un proceso de expansión. Nosotros estamos directamente en Bogotá, en Chía y en Cali, al mismo tiempo somos importadores y vendemos directamente en nuestras vitrinas. Chía es un fenómeno en este momento: nosotros tenemos otras marcas en el grupo y te tengo que decir que en Chía ya estamos casi al mismo nivel de volúmenes de ventas, después de seis meses, que las otras marcas que representamos.