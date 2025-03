“El primer reto es cumplir con el país”: Lina Gallego, country manager de Luckia

Desde el pasado 21 de febrero hay un decreto en el que se determina un 19% de gravamen sobre el depósito a las apuestas en línea por el estado de conmoción en el Catatumbo. ¿Cómo está la industria con eso?

Preocupados porque es como si a ti te afectara en tu cuenta del banco, o sea tus billeteras, pues el jugador pues va a tener menos dinero para jugar, entonces estamos mirando cómo retribuimos eso a todos los jugadores. Nosotros como Luckia lo que hacemos es asumir ese 19% y se lo damos al cliente por medio de bonos, tanto para juego de apuestas o para casino.

Es decir, la persona puede seguir apostando en Luckia, puede seguir metiendo plata y ustedes con un bono le van a devolver ese porcentaje...

Exacto. Lo que estamos haciendo es: en el deporte o en el juego que más quieras, se te devuelve por bonos para retribuir ese IVA que les están cobrando en los depósitos.

En estos momentos tenemos 15 casas de apuestas legales en Colombia. ¿Ustedes como gremio han hablado al respecto?

Claro, entre todos hemos hablado y sí, estamos muy preocupados porque vemos que los depósitos han bajado y sentimos que esto puede repercutir en que se incremente el juego ilegal. Esto es algo bien delicado, porque si no están jugando en las casas de apuestas, ¿para dónde se está yendo este dinero? Y vemos campañas que hacen influencers o que salen en medios, dando publicidad a otras casas de apuestas que no son legales en Colombia y eso es grave. Como casa de apuestas legal, el dinero que nosotros damos directamente al gobierno va para toda la salud de los colombianos; ahora con el estado de conmoción, pues estamos colaborando a través del IVA que le estamos cobrando por el depósito. Pero lo que pasa es que esto, pensamos nosotros, no está diseñado de acuerdo a la operación del juego online, porque nosotros la retribución que tenemos en este momento a los colombianos por jugar en la plataforma está en un 95 y 96% de lo que juega. Entonces, los márgenes que tenemos son muy pequeños y esto está golpeando directamente los resultados.

¿Cuáles son los pasos a seguir para sobrellevar esto?

¿En este momento? Lo primero es asumir este gran reto, que no nos lo esperábamos, porque realmente no es fácil. Tuvimos cinco días para la implementación, cinco días hábiles, o sea que realmente todos como operadores todavía seguimos corriendo en poder hacer esto bien en la plataforma, en las comunicaciones, tanto con el regulador como con la Dian. El primer reto es cumplir, cumplir con el país y adicional crear factores diferenciadores en cada plataforma para que los clientes quieran seguir jugando con nosotros y quieran seguir jugando legal, porque jugar legal es muy importante, porque sabes dónde está tu dinero, que puedes jugar tranquilo, que te van a responder, que sabes que son juegos que son certificados, que va a haber total legalidad. Nosotros como Luckia vamos a seguir cuidando, mimando a nuestros clientes y darles lo mejor, innovando en juegos todo el tiempo: innovar, servicio y que se diviertan en la plataforma.

Desde que se legalizaron las apuestas online en el país la industria ha crecido significativamente; a los colombianos nos gusta jugar. ¿Qué es lo que más nos gusta jugar a los colombianos?

El tema de las apuestas deportivas ha sido un boom en Colombia. Realmente el crecimiento ha sido alto y les encanta porque es algo que apostamos con el corazón: cuando juegan nuestros equipos, apostamos en familia, entonces ha sido algo que ha cogido muy buen dinamismo en Colombia y ha gustado mucho. Pero el incremento del casino y en el área sobre todo de las tragamonedas, las máquinas de casinos, va incrementando muchísimo.

¿Esta tendencia es solo en Colombia o en todas partes?

No, es en todas partes. El tema del incremento en casino es muy alto. Luckia es una multinacional española; estamos en España, Portugal, México, Chile, Perú, estamos aquí en Colombia, tanto en un casino físico que tenemos en Bogotá y la página de Luckia.co, y realmente el incremento del juego a nivel online es muy alto. Y vemos que sí, que el tema de casino les gusta mucho; las maquinitas, las típicas tragamonedas.

¿Cuál es el diferencial de Luckia para competir en un mercado en el que además hay 15 casas de apuestas legales y están a estas oscuras ilegales?

Como Luckia nuestro enfoque es dar muy buen servicio, el tema de servicio al cliente es uno de nuestros factores importantes; el tema de la calidad de personas que trabaja en Luckia siempre ha sido un factor diferencial. Entonces nos enfocamos mucho en que todos nuestros clientes de la plataforma sean atendidos: todos son atendidos, todos tienen un tema de seguimiento, de acompañamiento, de diseñar promociones de acuerdo a lo que ellos les gusta, bonificarlos, cuidarlos. Eso ha sido una de las estrategias ganadoras de Luckia.

Y aparte de eso está toda la estrategia de bonos como asumir este 19% de este nuevo impuesto, ¿qué otras ofertas tienen para los usuarios?

Normalmente en Luckia siempre tenemos diferentes tipos de bonos. En este momento, como tú dijiste, es el bono que estamos dando por el IVA, que simplemente lo que hacemos es devolver el IVA por un bono, pero hacemos maratones de los jugadores o hacemos bono por depósito o por la recarga, hacemos bonos por determinados juegos, torneos entre mesas, entre máquinas buscando las dinámicas que le gustan al jugador. También sorteamos premios físicos: celulares, motos, diferente tipo de cosas que le gustan al jugador. Nosotros como Luckia tenemos presencia tanto online como física. También nosotros trabajamos en locales de terceros: en un bar, en una tienda, en un restaurante, en un hotel hay puntos de Luckia donde la gente puede ir a apostar. Entonces en estos puntos les gusta mucho el tema del premio físico y es otro tipo de promoción que hacemos. Además está el de Casino Luckia, también para ese tipo de cliente tenemos diferentes tipos de promociones. Siempre estamos enfocando en cuidar al cliente y conocerlo. Conocer el cliente es lo más importante que tenemos que hacer.