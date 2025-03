“Le brindamos a miles de colombianos la oportunidad de generar ingresos”, Mark Bitton, de Yango

¿Cómo les ha ido con el lanzamiento de Yango en Bogotá?

PUBLICIDAD

Afortunadamente, muy bien. Estamos haciendo un lanzamiento con seis categorías para todos ustedes, entonces súper contentos. Hoy en día estamos en Cali, Barranquilla, Medellín, Bucaramanga, Cúcuta y desde hace unos días en Bogotá.

Hablemos de esa alianza con Taxis Libres, porque de entrada es decirle al usuario: ¡tengo una base de 25.000 carros para usted!

Pero no solo eso. Claro, lo más importante es la disponibilidad de la flota, pero Taxis Libres también es experiencia y trayectoria en el transporte; Taxis Libres es la empresa más grande de transporte en Colombia. En esta alianza van a poder tener todos los taxistas y pasajeros, el contact center de Taxis Libres, donde van a poder contar con un despliegue de seguridad impresionante. Taxis Libres cuenta con una unidad de policía interna en su call center, esto es para poder dar atención inmediata y reacción inmediata a los más de 25.000 taxistas y a todos los pasajeros, entonces son atributos que van a ir del mundo offline al online.

Ustedes han hecho un trabajo tremendo ganándose un nombre, respeto y credibilidad en otras ciudades del país, pero ahora llegan a Bogotá, a la capital, en donde la competencia es pesada. ¿Cuál es el diferencial de Yango?

Son muchos diferenciales. Comencemos con lo más importante: los socios conductores, los taxistas, los motorizados. Primero, los socios taxistas que están con nosotros van a tener cuatro meses de comisión al 0% y tienen bonos donde pueden hacer hasta $60.000 incrementales diarios. Le brindamos a miles de colombianos la oportunidad de generar ingresos. Hoy en día un socio conductor en Yango puede estar generando más de $2.500.000 a la semana.

Es decir, ¿el taxista que se sume a Yango tiene esos beneficios?

PUBLICIDAD

Sí, y más. Ahí no hemos terminado. Cuatro meses, 0% de comisión, además, incentivos de hasta $60.000 diarios incrementales a los viajes que ustedes hagan. Además de eso, vamos a permitirle a todos los socios taxistas enrutarse más veces. Eso quiere decir seleccionar una ruta o un destino específico. El famoso “para allá no voy” que todos los bogotanos tanto odian y no entienden, pues hay veces en que a la misma hora está el taxista queriendo entregarle turno a su compañero y tiene que desplazarse, entonces darle la tecnología para que se enruten y puedan ir ocupados va a ser un beneficio también que ponemos en manos de los taxistas para que esa hora nunca estén vacíos, y para que los bogotanos puedan encontrar su servicio en las horas pico.

¿Y para los usuarios o pasajeros?

En este momento estamos con un 80% de descuento en tu primer trayecto. Eso es importantísimo para todos los bogotanos, además de las más de 30 herramientas de seguridad que tienen para siempre sentirse respaldados en cada trayecto.

Bogotá es una ciudad caracterizada históricamente por el tráfico. En algún momento determinado tuvimos el peor tráfico del mundo. ¿La llegada de una alternativa de servicio de movilidad como Yango puede contribuir para la movilidad de los bogotanos?

Claro, lo que buscamos a través de las Share Economies es que haya menos carros y más personas en un carro, que en un espacio de diez carros no hayaa diez personas, sino que en un espacio de cinco carros tengamos esas diez personas. Entonces ahí estamos logrando a la mitad llevar la cantidad de vehículos en las calles transportando los mismos pasajeros. Eso es lo que buscamos en este tipo de economías colaborativas; es reducir la cantidad de vehículos en las calles, optimizar un poco el tráfico de las ciudades a través de la tecnología.

¿Cómo encontramos Yango en las diferentes plataformas de descarga?

Yo los invito a todos: socios, conductores, taxistas, motorizados a que vayan a App Store, Play Store y bajen Yango Pro. Y a todos los usuarios, de nuevo, que también entren en App Store y Play Store y bajen Yango y empiecen a probar esos grandes servicios que traemos hoy a todos ustedes.

Cuando uno entra a Yango ofrece una variedad de opciones, de moto a carro de alto rango, ¿cómo funciona la oferta?

Tenemos más de seis opciones para todos los bogotanos: Económico, donde la categoría que van a encontrar es carros desde el año 2000 y van a poder moverse desde $4.800. Luego tenemos Económico Plus, donde sube el rango a carros al año 2020, estamos hablando de cinco años de de antigüedad. Luego tenemos la categoría de Taxis Libres, donde van a poder encontrar los más de 25.000 taxistas de Taxis Libres y se maneja el rango de precios que maneja Taxis Libres. Ese es el rango de precios estipulado por la Secretaría de Movilidad, que es una tarifa regulada, donde tenemos el recargo al aeropuerto, el recargo puerta a puerta, el dominical, el nocturno, entre otros. Y tenemos una categoría donde también vas a poder transportarte en los vehículos de transporte especial, los famosos Placa Blanca.

Y también está la oferta de moto...

Claro, hay gente que prioriza mucho la velocidad y el tiempo, y Moto es la categoría estrella para esto. Entonces, para todos aquellos que priorizan siempre el tiempo, Moto es para ellos. Pero Yango no es solo lo que estamos hablando. No. Yango va más allá. Entonces queremos dentro de poco integrar la información del Transmilenio para que puedan ver en tiempo real las rutas que hay, porque hay veces la mejor solución no va a ser un carro o un taxi, va a ser el sistema de transporte masivo de cada ciudad. Hoy en día en Barranquilla, en Cali, ya lo hacemos, entonces queremos también hacerlo en Bogotá: poder dar información a todos los ciudadanos.