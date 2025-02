“Vamos a ser la billetera más importante para el e-commerce colombiano”: Marco Toschi

Mercado Libre es el gigante del e-commerce de Latinoamérica, de eso no hay duda, ¿pero cómo les ha ido con esta apuesta de tener una pasarela de pagos propia, de invitar a la gente a que crea en el pago mismo en la plataforma?

Muy bien. Mercado Pago nace hace 25 años con Mercado Libre en Argentina siendo el procesador de pagos de la plataforma de Marketplace, y ahí nos damos cuenta de que el servicio que estamos proveyendo a Mercado Libre lo podemos extender al resto del mercado, a todas las demás marcas que necesitan cobrar en línea. Básicamente cualquier página web en Colombia y en el mundo, si quiere vender en línea, necesita conectarse con un procesador de pagos como Mercado Pago y eso es lo que venimos haciendo desde hace 25 años en América Latina y desde hace 8 años en Colombia para muchísimos clientes; hoy más de 45.000 sólo aquí en el país.

Cuando se le habla a un pequeño comerciante de una pasarela de pagos se asusta, cree que eso es para marcas muy grandes y, por supuesto, ustedes tienen marcas gigantes, pero esto es una posibilidad para todo aquel que quiera vender en línea…

Es correcto y es todo lo contrario a una integración difícil o pensado solo para marca grande. Cualquiera de nosotros, tú y yo inclusive, en cuestión de horas podemos abrir nuestra plataforma de Mercado Pago, registrarnos y empezar a cobrar en línea o sea, para nuestro emprendimiento, sea un amigo, un conocido o sea para nuestra página. web o para nuestra empresa.

Hablemos de los grandes socios que tiene Mercado Pago en estos momentos, porque hay novedades y marcas realmente interesantes…

Sí, de un lado Mercado Pago apunta a cumplir con los más altos estándares de seguridad, de estabilidad y de performance de la aprobación en cuanto a medios de pago, tasa de aprobación por ejemplo, y eso es lo que nos permite trabajar con marcas como Nike para toda Latinoamérica, como Samsung también para toda la región, o H&M, por ejemplo. Grandes empresas que confían en la infraestructura de Mercado Pago para procesar sus ventas en línea en toda América Latina. Pero al mismo tiempo trabajamos con grandes emprendimientos colombianos que nacieron aquí o en Medellín marcas como Monatery Couture, Undergold, Mario Hernández, Bosi… marcas históricas del país que hemos acompañado desde hace muchos años y que siguen creciendo año tras año en sus ventas en línea.

Cada vez hay más marcas que los están buscando y que anuncian estas grandes alianzas. Por ejemplo, hace poco vimos Arturo Calle, ya haciendo ruido y tenemos incluso equipos de fútbol como Millonarios y Nacional…

El ticketing es una parte fundamental del servicio que ofrecemos hoy, además de Millonarios también trabajamos con Atlético Nacional. Toda la boletería, tanto de partidos individuales como de abonos de los dos equipos se procesan a través de Mercado Pago y eso también dice mucho del nivel de estabilidad que podemos prometer al mercado. Otra alianza grande que me gustaría comentarte es la que iniciamos el año pasados con almacenes D1, quizás uno de los emprendimientos locales que más ha crecido en los últimos años, y que tiene una complejidad muy particular: ellos apuntan a llegar a todos los municipios del país donde no siempre están disponibles todos los medios de pago, no siempre las personas están bancarizadas, por lo que poderlo hacer con la tranquilidad que da un aliado como Mercado Pago es relevantísimo para ellos y fundamental para que sean exitosos.

En últimas estamos hablando de inclusión financiera y de bancarización para una población que en términos rurales todavía no está bancarizada, ¿esa es otra apuesta de Mercado Pago?

Mercado Pago ofrece la posibilidad de, entre comillas, bancarizarse vendiendo y comprando en línea. Es un comportamiento que nosotros vamos parametrizando y que nos provee información de todos nuestros usuarios, lo que les permite a ellos luego tener menores tasas al momento de vender o poder utilizar más medios de pagos ya revalidados a través de Mercado Pago.

¿Qué tiene que hacer un pequeño empresario para asociarse con Mercado Pago?

Entrar a mercadopago.com.co, ingresar su documento de identidad, cargar la Cámara de Comercio y el NIT de la empresa, esperar que nosotros hagamos nuestra validación y ahí empezar a cobrar en línea. La gracia de trabajar con Mercado Pago es que instantáneamente el emprendedor pasa de venderle a su barrio, a venderle a su ciudad, a todo el país o potencialmente a todo el mundo. Habilitamos tarjetas de crédito desde cualquier país en el mundo, por lo que la audiencia se multiplica en tiempo muy corto.

¿La posibilidad de pago es desde cualquier parte del mundo?

Correcto. Con Mercado Pago lo hace de una forma muy tranquila, muy segura, porque Mercado Pago ofrece una cobertura ante el fraude en línea. El fraude existió desde que existe el comercio y ahora con el arte de la Inteligencia Artificial se está intensificando, pero lo bueno es que se está intensificando también de nuestro lado la capacidad de prever los comportamientos fraudulentos en línea, y todos los clientes que trabajan con nosotros solo nos tienen que proveer una prueba de haber entregado el producto en la dirección que se aprobó al momento de procesar el pago en línea, y va a estar tranquilo con que en caso de un desconocimiento de la compra, en caso de un fraude, Mercado Pago entra a proteger esa venta.

Si bien Colombia se ha alfabetizado digitalmente, aún hay gente a la que le genera una desconfianza no tener el ticket, no tener el papel, ¿cómo generar esa confianza?

Junto con los comercios con los cuales trabajamos, nos aseguramos de tener una comunicación muy transparente, muy cercana, muy clara con todos los usuarios que están comprando en línea. Suele llegar un correo electrónico de parte de la marca, suele llegar a un correo electrónico de parte Mercado Pago que coincide con lo que está comunicando la marca, y a través de nuestra billetera digital solemos notificar a los usuarios que están haciendo una compra en línea. La compra está siendo aprobada o en caso de que se esté rechazando, por qué se está rechazando. En general buscamos generar cercanía, transparencia, y dar tranquilidad al cliente de que si pasa algo con ese pedido no solo tiene que reclamar al comercio, puede reclamar también a Mercado Pago como intermediario, como aliado de esa marca y no siempre se ve ese nivel de transparencia en el comercio electrónico.

Y de compromiso con un socio…

Y a eso sumo que para todas las ventas en Mercado Libre, todos los usuarios compradores están protegidos a través de nuestra solución de compra protegida. Es decir, si compraste en Mercado Libre y no te gustó, el producto llegó y no cumple con tus expectativas, llegó dañado o no llegó, tú puedes reclamar y obtener tu dinero de vuelta: nosotros nos responsabilizamos hasta la última milla, hasta tu puerta, de que la experiencia sea impecable.

Ustedes el año pasado hicieron toda una apuesta por su billetera digital, ¿cuáles son las ventajas y los beneficios de ella?

Sí, esto recién comienza y Mercado Pago y hace algo único en el mercado de pasarelas y el mercado de pagos en línea porque se pone exactamente en la mitad entre el comprador y el vendedor. Si bien nosotros nos aliamos a los vendedores para que puedan vender en línea, damos la cara al comprador. El comprador a través de la billetera puede hablar directamente con nosotros, puede registrar sus tarjetas y asegurarse que nadie más las utilice para comprar en línea, puede recibir devoluciones o puede comprar en línea con descuentos exclusivos, es decir, puede tener una relación suya propia con Mercado Pago, tal cual como la viene teniendo un vendedor. Vamos a ser la billetera más importante para el e-commerce colombiano, así como venimos ya siéndolo en el resto de la región.

¿En la billetera de Mercado Pago se pueden tener todas las tarjetas de crédito sin problema?

Correcto. Y cuando vayas a comprar en algún comercio que procesa sus pagos con Mercado Pago, las vas a poder recuperar y pagar directamente con esas tarjetas sin tener que ingresar todos los dígitos cada vez.

¿Cómo ha visto la evolución de e-commerce en Colombia?

El balance es muy positivo, no solo en Colombia, sino que en el resto de la región también la pandemia aceleró muchísimo el hábito de comprar en línea, no solo regalos de Navidad, sino también todos los servicios, agua, gas, el día a día, ticketing, o sea todas las entradas a los eventos, los viajes… Ya las empresas buscan inicialmente la posibilidad de comprar en línea y luego si no confían o no están del todo seguro, siguen saliendo a la calle, lo que sigue siendo una solución muy buena, pero con la pandemia y con esa adopción masiva de los pagos en línea, hemos iniciado una tendencia para la cual no hay vuelta atrás. Ya hoy en Colombia la tienda online es la primera o la segunda tienda de todas las marcas con las cuales trabajamos, comparada con la mejor tienda física que pueden tener el mejor almacén del país, y vemos inclusive marcas que adaptan todas sus estructuras de organigrama interno para favorecer esa venta en línea que les está permitiendo inclusive entrar a mercados que hace 5 años nunca hubieran podido acceder.

¿Qué tanto peso tiene Colombia para Mercado Libre y Mercado Pago?

Colombia es muy relevante hoy, junto con Brasil, México, Argentina es de los países más importantes de la compañía, compañía que nace crece y sigue enfocándose exclusivamente en América Latina. Queremos ser el aliado de e-commerce y de pagos digitales, de Fintech, como llamamos en la industria, para todos los. Latinoamericanos. Colombia, además, hoy entre Bogotá y Medellín concentra más de 5000 colaboradores que para Mercado Libre desarrollan soluciones no solo para Colombia, sino para todos esos mercados, por lo que confiamos ciegamente en el talento colombiano y, por el poder y la relevancia que tiene el país en la región, vamos a seguir aposando fuertemente en el país.

