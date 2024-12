“Nuestra apuesta es seguir haciéndole la vida buena a la gente”

La gente suele tener en la cabeza pantallas y televisores de LG, pero resulta que ustedes tienen una línea amplísima de tecnología y sobre todo de innovación…

PUBLICIDAD

Lo que vemos normalmente como consumidores son televisores, lavadoras, refrigeradores, hornos… Pero nuestra visión y nuestro enfoque futurista ha estado basado en todo el tema de innovación, en todos los puntos de consumidor, y lo ves en pantallas de grandes formatos pensadas en negocio. Son pantallas grandes en formatos externos con animaciones 3D, como la que está en la Gran Manzana y que todos vemos: esa es de LG. Y no sólo es 3D; usa inteligencia artificial para mejorar la imagen, el sonido, los efectos, la velocidad, como en los televisores, pero también hay un modelo de compra y venta de pauta y ads que a través de la innovación y de la lectura en el momento de los consumidores que están en el lugar, modifica la pauta y modifica muchas cosas que salen en la pantalla de acuerdo a quien la está viendo. Este es solo un pequeño ejemplo para contarles que la innovación ha sido algo parte de nuestro ADN en todas nuestras verticales; B2B es una de ellas. En la parte de Consumer, es mucho más palpable. En la casa tenemos hoy televisores, neveras, refrigeradores con inteligencia artificial y para LG cumplir 25 años en Colombia y ver cómo hemos sido parte de ese crecimiento y de hacerle la vida buena a la gente a través de la innovación, es algo muy retador. Nos motiva mucho.

¿Cómo ha sido esa lucha por ganarse el mercado colombiano en estos 25 años?

Ha sido a través de disciplina, innovación y una vara altísima en términos de exigencia en todo lo que hacemos. Eso está presente en nuestro ADN y lo ven en nuestros productos como en nuestra manera de trabajar. Ahora, entrar a un mercado donde encuentras otro tipo de propuestas que también son muy afines y llegan al corazón del consumidor y tener ese liderazgo en las cosas nuevas de hacerle la vida buena a la gente ha sido lo que nos ha hecho distinguirnos. Es que una cosa es que tú diseñes el electrodoméstico que quieras, con los usos que quieras, pero pensar en que lo tienes que diseñar para que le haga la vida buena a la gente es otra cosa… porque nadie se emociona diciendo uy, voy a lavar la ropa, ¿no? No es tu sueño, pero diseñar electrodomésticos pensando en que se vuelvan experiencias que complementen la vida diaria de las personas y que la vida de las personas siga girando en torno a la vida de las personas, no al uso del dispositivo o a las tareas que están atadas a él, es realmente lo que ha hecho que nos salgamos de esa competencia que muchas veces se ve en términos de precio.

¿Cómo va la apuesta de ventas online para LG?

Digamos que ya veníamos comprando online antes de pandemia, pero claramente la pandemia aceleró todo el tema de adopción en términos de digitalización de todo. Y obviamente en el tema de e-commerce nos quitó un poquito el miedo como colombianos al “¿yo a quién le reclamo?”. Nuestros aliados hace muchos años, con su tema de e-commerce, han desarrollado esa parte y nos ha ido muy bien. Hace un año lanzamos nuestro e-commerce propio, y hemos tenido un crecimiento realmente absurdo. Claramente hemos tenido un tema de medición de mercado; cada uno de nuestros aliados tiene una segmentación muy definida y hay unos temas de afinidad y de experiencia de usuario y es ahí donde tú entiendes realmente que la omnicanalidad es muy importante. Yo he visto a la gente saliendo con televisores de 70 pulgadas del almacén, y digo: ¡no sé en qué se lo van a llevar! Eso por no hablar de neveras y lavadoras, lo que hace que naturalmente el consumidor estuviera predispuesto a que ese tipo de grandes electrodomésticos se entregaran en casa. Entonces nosotros proyectamos temas de crecimiento, pesos por categoría, y realmente los resultados que hemos tenido han superado la proyección y el rol que hemos tenido también con nuestro canal directo. Igual es un canal donde nosotros no competimos necesariamente con precio, porque nuestra marca no es una marca que se enfoca en competir por precio, la innovación cuesta.

Claro, estamos hablando de tecnología…

PUBLICIDAD

Pero hay marcas de tecnología que no le apuestan a la innovación sino a la masificación y a las economías de escala, que también es un modelo de negocio válido. Es solo que no es el negocio de LG. Pero hemos tenido muy buenos números. Nos ha ido súper bien y las personas han encontrado cosas que normalmente la gente no cree que deberían existir, como instalaciones gratis de los electrodomésticos, atención prioritaria si compran a través de nuestro punto com, ser parte del Family Club, que es un club que lanzamos y que opera en todo Latinoamérica, donde las personas se inscriben por país y tienen derecho a participar en experiencias, regalitos, y también es una apuesta para que la gente le saque todo el jugo a esa innovación en la que hemos trabajado tanto y que es la diferenciación de marca. El club no tiene ningún costo y hace parte de eso que nosotros queremos hacer y es que nos hemos proyectado como una marca de soluciones tecnológicas tanto para hogar como para negocios, y en el término de hogares eso es hacerle la vida buena a la gente y que tenga buenas experiencias.

¿Cuál es el objetivo de LG para este final de año? ¿Vienen ofertas?

En todo nuestro portafolio, con todos nuestros aliados. Nosotros desde el año pasado hemos venido creciendo y somos nuevamente número uno en todo el tema de lavado. Estamos también creciendo en segmentos que antes no cubríamos tanto por temas de portafolio como refrigeración y tenemos unos crecimientos muy interesantes, lo que hace que empecemos a tomar gran parte del mercado nuevamente en grandes electrodomésticos, y en televisión claramente el liderazgo en OLED es fundamental, y si tú juegas pues sabes que jugar en un OLED a jugar en cualquier otro tipo de pantalla la diferencia es que ganes o pierdas. Entonces nuestra apuesta es seguir haciéndole la vida buena a la gente después de 25 años evolucionando con su estilo de vida.

¿Hay sorpresas para el 2025?

Siempre hay sorpresas. El otro año pues tenemos muchas sorpresas en el CES en enero y ahora no las puedo revelar. Hablamos de inteligencia artificial en un nivel mucho más avanzado. Porque hacer productos que sean eficientes, que sean rápidos y que tengan muy buen performance, es muy fácil para el que hace tecnología pues es lo mínimo que tienes que hacer. Ahora, agregarle una capa de interacción con el usuario que esté mucho más enfocada a humanizar la inteligencia artificial hace que el consumidor tenga la oportunidad de absorberla mejor y usarla mejor, sin miedo. Trabajamos muy fuerte también el tema de seguridad, que la manera en que la manejes sea amigable, que al final del día sea una inteligencia afectiva, que las personas la vean realmente como una herramienta en el día a día, una parte más de tu hogar o de tu ecosistema. Tenemos gratas sorpresas, pero hoy no les puedo decir más.

Vea la entrevista completa a Catherin Ospina, gerente de marca de LG Electronics, en nuestro canal de YouTube: