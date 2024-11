“Queremos ser un ecosistema de seguridad”: Pablo Lamuraglia, de DiDi

Pasamos por una crisis de seguridad en todas las ciudades, ¿cuál es la estrategia de DiDi para garantizar viajes seguros para sus usuarios y sus conductores?

Para DiDi la seguridad es una prioridad y nos enfocamos en tres etapas del viaje para reforzar la seguridad de los usuarios: el antes, el durante y el después del viaje. Siendo una empresa de tecnología, trabajamos constantemente en la evolución y buscando siempre modelos de inteligencia artificial y siempre apoyándonos en toda la cuestión tecnológica que tiene la empresa para mejorar la seguridad de los usuarios, pero no solamente para que estén más seguros, sino para que también se sientan más seguros. Esa es la estrategia principal.

Quisiera hablar de esa etapa previa, es decir, ¿saco mi celular, voy a pedir el transporte y cómo empieza a operar la seguridad en ese instante?

En el antes es exactamente como decís: sacas el celular y atrás pasan cosas que uno no ve. Obviamente que son los modelos de inteligencia artificial que funcionan en la trastienda. Nosotros tenemos varios modelos, te puedo mencionar los que a mí personalmente me parecen los más importantes. Uno es Hércules, el modelo principal, y lo que hace justamente es que cuando estás pidiendo el viaje ya está evaluando el riesgo del viaje: el destino, el lugar en dónde te recoge, el histórico de los viajes de cada usuario. Pero es importante destacar que nosotros no perfilamos personas, perfilamos viajes. Eso es muy importante. El que es de riesgo es el viaje y no la persona. Una vez que Hércules detecta algún riesgo, genera una verificación, después una segunda etapa. Si Hércules dice que está todo bien, pasa un segundo modelo. Ese modelo lo que hace es verificar que la persona no haya tenido instancias previas de incidentes o de falta de cumplimiento de términos y condiciones.

Quejas, algún tipo de denuncia...

Exacto. Si eso está bien o si hay algún riesgo, genera que un tercer modelo entre y que ese modelo ya verifica. Una de las verificaciones es una foto selfie del usuario que se la toma él mismo, obviamente. Y ese modelo lo que hace es verificar en la base de datos de forma biométrica que no haya incumplido también términos y condiciones. Esos son los tres principales, pero para mí el más importante es Pitia. Es un modelo que funciona específicamente para los viajes con las mujeres. Es importante destacar que el 99,9% de los viajes son sin incidentes en la plataforma y Pitia justamente está diseñado para eso. ¿Cómo funciona? Cuando una mujer solicita un viaje y se cumplen ciertos parámetros, volviendo al perfil del riesgo del viaje, Pitia se activa y el conductor que se le designa a ese viaje va a ser uno con mucha experiencia, que haya estado bastante tiempo en la plataforma y que tenga un historial positivo, que tenga un perfil de experiencia.

¿Qué asociación tienen en estos momentos con las autoridades locales?

Nosotros queremos ser un ecosistema de seguridad en un concepto colaborativo. Entonces colaboramos como empresa, obviamente con todos los modelos, la tecnología, las inversiones. También pedimos la colaboración de la gente, de los usuarios que evalúen, que participen activamente en cada viaje, evaluando el viaje y diciéndonos las cosas que pasan, porque los modelos también se trabajan con esa información. Y también un pilar fundamental son las autoridades. Nosotros tenemos un relacionamiento muy cercano a nivel regional y, específicamente en Colombia, trabajamos muy de cerca con las autoridades locales apoyando las investigaciones y con un equipo también local, de expolicías nacionales. Y a nivel regional, justamente con esa colaboración, hace poco lanzamos el portal Lert, que es un portal web que es exclusivamente para las autoridades, donde logramos ser más eficientes compartiendo información con ellos, obviamente cumpliendo siempre con la normativa vigente y local en privacidad de datos. De hecho, un dato interesante en esa relación y en esa conexión que tenemos vía portal con las autoridades, más del 75% de los requerimientos que recibimos no están relacionados con un viaje, son líneas de investigación. Ellos saben que somos muy eficientes y ellos nos solicitan información en relación a otras investigaciones que ellos pueden tener.

DiDi también es una plataforma de delivery gigante. ¿ qué categorías de seguridad hay para el usuario del delivery?

Tenemos unos modelos y programas muy interesantes. Volviendo a la parte colaborativa, uno de los que para mí son súper importantes es que el repartidor, el domiciliario, puede decirnos en qué zonas se siente inseguro. Entonces, si él se siente inseguro, nos notifica, nosotros tomamos esa información y él puede rechazar ese pedido sin penalidad.

¿Han evaluado la posibilidad de utilizar cámaras internas en los vehículos para que todo el mundo esté seguro, tanto el conductor como el pasajero?

Sí, en efecto. A nivel regional, en México tenemos cámaras instaladas de DiDi en ciertos vehículos y es un plan que estamos evaluando continuarlo a nivel regional.

¿Y cuál ha sido la experiencia con ese caso de México?

Muy positiva. La recepción de los conductores en México es muy positiva y sí está relacionado con una disminución, no diría de incidentes de seguridad, pero de mala conducta, de cosas que por ahí la gente hace y no debería. ¿No estamos hablando de cosas graves, no? Pero eso desescala muchísimo.

¿Cuáles son las recomendaciones básicas de seguridad y qué es lo que tienen que hacer nuestros lectores cuando utilicen un DiDi?

Siempre verificar los datos del vehículo y el conductor, es fundamental. Si hay alguna diferencia, reportarlo. Cualquier anomalía, cualquier situación, siempre reportarlo y sobre todo siempre la recomendación principal es que entren al aplicativo, vean todas las cosas que tenemos de seguridad, entren a nuestro centro de seguridad, registren su contacto de confianza, es fundamental, y sobre todo compartan el viaje. Para mí personalmente es una herramienta fundamental.

