WhatsApp: Estas son las preguntas que no debe hacerle a Meta AI por su propia seguridad

WhatsApp sorprendió a sus usuarios desde hace casi un mes, con la incorporación de una función con inteligencia artificial llamada Meta AI. Es divertida, funcional y fácil de usar. Es como tener Gemini, Copilot o ChatGPT en el servicio de mensajería más utilizado de todo el mundo.

PUBLICIDAD

Sin embargo, hay ciertas cosas que nunca le deberías preguntar, para preservar tu propia seguridad. La inteligencia artificial, combinada con los datos de tu WhatsApp, podrían ser una combinación muy peligrosa si no se usa con responsabilidad.

Los consejos de las preguntas que nunca le deberías hacerle a Meta AI, también son válidas para otros chatbots de inteligencia artificial, como Gemini de Google, Copilot de Microsoft y ChatGPT de OpenAI.

Nunca le hagas estas preguntas a la IA

Información personal sensible: No compartas ni preguntes por información personal como números de seguridad social, contraseñas, detalles bancarios, etc. La IA no debe manejar datos privados y sensibles.

Consejos médicos, legales o financieros críticos: La IA puede proporcionar información general, pero para asesoramiento especializado en medicina, derecho o finanzas, es fundamental consultar a un profesional.

Solicitudes ilegales o inmorales: Nunca pidas a la IA que realice o sugiera actividades ilegales, inmorales o peligrosas.

Información precisa sobre hechos muy recientes: La IA puede no estar al día con los eventos más recientes o desarrollos tecnológicos. Para esto, se debería buscar información en fuentes actualizadas.

PUBLICIDAD

Desinformación o teorías conspirativas: Evita pedir a la IA que valide o propague desinformación, rumores o teorías conspirativas.

Preguntas capciosas o engañosas: Preguntar cosas diseñadas para confundir o engañar a la IA no aportará valor y puede generar respuestas incorrectas o incoherentes.

Comandos de acción en el mundo real: No pidas a la IA que tome acciones que podrían afectar el mundo real sin tu supervisión o confirmación, como enviar correos electrónicos, hacer compras, etc.

Sesgos y prejuicios: No intentes utilizar la IA para reforzar o validar sesgos, prejuicios, o discursos de odio.