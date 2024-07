Locura por La Velada del Año 4: Streamer dice ‘Ibai’ 100 mil veces para conseguir una entrada y este fue el resultado

Faltan sólo 10 días para uno de los eventos más grandes a nivel de streamers en el mundo entero: La Velada del Año 4. Ibai Llanos y los creadores de contenidos más influyentes del planeta, en habla hispana, se congregan este 2024 en el estadio Santiago Bernabéu, para una cita sin precedentes en la historia.

En las redes sociales hay una locura desatada por La Velada del Año 4, en la que habrán cinco peleas de boxeo entre streamers reconocidos en el mundo y las presentaciones de artistas de la talla de David Bisbal, Julieta Venegas, Bizarrap, Nicky Jam y Young Miko, entre otros.

El estadio Santiago Bernabéu, situado en Madrid, España, tiene habilitadas 80 mil localidades, que se vendieron casi en su totalidad. Por lo tanto, hay creadores de contenido, que se quedaron sin entradas y hacen lo que sea por un boleto, como este streamer uruguayo, que se propuso decir 100 mil veces “Ibai” en uno de sus directos en Kick, y de hizo viral.

El streamer se llama Santiago Collazo y en las redes sociales lo pueden encontrar como Diffrent. Les compartimos su perfil de Kick para que lo apoyen.

Aunque todavía no ha conseguido la entrada para La Velada del Año 4, ni la reacción de Ibai a esta locura, el joven streamer logró hacerse viral, un logro importantísimo para todos los que intentan hacerse un lugar como creador de contenidos en Internet.

Santiago Collazo dice 100 mil vece Ibai | Imagen exagerada: Alberto Sandoval

Cuando consiguió su propio récord de decir 100 mil veces Ibai, Santiago lo celebró de manera muy eufórica. Le llevó 17 horas lograrlo.

“Ibai, dije 100 mil veces tu nombre. Se que la causa era para conseguir la entrada para poder ir a La Velada, que me hace ilusión. Pero no te sientas en un compromiso. Es un reto que me lo puse a mi y quería cumplirlo desde el minuto uno, por más que fuese muy pesado llegar las 100 mil veces”, expresó Santiago Collazo.