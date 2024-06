El fenómeno de ‘Banana’: un videojuego simple que la rompe en Steam y en todo Internet

El universo de los videojuegos es tan amplio y diverso, que es uno de los pocos lugares en donde cabemos todos sin distinción de razas o clases sociales. El fenómeno de ‘Banana’ es una de las tantas demostraciones de esta afirmación, ya que sin ser una locura de gráficos, argumentos o aventuras, es una de las genialidades de Internet en este 2024.

PUBLICIDAD

‘Banana’ está en Steam y actualmente es el sexto videojuego más descargado de la plataforma, con un pico de aproximadamente 269 mil jugadores en un mismo día (cifras del momento en el que redactamos la nota).

Este videojuego, que se ha convertido en todo un fenómeno, está por encima de Elden Ring, Grand Theft Auto (GTA) V o FIFA 24 (que ahora se llama EA Sports FC 24).

Steam los más vendidos

Un título de esta magnitud, haría pensar a cualquiera que se trata de una maravilla de gráficos o una historia nivel The Legend of Zelda en los roleplays. Pero la realidad es que es tan básico como su nombre. No se decepcionen cuando se los expliquemos, porque eso hará que lo subestimen y si se atreven a jugar se van a quedar enganchados preguntándose ¿Por qué amo tanto jugar esto?

¿De qué se trata ‘Banana’?

El videojuego, obviamente gratis en Steam, trata de hacer clic encima de una banana. Tiene un contador simple arriba que se va incrementando a medida que haces clic.

Las recompensas se obtienen a medida que hagas más clics y llegan en forma de objetos que puedes canjear en la misma plataforma.

La descripción de Steam sobre el videojuego es la siguiente: “Banana es un juego de hacer clic, en el que haces clic en un plátano. Consigue un plátano aleatorio cada 3 horas y aumenta tu colección”.

PUBLICIDAD

Los comentarios son una máquina de ironías que te harán estallar de risas, en los que podrás pasar tantas horas como haciendo clic en la banana.

“Mi vida antes de probar esto era horrible: mis 2 padres me abandonaron, se murió mi abuela, mis perros y mis tíos. No tenia noción del tiempo, mi vendedor de dinamita me sapeo con la policía y ahora mismo están fuera de mi casa. Cuando probé este juego mi vida cambio: mis 2 padres regresaron, junto con mi abuela, mis perros y mis tíos, la policía desapareció y gane 20000 euros por una banana gold. Fui al casino aposté todo y lo perdí, claro, el dinero, pero la emoción al jugar este titulazo no se pierde ya que es el gotty del año en mi opinión,(denme un premio para comprarme un marco)”, dijo uno de los que probó el juego.