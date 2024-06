WhatsApp de colores: Los riesgos de personalizar tu app y las alternativas seguras disponibles

Para nadie es una sorpresa que WhatsApp sea una de las aplicaciones de mensajería instantánea más populares a nivel mundial. Desde su lanzamiento en 2009, revolucionó la manera en que nos comunicamos día a día, permitiendo el envío de mensajes, fotos, videos, llamadas de voz y videollamadas a través de internet y sin barreras. A la fecha cuenta con más de dos mil millones de usuarios activos mensuales y Meta, su empresa matriz, es una de las más reconocidas de la actualidad.

Y cómo no, además de sus funciones para comunicarnos con otras personas, WhatsApp ofrece una que otra opción para personalizar su interfaz , por ejemplo al colocarle un fondo de pantalla a los chats o pudiendo ajustar el tamaño y estilo de la fuente. Pero para quienes desean ir incluso más lejos, existen un par de opciones.

WHATSAPP

¿Es seguro cambiarle los colores a WhatsApp?

Naturalmente y desde su creación, WhatsApp ha sido conocido por su icónico color verde , que se distingue de otras plataformas de Meta como Facebook o Instagram, que cuenta con una paleta de tonos azules y rosa, respectivamente. No obstante, muchos usuarios curiosos buscan formas de personalizar más su experiencia, optando por cambiar el tono de la aplicación.

¿Cómo hacerlo? Existen numerosos tutoriales y aplicaciones de terceros que prometen esta personalización en colores como azul, rojo o amarillo, o incluso en estilo ‘coquette’ que hace un tiempo estaba de moda en redes sociales , pero el problema es que estas alternativas podrían comprometer la privacidad y la seguridad de las personas.

Lo anterior debido a que estas aplicaciones prometen funcionalidades adicionales y una personalización más allá de lo que puede ofrecer la app oficial. ¿No es raro que otra aplicación ofrezca más opciones que la original? Pues sí, de hecho, desde 2015 Meta comenzó a bloquear el uso de estas versiones no oficiales, advirtiendo sobre los riesgos asociados y suspendiendo cuentas.

Pero vamos a lo importante. El principal peligro es que dichas apps no están verificadas por Meta y no cumplen con los estándares de seguridad y privacidad de la aplicación oficial . Además, algunas aplicaciones de personalización como Nova Launcher y X Icon Changer pueden recopilar y compartir información sensible, como la ubicación y el rendimiento del dispositivo. Algo que aceptamos en los Términos y Condiciones al descargarlas.

Por su parte, apps como WhatsApp Plus y OGWhatsApp son versiones modificadas de la aplicación de Meta , y por esa misma razón resultan atractivas: ofrecen emojis nuevos, una interfaz más personalizada y otras funciones alternativas. ¿El problema? Nuevamente, la seguridad. Aunque algunas de estas aplicaciones aseguran cifrar los datos recopilados, otras admiten que los datos no se transfieren de manera segura , por lo que no ofrecen opciones para eliminarlos posteriormente.

Con todo, en respuesta a la demanda de personalización, Meta decidió explorar nuevas personalizaciones de interfaz en sus versiones beta. Pero por ahora, una opción segura para personalizar WhatsApp es utilizar sólo aplicaciones que estén disponibles en la Google Play Store o en la App Store de Apple y que tengan buenas valoraciones y comentarios.

Asimismo, lo que siempre recomendamos es ser usuarios educados . Es fundamental entender lo que estás descargando y cómo serán tratados tus datos. Evita apps de páginas no oficiales o chats que carezcan de cifrado de extremo a extremo, y siempre prefiere darte un momento para leer los T&C.