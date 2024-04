PREVIEW | Paper Mario The Thousand-Year Door: por primera vez vendrá en español latino y te adelantamos algunas cosas más

Primero, te contamos que un “Preview” es un primer acercamiento al videojuego, antes del lanzamiento y antes de la oportunidad de poder jugarlo en profundidad. Así que te pedimos paciencia para poder leer más adelante el review. Pero por ahora, queremos compartir contigo algunos adelantos de Paper Mario The Thousand-Year Door, que ahora llega a Nintendo Switch. Si amaste el videojuego en GameCube, o si naciste después y no lo has jugado, verás que es un tremendo jugo y que esta nueva versión viene aún más cargada de sorpresas.

Partamos de la base: Nintendo Switch ya resucitó hace poco a un Mario de oro que pedíamos a gritos que regresara. Mario RPG para Nintendo Switch fue POR LEJOS el mejor regreso que he jugado en años, y uno que en lo personal, llevaba una vida esperando.

Paper Mario: The Thousand-Year Door es un juego igualmente esperado por muchos. El original se publicó hace 20 años. Sí, han pasado muy rápido. Pero los saltos gráficos son bastantes y en este juego, podrás disfrutar de la historia que amas y con buenas mejoras.

La experiencia del Preview

No podemos dejar de mencionar esto: pronto te traeremos el review. Recuerda que el juego está disponible desde el próximo 23 de mayo. ¿Cómo construimos este adelanto? Porque vimos un gameplay especializado (Gracias tío Nintendo), así que te podemos contar nuestras “primeras impresiones” y luego vendrá más.

Los videos previos (trailers) mostraban mejoras, pero ver un gameplay te acerca mucho más a la experiencia final. Las animaciones de los personajes, sus funciones y sus texturas dan cuenta del salto HD. (Jugarlo en la Nintendo Switch OLED será un lujo).

Otro detalle que nos encantó, sobre todo para quienes gustan del contenido retro, cuenta con la opción de acceder a esta nueva versión de Paper Mario: The Thousand-Year Door con los tonos clásicos de la versión de Gamecube. Esto lo logras al equipar algo en el sistema de medallas del juego (préstale atención).

Personajes que adoramos

Te vamos a adelantar un poco de los personajes, porque aquí tienen mucho que aportar. De hecho, hay un nuevo NPC en el juego que te ayudará a entrenar tus movimientos. Se trata del Maestro del Combate. Este personaje, introducido por primera vez en esta entrega, contiene una completa base de datos con todos los tutoriales del juego y también te permite practicar de forma gratuita cualquier comando de ataque o defensa.

En resumen, te ayudará a ser mejor. Y eso se agradece. Lo que más queremos destacar es que el juego está disponible en ESPAÑOL, y no solo eso, sino que en ESPAÑOL LATINO. Eso te da una jugabilidad más fácil, si no entendías mucho el inglés y te deja disfrutar de detalles como de “Soplín” otro personaje.

¿A que te suena? Pues bien, su nombre se creó por ser “Soplón” (qué termino más Latam, no?). Soplín es un nuevo ratoncito que vivirá en el Centro de Servicios Especializado, un lugar que reúne la información de todas las misiones secundarias que encontrarás en el juego. Como su nombre lo indica, Soplin te puede dar la clave para pasar cualquier misión en la que estés atorado si le llevas la cantidad de monedas adecuada. Será un guía clave.

¿Compañeros? Por supuesto. Y ahora podrás cambiarlos de forma instantánea. Simplemente con un comando, ahorrando mucho tiempo a la hora de jugar. Los menú, si bien siento que aún te recuerdan a la “época de antaño” también te mantendrán un rato entretenido, entendiendo y buscando comparaciones entre lo antiguo y lo nuevo.

Yo creo que eso es lo más atractivo de estas “segundas entregas” buscar con qué sorpresas te vas a encontrar.

¡No olvides la fecha clave! El próximo 23 de mayo será la fecha en la que llegará Paper Mario: The Thousand-Year Door a Nintendo Switch. Sin duda un éxito que esperamos con ansias.