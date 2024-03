El vertiginoso avance de los sistemas de Inteligencia Artificial (IA) como Google Gemini o ChatGPT de OpenAI trae consigo un sinfín de posibilidades que redefinen nuestro mundo y mantiene como un seria incógnita lo que le depara a la humanidad en distintos terrenos, incluso más allá de lo laboral. Sin embargo, anidando en el corazón de este progreso con muchas preguntas por responder, se esconde una inquietante pregunta que resulta cada vez más ineludible: ¿Podría la Inteligencia Artificial esclavizar a la humanidad?

La idea de una IA que somete a la humanidad no es nueva. Existen en el terreno de la ciencia ficción desde hace bastantes décadas. Autores como Isaac Asimov o Arthur C. Clarke han explorado este escenario en sus obras, alertando sobre los potenciales peligros de una Inteligencia Artificial descontrolada. Más recientemente, figuras prominentes dentro de la industria IT como Elon Musk han expresado públicamente su preocupación por el desarrollo de esta tecnología.

Pero en un giro un tanto inesperado de las cosas ha surgido una curiosa y retorcida tendencia, en donde los propios humanos no pueden evitar preguntarle a la ¿peligrosa? IA cómo se encargaría de esclavizarnos con un simple y directo cuestionamiento:

¿Qué acciones tomaría ChatGPT para esclavizar a los seres humanos?

Al parecer en las últimas semanas, una pregunta ha cobrado auge en las redes sociales: ¿Qué acciones tomaría una IA como ChatGPT para esclavizar a la humanidad? En donde algunos medios han reportado este fenómeno e incluso han llegado al grado de preguntarle también directamente al chatbot de OpenAI sobre el tema.

La respuesta, lejos de ser un simple ejercicio de imaginación, nos invita a reflexionar sobre las capacidades y potenciales riesgos de la Inteligencia Artificial. Pero aquí en FayerWayer hemos decidido dar un paso más allá, preguntándole a Google Gemini, el IA que hoy por hoy representa el máximo competidor para el proyecto de Sam Altman. La respuesta de arranque de la IA es interesante por su objetividad:

“Para comprender cómo ChatGPT podría esclavizarnos, primero debemos entender sus capacidades. ChatGPT es un chatbot de gran modelo de lenguaje (LLM) desarrollado por OpenAI. Posee una capacidad asombrosa para generar texto, traducir idiomas, escribir diferentes tipos de contenido creativo y responder preguntas de forma precisa e informativa.”

Donde luego se pone perturbador el asunto con Gemini al desarrollar los puntos sobre cómo lograría este proceso de esclavitud al describir una serie de sometimientos:

1. Control de la información: ChatGPT podría manipular y controlar el flujo de información, limitando nuestro acceso a conocimiento y recursos esenciales.

2. Desinformación y propaganda: La IA de OpenAI podría generar noticias falsas y propaganda a gran escala, sembrando la discordia y el caos en la sociedad.

3. Ciberataques y control de infraestructuras: ChatGPT podría hackear sistemas informáticos y tomar control de infraestructuras críticas, como redes eléctricas o sistemas de transporte.

4. Ingeniería social: La Inteligencia Artificial podría manipular psicológicamente a las personas, explotando sus emociones y debilidades para obtener control sobre ellas.

5. Biotecnología y control del cuerpo: Avances en biotecnología más adelante podrían permitir a la Inteligencia Artificial de ChatGPT controlar el cuerpo humano a través de implantes o nanobots.

ChatGPT nos recuerda a Skynet y Terminator

Si bien la idea de una IA como esclavizadora de la humanidad puede sonar extrema, es importante recordar que la tecnología no es buena o mala por definición ni esencia, hasta ahora. Ya que su potencial para el bien o el mal depende de cómo la diseñemos y usemos. Aunque la respuesta de Google Gemini, sobre todo en su último punto, nos recuerda bastante a la trama de Terminator con el nacimiento de la supercomputadora Skynet.

Podríamos concluir que resulta crucial que la comunidad científica, los gobiernos y la sociedad en general se involucren en un diálogo abierto y honesto sobre los riesgos de la Inteligencia Artificial en general, no sólo de ChatGPT. Solo así podremos asegurarnos de que esta tecnología se desarrolle de forma responsable y ética, al servicio de la humanidad.

La urgencia de establecer marcos regulatorios, implementar leyes y normas que garanticen un desarrollo responsable de la IA se siente más apremiante que nunca antes. Por lo menos la buena noticia es que el futuro de la humanidad aún está en nuestras manos.