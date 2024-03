YouTube, TikTok, Instagram, Facebook: conoce las apps que gastan más batería en tu smartphone

En la era digital, siendo ya el siglo XXI, nuestro smartphone, sin importar que se trate de un dispositivo Android o un iPhone, se ha convertido en una herramienta indispensable. Sin embargo, la autonomía de la batería suele ser todavía su principal problema, su máximo talón de Aquiles, con aplicaciones como YouTube, Instagram, WhatsApp y Facebook que chupan su energía como desquiciadas.

Hemos pasado por un extenso periodo de pruebas de distintos modelos aquí en FayerWayer, con algunos modelos de Samsung, OPPO, realme y más. De modo que se nos ocurrió elaborar este artículo, en donde analizaremos las aplicaciones que más batería gastan en el smartphone.

De paso también abordaremos las razones detrás de su alto consumo de estas aplicaciones y cómo podemos optimizar su uso para alargar la vida útil de la batería tras cada sesión de carga.

Cabe aclarar que ninguno de estos consejos cambiará mágicamente la autonomía total del teléfono, pero sí nos ayudará a comprender mejor cómo funciona su consumo para adquirir mejores hábitos de uso.

¿Por qué algunas apps consumen mucha más batería que otras?

El consumo de batería de una aplicación depende de diversos factores, pero hay algunos culpables obvios y directos que podemos enumerar aquí:

Uso del GPS: Las aplicaciones que usan el GPS de forma constante, como Google Maps, Waze o Uber, agotan la batería rápidamente, incluso si dejamos activado el GPS por algún descuido puede drenarse todo.

Las aplicaciones que usan el GPS de forma constante, como Google Maps, Waze o Uber, agotan la batería rápidamente, incluso si dejamos activado el GPS por algún descuido puede drenarse todo. Procesos en segundo plano: Algunas aplicaciones siguen funcionando en segundo plano incluso cuando no las usamos, consumiendo recursos y batería. Si alguna de esas apps está activa mientras tenemos habilitado el GPS y el Bluetooth es casi un hecho que jamás llegaremos al final del día.

Algunas aplicaciones siguen funcionando en segundo plano incluso cuando no las usamos, consumiendo recursos y batería. Si alguna de esas apps está activa mientras tenemos habilitado el GPS y el Bluetooth es casi un hecho que jamás llegaremos al final del día. Reproducción multimedia: La reproducción de vídeos, música o juegos exige un alto rendimiento del dispositivo, lo que se traduce en un mayor consumo de batería. En ese sentido apps de streaming como Netflix o YouTube son asesinos de nuestra batería.

La reproducción de vídeos, música o juegos exige un alto rendimiento del dispositivo, lo que se traduce en un mayor consumo de batería. En ese sentido apps de streaming como Netflix o YouTube son asesinos de nuestra batería. Actualizaciones automáticas: Las aplicaciones que se actualizan automáticamente en segundo plano pueden consumir batería sin que lo sepamos. Sobre todo en el caso de Android, puede ser un asunto inclemente.

Las aplicaciones que se actualizan automáticamente en segundo plano pueden consumir batería sin que lo sepamos. Sobre todo en el caso de Android, puede ser un asunto inclemente. Brillo de la pantalla: Un alto nivel de brillo consume más batería. Por ello es recomendable tenerlo siempre a niveles visibles pero no muy elevados.

Entonces cuáles son las aplicaciones que consumen la batería del smartphone

En una división bajo la lógica de tipos de aplicaciones podríamos afirmar que estas son las que más consumen la energía de nuestro smartphone.

Primero que nada las que redes sociales: como Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat y similares. Como corren en segundo plano y necesitan de funciones extra como el GPS se convierten en lentas asesinas que pasan desapercibidas.

Obviamente los servicios de streaming como Netflix, YouTube y Spotify se ubicarían en segundo lugar, donde su principal momento de agotamiento lo vivimos cuando consumimos contenido con los datos móviles activos y la pantalla encendida.

Más o menos bajo la misma lógica podemos considerar a los juegos móviles, con títulos como Pokémon GO, Fortnite y PUBG a la cabeza de los que más matan nuestro smartphone.

Las apps de viajes o Delivery como Uber, Didi, Cabify, Uber Eats y Rappi también podríamos considerarlas como consumidoras de energía por todo lo que corren en segundo plano, particularmente con el GPS activo.

Al final pondríamos a las apps de mensajería instantánea como WhatsApp, Telegram, Facebook Messenger y similares. Las apps complementarias de vestibles igual no son tan invasivas y cuentan con su propia batería. Así que constituirían el cierre de la enumeración de principales culpables.

Algunas recomendaciones para ahorrar batería en tu smartphone

Reduce el brillo de la pantalla: Ajusta el brillo al mínimo necesario para una buena visualización.

Cierra las aplicaciones que no uses y si puedes deshabilita que corran en segundo plano si no las necesitas.

Desactiva el GPS y el Bluetooth: Cuando no los necesites, apaga estas funciones para ahorrar batería. Con este simple acto sí podrás notar una mejoría sustancial.

Elimina las aplicaciones que no uses: Desinstala las aplicaciones que no uses con frecuencia para liberar espacio y optimizar el rendimiento del dispositivo.

Utiliza el modo ahorro de batería: La mayoría de smartphones ofrecen un modo que reduce el consumo de batería al limitar algunas funciones.