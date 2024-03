Review | Asus ROG Zephyrus G16 (2024): un notebook con potencia gamer y piel ejecutiva

No es primera vez. Asus vuelve a apostar por sacar una ROG (Republic of Gamers) más formal, más ligera, más portátil. Y si bien la estrategia tiene mucho sentido, el equipo se ve más formal de lo que podríamos esperar de un ROG. La apuesta de la nueva Asus ROG Zephyrus G16 (2024) es brillante, pero algo aburrida en términos de diseño.

Hay que dejar claro que en términos de rendimiento, Asus acertó nuevamente: es un equipo a toda prueba, que sin duda se puede convertir en un tremendo compañero para tu día a día y 24/7: jugar, crear, trabajar, todo. Revisemos este equipo en detalle. Pero si quieres presumir tu equipo “gamer”, pocos se darán cuenta de hecho que es un ROG. ¿Tal vez es una invitación para quienes quieren un diseño más sencillo? Veamos.

Exterior, diseño y resistencia

El chasis de este notebook es reforzado. Sumado a aquello, la Asus ROG Zephyrus G16 (2024) está fabricada en aluminio. La versión que tuvimos en nuestras manos era color Eclipse Gray. Un gris un tanto oscuro, que la hace ver futurista, formal, pero a la vez algo oscura y demasiado ejecutiva para ser de la serie ROG.

Ahora bien, en la parte exterior (tapa, tras la pantalla) incluyen un curioso sistema de iluminación: el sistema de iluminación Slash Lighting, el cual básicamente consiste en una tira de LEDs blancos que se iluminan con múltiples efectos. Sinceramente lo encuentro “entrenido”, llamativo, pero “poco agresivo” para ser un equipo de la línea Republic of Gamers, a este notebook le falta la personalidad característica de los ROG.

La apuesta, por ejemplo, hace unos años atrás del G14 combinaba de manera más equilibrada el diseño gamer de ROG con un equipo ejecutivo. Aquí parece que querían que en términos de diseño, el ROG se pusiera “el traje formal para ir a trabajar”, pero un pin de un joystick en la solapa.

Los equipos de la línea ROG, generalmente son más gruesos y agresivos en su diseño, y comprendemos que la apuesta de los G Zephyrus (precisamente como G14 o este G16) buscan coquetear con el público ejecutivo, que puede tener un corazón gamer escondido bajo la camisa. Con esta propuesta, son como un “Clark Kent”.

Lo bueno, es la comodidad que otorga: Cerrada tiene medidas de 35.4 x 24.6 x 1.64 centímetros y tiene un peso de 1.85 kilos. Muy liviana, ideal para el día a día. Pocos notebooks con este nivel de potencia tienen estas dimensiones y peso. Punto para Asus.

Respecto a puertos, andamos muy bien: USB Tipo Normal, el puerto de carga super potente para que refuerce la introducción energética, el lector de tarjetas, además de dos puertos USB Tipo-C, el HDMI, otro puerto USB Tipo-A y el Jack 3.5 para los audífonos. Lo bueno es que trae ranuras bastante completas y no hay necesidad de conectarle una extensión. De hecho, respecto al puerto de carga, se optó por uno que otorga más energía que un USB-C precisamente para dar un rendimiento óptimo a la configuración bestial de este equipo, que mencionaremos en breve.

Siguiendo con el exterior, su teclado cuenta con retroiluminación y se le puede adaptar hasta tres brillos diferentes. Su distribución está bien hecha y trackpad es bastante grande. En la zona superior hay botones especiales como los de volumen, el brillo y el botón grande de encendido y apagado. El diseño, un tanto industrial, es un equilibrio entre seriedad y futurismo.

Unboxing: para observarlo en detalle

A continuación te dejamos un video unboxing para revisar el equipo en detalle:

Pantalla: lo estético y lo práctico

Hablemos de la pantalla, partiendo por lo externo. Llama la atención lo delgado que es el marco, para ser un ROG. Esto brinda un aspecto ejecutivo, pero a la vez “limpio y eficiente”. La inclinación de la pantalla llega a los 135 grados, algo que nos pareció muy útil a la hora de trabajar en el escritorio: es más que suficiente para encontrar ángulos que eviten la fatiga visual.

¿Tamaño? 16,5 pulgadas con una distribución que te brinda un espacio de trabajo cómodo, con un brillo espectacular y colores óptimos. El equipo tiene una relación de aspecto de 16:10 con una resolución de 2560 x 1600 WQXGA en 2.5 K. Gozarás de una escalada de resolución tan rápida, que nunca perderás calidad: ni en videos, ni en tus juegos.

Y aunque su “piel” se vea ejecutiva, no olvides que estás ante un ROG: su de tasa de refresco sube hasta los 240 Hz. Algo perfecto a la hora de jugar. Y hablando de calidad, el brillo no será una molestia. Un detalle no menor si eres de quienes gustan llevar su notebook a cualquier lado por el teletrabajo. Con sus 400 nits de brillo, tendrás soporte suficiente para disfrutar tu pantalla sin perdidas de colores.

Rendimiento: el poder de la nueva generación

Antes de meternos de plano al rendimiento del equipo, recapitulemos su composición, al menos de la versión revisada:

COLOR: Eclipse Gray

DIMENSIONES 35.4 x 24.6 x 1.49 ~ 1.64 cm (13.94″ x 9.69″ x 0.59″ ~ 0.65″)

PESO 1.85 Kg

PROCESADOR Intel® Core™ Ultra 9 Processor 185H 2.3 GHz (24MB Cache, up to 5.1 GHz, 16 cores, 22 Threads)

TARJETA GRÁFICA NVIDIA® GeForce RTX™ 4070

PANTALLA16-inch Resolution 2.5K (2560 x 1600, WQXGA) 16:10 aspect ratio Refresh Rate 240Hz

RAM 32 GB

ALMACENAMIENTO 1 TB

BATERÍA 90WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion Fast charging. Recargable desde 0-50% en 30 minutos

RANURAS 2 puertos USB Tipo Normal, puerto de carga, lector de tarjetas, dos puertos USB Tipo-C, HDMI y Jack 3.5 para los audífonos

Partamos con el corazón de esta bestia: el procesador. Viene con Intel Core 9 Ultra, lo que la convierte en una de las laptops más potentes del mercado. Velocidad y optimización son la clave: soporta cualquier proceso, trabajo en diseño, renderización y videojuego de la última generación. Cabe destacar el rol de la AI en el procesador, lo que ayuda en esta optimización, teniendo así un equipo más inteligente respecto a sus procesos.

En el apartado de gráficos, contamos con una Nvidia Geforce RTX, brindando un desempeño óptimo. Es el complemento perfecto al procesador: una 4070 es sin duda el “must” para quienes gustan de los videojuegos, trabajos de diseño complejo y quienes quieren un equipo que se pueda exprimir al máximo. Adicional a esto, el notebook cuenta con 32 GB de RAM. ¿Lag? No existe.

El enfriamiento del equipo es un tema importante. Los ventiladores se desempeñaron de manera correcta. Recuerda que a través de las configuraciones de ROG puedes optimizar esto también. Pero aunque este equipo luzca como un equipo ejecutivo, dado su alto desempeño, siempre te vamos a recomendar que prefieras usarlo sobre una superficie plana: así los ventiladores harán que el flujo de aire funcione de manera óptima.

Lo probamos con un par de videojuegos y servicios como Xbox Game Pass y Steam. Nada que decir: sin lag, calidad de imagen suprema y si bien a ratos sentíamos los ventiladores, en ningún momento el equipo llegó a temperaturas extremas. Eso sí, insistimos en darle al equipo el cuidado correcto.

En almacenamiento, contamos con 1 TB, aquí si debemos ser críticos en que nos hubiese justado contar con al menos el doble, pero se entiende que el precio podría haberse elevado aún más al tratarse de SSD. Si se piensa en un uso ejecutivo, y considerando que los catálogos de videojuegos hoy apuestan más por los servicios y lo digital: están en lo correcto. Nuevamente: es un notebook pensado para un gamer de oficina.

Y hablando de ofimática, te recordamos que el equipo cuenta con Windows 11 de 64 bits optimizado también con IA. ¿Reunión por Zoom? Tu webcam seguirá tu rostro, para evitar que se encuentre fuera del marco, un pequeño lujo en tiempos telemáticos.

Su carga, y sus tiempos, nos recordaron a un smartphone

Puede sonar extremo, pero la velocidad de carga es tan rápida que nos recordó a las publicidades de los smartphones gama alta. Como te señalábamos hace un rato, Asus optó por un puerto de carga exclusivo que le da mayor potencia. Y si bien igual tiene USB-C, lo ideal es que uses este “detalle”. Que es impresionante.

Con trabajos básicos, ofimática y algo de videos de redes sociales, logramos seis horas (y un poco más) de rendimiento. Lo que te permite, por ejemplo, contar con el equipo desconectado en una jornada universitaria hasta poco después de la hora de almuerzo, sin cable alguno.

Si al llegar a casa, lo usarás para jugar o realizar trabajos de edición potentes, esto se reduce a la mitad (2-3 horas), sin embargo acá hay detalles importantes como el nivel de brillo a utilizar y la optimización de recursos. Pero nos referimos a un aproximado para que te hagas una idea práctica.

¿Por qué dijimos que nos recuerda a un smartphone entonces? Por su velocidad de carga. Puedes tener el 50 % de la laptop en alrededor de 45 minutos, mientras que el 100% llegará en una hora, ello a través de su cargador potenciado por 240 W. Recuerda que también puedes dotar de energía la laptop con puerto USB Tipo-C en 100W. Nos pareció genial. Si bien son tiempos “largos” en comparación a un smartphone, para un notebook de esta categoría es un tiempo rápido que debería sin duda “promocionarse”.

Conclusiones: nos gusta, nos sirve, nos transforma en un Clark Kent

Clark Kent escondía ser Superman. La gente veía a un reportero ejecutivo sin ver su poder. Algo así nos pasa con esta Asus ROG Zephyrus G16. Si bien, nos gustaba más el diseño de la antigua G14, con un mayor toque “ROG” en su exterior, el interior del equipo y su portabilidad no nos puede dejar ajenos al hecho central: estamos ante una bestia de computador, que cabe en tu mochila.

En los detalles que más nos gustaron, destacamos la presencia de 240 Hz. Es algo que no hemos visto en otro notebook, y que te brinda un formidable desempeño a la hora de jugar, sin depender de otro monitor de alto rendimiento: ya lo tienes aquí mismo.

El Intel Core Ultra 9 es formidable. No se agota con nada, aunque lleves a este notebook a realizar las tareas más difíciles. Tal vez una mayor optimización de batería habría sido genial considerando que cuenta con IA, pero pese a aquello, para el rango de PC que es, sus números igual son buenos.

El teclado, más allá de ser retroiluminado, es bastante cómodo en términos de diseño y distribución, a eso también hay que sumarle la comodidad y amplitud del pad. Aura Sync para sus luces, el botón de acceso rápido a la optimización de ROG, botón de modo avión y otros “lujos” también están presentes.

¿El audio? Que no profundizamos mucho en este review, da lo que necesitas: inmersión a la hora de jugar y escuchar música.

Le damos un 9/10 a este equipo, solo por el algunos detalles ya mencionados en este review. Pero estamos ante uno de los mejores equipos revisados en los últimos meses y que sin dudas, acercarán a la serie ROG a un nuevo segmento de usuarios. Bien por Asus.

Disponibilidad y precios de la Zephyrus G16:

En Chile estará disponible desde el 19 de marzo a un precio de $2.799.990.

En Colombia está disponible desde el 14 de marzo a un precio de $10.990.990 en www.asus.com/co y estará disponible en Alkosto, Éxito y Falabella desde el 20 de Marzo.

En Perú está disponible desde el 12 de Marzo a un precio de S/. 11.990 en Falabella online, Hiraoka online y www.asus.com/pe