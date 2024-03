Tu empleo está a salvo: MIT revela que es más barato contratar humanos que a Inteligencia Artificial

Existe una franca incertidumbre sobre el futuro de los empleos de buena parte de la humanidad con el increíble avance de los sistemas de Inteligencia Artificial (IA) como ChatGPT de OpenAI o Bard de Google. Pero tenemos geniales noticias: resulta que contratar personas sería todavía más barato en la mayoría de los casos. Al menos eso es lo que asegura el MIT.

Se trata de un tema que hemos abordado de manera constante en donde a lo largo de todos los meses de 2023 fue posible tener una perspectiva más o menos claro de cuáles eran las áreas donde esta tecnología tendría un mayor impacto para el sector laboral. Hubo de hecho un momento donde parecía que la IA se aplicaría a todo, desplazando a lo seres humanos. Pero no sería así.

La reciente investigación desarrollada por el Instituto de Tecnología de Massachusetts, mejor conocido como el MIT, revela que, en la actualidad, sólo el 23% de los empleos en Estados Unidos podrían ser automatizados de manera rentable por la IA.

De modo que la gran mayoría de los trabajos en realidad serían más funcionales, desde una perspectiva de costos, si los sigue realizando una persona de carne y hueso. Aunque el panorama se encuentra en constante cambio y su complejidad es innegable.

En 23% de los empleos es rentable sustituir a humanos por Inteligencia Artificial según el MIT

La Inteligencia Artificial es una tecnología que está revolucionando el mundo, y su impacto en el mercado laboral es una de las principales materias de estudio para los expertos. Algunos temen que la IA pueda reemplazar a los humanos en muchos empleos, lo que provocaría un aumento de la desigualdad y el desempleo por obvias razones.

Sin embargo, un nuevo estudio del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), bajo el título de Beyond AI Exposure: Which Tasks are Cost-Effective to Automate with Computer Vision? (Más allá de la exposición a la IA: ¿Qué tareas son rentables de automatizar con visión por computadora?) sugiere que, en la actualidad, la IA no es una amenaza tan grande como se cree.

La investigación en sí analiza la viabilidad económica de automatizar diversas tareas en Estados Unidos, centrándose en empleos donde se emplea la visión por computadora, ese campo de la informática que permite a los ordenadores obtener información a partir de imágenes, videos y otras entradas para generar realizar a partir de ello alguna acción.

En el proyecto los investigadores descubrieron que sólo el 23% de los trabajadores, medidos en términos de salarios en dólares, podrían ser efectivamente suplantados por la IA. En otros casos, debido a que el reconocimiento visual asistido por IA es costoso de instalar y operar, los humanos en realidad terminan haciendo el trabajo de manera más económica.

Imagen: York Perry - Montaje: DALL-E | Ilustración conceptual sobre Inteligencia Artificial.

El estudio encontró que la relación costo-beneficio de la visión por computadora es más favorable en segmentos como el comercio minorista, el transporte y el almacenamiento, todas áreas donde Walmart, Amazon y algunos sectores de atención médica tienen mayor presencia.

Los investigadores señalan que la automatización de la visión por computadora podría aumentar al 40% para 2030 si los costos de los datos disminuyen y la precisión mejora. Sin embargo, incluso en ese escenario, la mayoría de los empleos seguirían siendo realizados por humanos.

Los resultados del estudio sugieren que la IA no es una amenaza inminente para el mercado laboral. Sin embargo, es importante seguir de cerca su evolución, ya que podría tener un impacto significativo en el futuro del trabajo.