FayerWayer es juez en The Game Awards: mira la transmisión con nosotros

The Game Awards 2023

The Game Awards es la premiación más importante a nivel mundial sobre videojuegos. A tal nivel, que se le conoce como “los Óscar” de los videojuegos. Desde la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos, los principales protagonistas de la industria de los videojuegos se reunirán para premiar distintas categorías. ¿La principal? GOTY: Game of The Year, el juego del año.

Este 7 de diciembre, desde las 14:00 Pacific Time (6 PM hora de Chile/Argentina, 3 PM CDMX/Guatemala, 4 PM Perú/Ecuador/Colombia/Miami (EE.UU.), 5 PM Puerto Rico, 10 PM España) FayerWayer realizará un streaming con la transmisión oficial del evento. Privilegio del sitio especializado en tecnología tras haber participado por primera vez como juez de esta premiación internacional.

La transmisión estará disponible desde FayerWayer.com y en toda la red de sitios de Metro World News (en todas nuestras Portadas web), así como también desde el canal de Twitch del periodista especializado en videojuegos, Vito Martínez vitomartinez - Twitch Junto con Consuelo Rehbein, periodista especializada en tecnología y editora general de FayerWayer, ambos conducirán un programa repleto de sorpresas, anuncios, sorteos y más. ¡Seguirán la premiación minuto a minuto!

Revisa aquí todos los nominados:

El premio más importante

El premio al Goty este año se está disputando entre los siguientes videojuegos:

Alan Wake 2

Baldur’s Gate 3

Marvel’s Spider-Man 2

Resident Evil 4

Super Mario Bros. Wonder

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Entre los invitados destacados al programa se encuentran Francisco “Foco” Cerda, compositor y músico especializado en videojuegos, Juan Andrés Salfate, reconocido comunicador chileno del mundo geek y embajador de JuegaEnLínea, Carlos Molina “Bohle”, músico y Youtuber, Jerry Senpai, caster de NexoplayTv, Jonathan Valenzuela, parte del team FayerWayer y editor de Prensa esports, Leopoldo Peñaloza “Dr. Horror”, creador de contenido de videojuegos de terror y suspenso, también nos acompañarán varios cosplayers.

Premios y sorteos

Con la colaboración de PlayStation, ZTE, LEGO Chile, Asus, Juega en Línea, Philips Hue y DKffe Pastelería el programa contará con grandes sorpresas durante la transmisión: sorteos, premios y más. Una fiesta del mundo geek y los videojuegos. ¡Atentos a las redes sociales de FayerWayer!