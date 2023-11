“Mi primera chamba” y otras canciones hechas con IA que se volvieron más que populares

En medio del debate que ha abierto la polémica alrededor de la canción ‘nostalgIA’, que simuló con inteligencia artificial las voces de Bad Bunny, Daddy Yankee y Justin Bieber, nace la incógnita de ‘¿Cuáles otras canciones han sido creadas por la IA en los últimos tiempos?’, y es que existen al menos una docena de este tipo de temas.

Este tipo de canciones han obtenido millones de reproducciones a nivel mundial a través de las redes sociales, lo que ha desatado la furia de los intérpretes reales, como ha sido el caso de Bad Bunny, que cargó contra el tema creado por FlowGPT, y lo catalogó de ser una “mi*rda de canción”.

Lo cierto es que estos ‘temas artificiales’ se han vuelto bastante virales y existen al menos una decena de canciones, con los ritmos contagiosos, la voz afinada e, incluso, las ‘muletillas’ que acostumbran a expresar los cantantes originales.

Hay muchas canciones virales en TikTok hechas con IA

Una de las más canciones más populares de inteligencia artificial en TikTok es Mi primera chamba de Eladio Carrión. Para su creación, utilizaron la base de la melodía Si la calle me llama, un remix de Myke Towers y Eladio Carrión. El creador de este tema fue un usuario de la misma red social, identificado como Ignacio Molina (@bluegrave_).

A diferencia del caso de ‘Benito’, Carrión aprovechó el éxito de la canción y ahora la canta en sus presentaciones públicas. “Mi primera chamba, me acuerdo el día que de la chamba yo me enamoré. Mi viejo llegó sonriendo, me dijo que yo ya chambeé. Le pedí otra chamba, y le dije que la de chambear me la sé. Me dijo: ‘De una, huevón. Si no, ¿cómo vas a comer?’”, reza la letra de la popular canción, que se ha vuelto el tema de una tendencia donde se ven a personas realizando mal o torpemente sus trabajos.

Otro de los temas que no fueron compuestos por músicos en su totalidad fue Now and Then de los Beatles. Dos de los integrantes, Paul McCartney y Ringo Starr, utilizaron una maqueta de dicha canción y separaron la voz de John Lennon del piano para crear una nueva composición con la ayuda de inteligencia artificial. Esta canción fue lanzada por los artistas el pasado 2 de noviembre.

Algunas otras canciones que también se han posicionado en el gusto del público son El muchacho de los ojos tristes, en voz de Alex Turner, recreada con inteligencia artificial, y Creep de Valentín Elizalde; en esta composición, el denominado “Gallo de Oro” interpreta la famosa canción de Radiohead.