Minecraft Live 2023: todo lo que se viene en este maravilloso universo

Este domingo se vivió Minecraft Live, el evento más esperado por los fans de esta saga y trajo noticias para todos los gustos. Los fanáticos más avezados en este mundo sin duda vibraron con los detalles de la actualización 1.21 de Minecraft Vanilla: llegará a mediados de 2024.

Para un público más general, la llegada de un nuevo DLC de Star Wars (que lleva a los jugadores de ser padawan a un caballero Jedi) y otro de Planet Earth III, también los despertó. Revisemos en detalle todo loq eu fue anunciado en este mega evento.

La actualización 1.21 de Minecraft Vanilla: uno de los anuncios más esperados

Ya no hay espacio a dudas: la actualización 1.21 de Minecraft Vanilla llegará a mediados de 2024 y añadirá nuevas características, incluyendo artesanía automatizada, cámaras de prueba, bombillas de cobre, un spawner de prueba y the Breeze (la brisa): un mob hostil recién añadido a Minecraft.

Recurso del videojuego Minecraft MOJANG (MOJANG/Europa Press)

El artesano

También está The Crafter (el artesano) un sistema automatizado de artesanía que será de “especial interés para los ingenieros de redstone” y te detallaremos más adelante en este mismo artículo. Pero siguiendo con las generalidades del 1.21, tenemos novedades sobre “las cámaras de prueba”.

Serán estructuras subterráneas generadas procedimentalmente y presentarán nuevos desafíos para superar. En estas pruebas aparecerán los mencionados the Breeze.

Minecraft

¿Qué es The Breeze?

Entrando más en detalle a “esta brisa”, se trata un mob hostil, como ya mencionábamos. Se encuentra en las Salas de Juicio de Combate: un reto para los jugadores exploradores. The Breeze se mueven saltando y disparando proyectiles de energía eólica que explotan. Además, explotarán inmediatamente si chocan con un jugador, dificultad extra.

Si logra pegar a un jugador o una entidad, explotará inmediatamente. Estas explosiones cubren un radio de varios bloques, pero inflige poco daño y, a la vez, derriba a todas las entidades en el área: una cosa muy loca.

Bombilla de cobre

¿Qué es exactamente? Son nuevos bloques que emiten luz están hechos de cobre y como otros bloques del mismo material, se oxidarán con el paso del tiempo. Cuanto más oxidado esté, más tenue será su luz.

Minecraft

¿Qué utilidad le darías tú?

¡Vamos con los anuncios de DLC!

Queda poco. El 7 de noviembre, el marketplace de Minecraft acogerá el DLC Star Wars: Path of the Jedi. Si eres fanático de Star Wars, no te lo puedes perder. Podrás jugar literalmente de “padawan a caballero Jedi y mostrará una gran variedad de características de juego, como el combate con sable láser y el uso de los poderes de la Fuerza”. Tal como señalaron en el evento.

Minecraft

Por otro lado, también llega Planet Earth III DLC. Será lanzado en 2024 por Minecraft Education y BBC Earth. ¿Por qué? Para celebrar la próxima serie Planet Earth III.

Al igual que su DLC Frozen Planet II, este contenido “sumergirá a los jugadores en las maravillas del mundo natural con el mensaje general de que todo en la naturaleza está conectado y, por lo tanto, tenemos que cuidar de nuestro planeta para que pueda cuidar de nosotros”, según señalaron en la transmisión.

Minecraft

Novedades en Minecraft Legends: nuevas actualizaciones

Craig Leigh, director principal de diseño de Minecraft Legends, compartió algunas actualizaciones emocionantes que llegarán al juego: incluyen nuevas leyendas perdidas como Creeper Clash a tiempo para Halloween y Snow vs Snout en diciembre.

Minecraft Legends

También se ha anunciado la actualización de diciembre de Minecraft Legends, que incluirá ranas, una nueva unidad y estructura piglin. Esto no es todo, también se incluyen nuevos aliados brujos que pueden lanzar pociones.

Votación: ganó. el Armadillo

Recuerden que habían votaciones. La comunidad de Minecraft tuvo la oportunidad de elegir entre un armadillo, un pingüino o un cangrejo para la votación de mobs de 2023, y el armadillo ganó con un porcentaje del 42,3%.

El cangrejo quedó segundo con un 32,5% y el pingüino último con un 25,2%. Sinceramente igual le teníamos fe al pingüino.

Minecraft

NO OLVIDAR: el 2024 es el 15º aniversario de Minecraft

Hasta ahora no se dió información muy relevante de esto, pero hay algo que se confirmó: si se celebrará el 15º aniversario de Minecraft. Así que literal: se vienen más cositas.