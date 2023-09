iPhone 15, Death Stranding y Resident Evil: ¿Qué tan potente es el teléfono de la Apple para jugar?

Los videojuegos móviles corren bien en los celulares de Apple, de eso no hay dudas. Pero la empresa de la manzana mordida no suele hacer alardes de este apartado para competir con otras marcas. Ese no es el caso del iPhone 15, smartphone con el que el gigante de Cupertino sí pretende pisar fuerte en esta área de la industria.

El apartado de los videojuegos móviles es una zona que Apple quiere liderar, tras el lanzamiento de su nuevo chipset o procesador, el A17 Pro integrado en los iPhone 15 Pro y iPhone 15 Pro Max.

Lo demostró durante su presentación el pasado martes 12 de septiembre, justo en la parte donde hablan de las bondades del procesador, del que dicen que trabaja con un GPU de 6 núcleos y presenta un nivel completamente nuevo de rendimiento inmersivo en juegos móviles.

Allí vemos imágenes dos de los nombres que le darían al iPhone 15 el título del mejor celular para jugar en celulares: Death Stranding, de Hideo Kojima y Resident Evil. El primero tiene una versión móvil anunciada para finales de año. Mientras que Capcom planea hacer lo mismo con Resident Evil Village y Resident Evil 4 Remake, según reseña MeriStation.

A estos también se sumará Ubisoft, que según reseña el sitio mencionado, vendrá con un port nativo de Assassin’s Creed Mirage a principios de 2024

Resident Evil 4 Remake y Resident Evil Village tendrán port oficial para el iPhone 15 Pro. Gran día para los jugadores de móviles. #elheter #AppleEvent #iPhone15 #residentEvil pic.twitter.com/wN1htSPkKs — El Heter (@ElHeter26) September 12, 2023

¿El iPhone 15 soportará estos juegos?

Resident Evil Village, Resident Evil 4 Remake y Death Standing son todos juegos exigentes que requieren una gran potencia de procesamiento y gráficos. Sin embargo, el A17 Pro debería ser capaz de manejar estos juegos con facilidad.

Además de su potente procesador, el iPhone 15 Pro y el Pro Max también tienen pantallas de alta resolución y tasas de refresco rápidas. Estas características son importantes para juegos que requieren una imagen nítida y fluida.