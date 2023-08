¿La infidelidad es contagiosa? Encuesta revela a quiénes NO se elegirían como amantes

Llegó septiembre, mes que para muchos es el ideal para demostrar cuánto se quiere a la pareja o a los amigos. Precisamente, por eso, sale a la luz una nueva encuesta que arroja resultados preocupantes cuando de relaciones interpersonales se habla. Pues, según Second Love (una app de citas para parejas) 6 de cada 10 latinos cree que la infidelidad es contagiosa.

Tras el resultado del estudio, es interesante abordar el poder que tiene el entorno y su influencia en las personas. De esta manera, se puede afirmar que “un contexto en el que la infidelidad se torna aceptable puede llevar a que las personas del mismo círculo se inclinen hacia conductas similares”.

¿Con quiénes se cometen infidelidades?

No es un secreto que, con el uso de las apps de citas se han abierto las puertas a opciones mucho más rápidas para conseguir pareja, hacer amigos o cometer una infidelidad. Tanto así que, la encuesta hecha por Second Love arrojó que la mayoría de los usuarios si vivirían una aventura amorosa con un amigo y el resultado reveló que la mayoría de ellos prefiere cometer una infidelidad con alguien que no pertenezca a su vida cotidiana o a su entorno ya que consideran que de esta manera preservan la intimidad y a su pareja.

La mayoría de los usuarios encuestados confesó que si la infidelidad se comete con un desconocido es más fácil de ocultar y menos complicado el proceso en el momento de poner fin a ese romance. También es una forma de preservarse a sí mismo y a su pareja, que podría enterarse más fácilmente del engaño.

Además, en dicha encuesta se le consultó a los usuarios que seleccionen a quienes NO elegirían como amantes y el resultado fue:

1. Un amigo (63%)

2. Un vecino (23%)

3. Un compañero del trabajo (9%)

4. Un compañero de estudio (5%)