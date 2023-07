¿No superó las expectativas? las razones por las que Twitter sigue siendo mejor que Threads

Cuando Mark Zuckerberg anunció que su compañía “Meta” lanzaría una competencia contra Twitter, las redes estallaron al punto de anunciar que la compañía del pájaro azul no iba más.

Y todo esto se da en medio de la polémica que causaron varias decisiones que el nuevo y nada querido propietario de Twitter, Elon Musk, ha venido tomando respect al algoritmo un funcionamiento de la red social.

Threads Esta fotografía tomada en Nueva York el miércoles 5 de julio de 2023 muestra el logotipo de la nueva aplicación Threads, de Meta, a la izquierda, y el de Twitter a la derecha. (AP Foto/Richard Drew) (Richard Drew/AP)

Ante esto, Zuckerberg vio una oportunidad de “innovar”, agregando una red social mas a su paquete “Meta”, y se llama a Threads, la cual ya está disponible mundialmente.

Est pretende ser la competencia directa a traves de Instagram, pero después de que muchos cibernautas la probaran, quedó claro que las expectativas no se cumplieron y muchos prefirieron volver a Twitter, a pesar de las criticas que su manejo esta recibiendo.

Las razones por las que Twitter sigue siendo mejor que Threads, según quienes la usaron

La mayor desventaja que enfrenta Threads es la “libre expresión”; esa que tanto aplaude Musk pero que con sus acciones solo sigue censurando y ahuyentando a sus usuarios.

Threads, al formar parte de la familia “Meta”, se cobija bajo las reglas, términos y condiciones que poseen Facebook e Instagram. Es decir: comentarios con contenido gráfico y sexual no están permitidos.

De igual manera, tampoco lo están los comentarios ofensivos o las palabras de alto calibre, mientras que en Twitter aun se permiten esta clase de contenidos y expresiones (por ahora).

¡Ese lenguaje puede esperarse en Twitter pero no aquí en threads! pic.twitter.com/EkMWMVsPAw — Simpsonito (@SoySimpsonito) July 6, 2023

Pero eso no es todo, al revisar los términos y condiciones de Threads, los usuarios se dieron cuenta que existe una clausula donde se informa que si un usuario no esta contento con la plataforma, se puede cerrar la cuenta de Threads, pero de igual manera tendrá que ser eliminada la cuenta principal de Instagram del propietario.

Esto causó que muchos prefieran continuar con las limitaciones que ahora impone Twitter, antes que dar el salto a la nueva propuesta entregada por Zuckerberg.

“Threads es bueno como backup si Twitter en algún momento falla, más no es viable a largo plazo con ese nivel de censura. Es el Twitter de las abuelas.”; “me arrepiento de crear una cuenta de threads, ahora no puedo eliminarla porque se me eliminaría también mi cuenta de Instagram”, “Oe threads va a ser lo mismo que este lugar? No creo La vaina es que está pegada a IG. “IG es un mundo irreal sin discusión. Escribo como lo hago acá y voy a terminar siendo cancelado en 5 países de Eurasia”; han sido tan solo algunos de los comentarios al respecto.

Así varias regresando a Twitter después de darse cuenta que Threads tiene la misma censura que las otras Apps de META. pic.twitter.com/z5z0LVPtr2 — ᴘʟᴇʙᴇ ᴄᴜʟɪᴄʜɪ (@Plebe_Culichi) July 6, 2023

¿Logrará “la amenaza” de Twitter salirse con la suya?