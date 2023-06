Esta es la historia de ‘Forbidden to See Us Scream in Tehran’, una película dirigida a través de WhatsApp

Cuando se habla de tecnología y cine normalmente llega a la cabeza el imaginario de gigantescas cámaras y efectos profesionales con producciones costosas. Pero, el ingenio en muchas ocasiones hace que con herramientas que están a las manos, los resultados sean más grandes de lo que se esperaba. Justamente, esta es la historia de la película ‘Forbidden to See Us Scream in Tehran’ que resultó de un experimento en el que WhatsApp pasó a ser fundamental.

‘Forbidden to See Us Scream in Tehran’ es un drama corto que tiene como personaje principal a Shima, la cantante principal de una banda de Death Metal en Teherán, capital de Irán. Cabe destacar que en este país como consecuencia de las estrictas leyes, Shima y sus compañeras de banda deben enfrentarse a la constante angustia de ser atrapadas por las autoridades.

Esta historia basada en anécdotas reales tiene en el radar a la llegada al poder de Mahmoud Ahmadinejad, un presidente bastante conservador, que limitó a las mujeres y sus derechos nuevamente . De hecho, actualmente para las mujeres músicas, hay reglas verdaderamente estrictas. De acuerdo con las pautas del Ministerio de Cultura y Orientación Islámica de Irán permiten únicamente que las mujeres interpreten música en el escenario con ciertos requerimientos: las artistas solistas no pueden grabar ni actuar en público a menos que lo hagan para un público exclusivamente femenino, entre otras medidas.

De acuerdo al portal oficial de la película y teniendo en cuenta todo lo anterior, la trama tiene como objetivo llamar la atención mundial sobre las leyes que le prohíben a las mujeres seguir sus pasiones.

¿Por qué la película fue hecha a través de WhatsApp?

Su director es Farbod Ardébili también iraní reside en Estados Unidos desde el 2014 y cuando recibió fondos para el rodaje de la trama no era seguro para él regresar a su país natal. A eso se sumaban los riesgos de la llamada ‘prohibición musulmana’ de Donald Trump, lo que podría haberle impedido regresar a los EE.UU. después de la filmación.

Teniendo en cuenta todos estos factores, con su creatividad decidió utilizar a WhatsApp como una herramienta fundamental en el proceso de grabación. Al principio, se conectaba con su equipo mediante WhatsApp en videollamada la mayor parte del tiempo; a menos que la red no funcionara. Luego empleó técnicas como instrucciones a todos individualmente haciendo el proceso aún más lento; y finalmente, entrenó al equipo para que pudiesen operar si el internet se caía.