Review F1 2023: ¿Vale la pena el nuevo juego de EA Sports y Codemasters?

Los juegos deportivos como el de F1 2023 o las ediciones anuales de FIFA pueden parecer no tener grandes cambios de una edición a la siguiente. En el de la máxima categoría insisten que solo varían los diseños de los autos y agregan más pistas. ¿Será cierto?

F1 23, las mejoras en la conducción vs. las inconsistencias del 2022

Los juegos de la F1 deben ser los más apegados a la realidad posible, teniendo en cuenta las dinámicas físicas de la realidad. Para quienes jugamos el F1 22, esta versión se siente mucho mejor a la hora de conducir.

Y es que la edición de la temporada pasada tenía varios problemas de inconsistencias y la imposibilidad de ir un poco más al límite, lo que, por experiencia, terminaba siendo un poco frustrante. El F1 23 ha mejorado ese tipo de sensaciones.

Está claro que en este juego se castigará por pilotar mal -como debe ser-, pero el desgaste de los neumáticos, los roces contra el muro o contra otros autos, los bordillos y resaltos, la entrada y salida de curva, se han sentido más naturales que en el muchas veces impredecible F1 22.

Además, para aquellos fanáticos de meterle mano a la parte técnica, este año hay varias mejoras a nivel de carga aerodinámica y mayor margen para modificar los reglajes del auto.

El F1 23 obviamente cuenta con un paquete de circuitos mayor -como en la realidad- agregando Losail y el circuito de Las Vegas, además de los cambios que se hicieron en Austria, Inglaterra y Barcelona.

‘Breakingpoint 2′, el modo de juego mejorado de F1

El F1 23 mantiene la línea de unos gráficos cada vez más avanzados y con la particularidad de haber mejorado drásticamente en el ‘Breakpoint 2′, el modo historia del juego, las animaciones de los rostros de los personajes.

Este ‘modo historia’ fue introducido en 2021 con los pilotos ficticios Aiden Jacskon y Devon Butler en los dramas del día a día del ‘Gran circo’ del equipo Konnerport. Para esta edición han agregado a la piloto de F2 que busca su lugar en la máxima categoría, Callie Mayer, y que es parte de la familia Butler. Sí, un poco de telenovela mexicana no viene mal.

F1 23: Breakingpoint 2 (Cortesía EA Sports)

Las cinemáticas son muy al estilo de ‘Drive To Survive’, la docuserie de Netflix que ha catapultado la popularidad de la categoría y ha atraído nuevos fanáticos luego de un declive notorio en la década pasada.

‘Breakingpoint 2′ termina siendo un modo de juego atrapante, pero realmente corto. En cuestión de unos cuantos días se completan los 17 capítulos de la serie en la que tendremos, en algunas ocasiones carreras completas, y en otras, solo segmentos de competencia en los que tendremos objetivos específicos que cumplir.

F1 World, el ‘Ultimate Team’ en versión motorsport

En el F1 22 teníamos incluidos los modos F1 Life y el Podium Pass, algo que esta nueva edición veremos mezclado con el resto de juego y se sentirá parecido al ‘Ultimate Team’ de FIFA (también hecho por EA Sports), pero -aparentemente- sin ser solo una caja registradora ávida de dinero para poder progresar.

En este modo, y a diferencia del juego de fútbol, no se ganan jugadores sino piezas e ingenieros, los cuales ayudarán a mejorar el auto para que tenga el mejor rendimiento en pista.

F1 2023: F1 World (Cortesía EA Sports)

Es cierto que este modo incluye características que pueden no ser tan realistas o atractivas para un fanático ‘hard core’ del deporte, pero al fin y al cabo termina siendo entretenimiento dentro de un videojuego para muchos.

Como mencioné anteriormente, aquí el ‘pay to win’ no parece estar tan presente, ya que el dinero real únicamente desbloquea algunos elementos estéticos para personalización del auto.

Si se quiere progresar y tener un mejor auto, básicamente hay que conducir bien y ganar mucha XP, para la cual se puede utilizar la moneda del juego e ir progresando para salir del fondo de la parrilla.

El nivel que tenga cada jugador será medido en rangos de la A a la D, lo cual permite competir contra jugadores de igual o menor clasificación. Aquí cabe remarcar que tiene compatibilidad multiplataforma para jugar con amigos que tengan otra consola.

Conclusión: ¿Vale la pena jugar el F1 23?

La respuesta en realidad es bastante sencilla si en este momento tiene el F1 22: es un rotundo sí.

Las dinámicas de conducción han mejorado y se siente mucho más ‘real’ a la hora de tratar de buscar los límites para ganar ese par de décimas de segundo que podrán marcar la diferencia en la carrera.

Eso sí, el modo carrera sigue bastante similar, cosa que no está mal, pero sí se siente un poco más realismo que el año pasado, cosa que los puristas de la F1 agradecerán.

Además, el juego cuenta con un interesante modo historia con el ‘Breakingpoint 2′ que vale la pena recorrer. Aunque pueda parecer un poco obvio el desenlace, es interesante seguir los capítulos y completar las ‘misiones’ que nos ponen cada fecha del calendario. En cuanto al F1 World tengo sentimientos encontrados allí. La renovación de este modo es ciertamente interesante, ya que no requiere tanto tiempo como un fin de semana de Gran Premio en el modo carrera, pero el sistema de mejoras no es necesariamente tan atractivo para un jugador que quiere la experiencia más “pura” que se pueda. Aquí entra mucho en la ecuación el perfil del jugador, pero vale la pena probar.