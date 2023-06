Inteligencia Artificial sin filtros: Estos son los nombres más feos que los padres le han puesto a sus bebés según ChatGPT

Elegir el nombre de un bebé en camino es una de las decisiones más complejas a las que se enfrentan los padres, mientras la mamá se encuentra en el proceso de gestación. Algunos no se complican y se van hacia algo tradicional de un padre o abuelo. Otros toman como referencia algo sacado de la Biblia y después están los que se ponen creativos y ponen a su hijo una palabra impronunciable.

Las redes sociales nos han mostrado en esta última década documentos de identificación con personas que se han llegado a llamar Goku o Batman. ¿En qué estaban pensando esos padres? Claramente en los personajes de DC Comics o Dragon Ball. Pero, ¿es necesario someter a una persona a esos nombres?

No odies a tu bebé. Nadie merece eso. Llegó la Inteligencia Artificial y sabemos que hay otros nombres por allí escondidos que quizás no hemos visto o tal vez no recordamos.

Por lo tanto, acudimos al ChatGPT para que hiciera uso de su mecanismo de aprendizaje automático y nos diga cuáles son los más feos, insólitos o menos comunes que tenga en su data.

Primero nos dio un listado de nombres de hijos de artistas de Hollywood y el resultado fue bastante extraño.

Pilot Inspektor: Este nombre fue dado por el actor Jason Lee a su hijo. Supuestamente, se inspiró en una canción de la banda de rock Grandaddy.

Moon Unit: Moon Unit es la hija del músico Frank Zappa. Su nombre poco convencional refleja la excentricidad de su familia.

Apple: Este nombre fue elegido por la cantante Gwyneth Paltrow y su ex esposo, Chris Martin. Optaron por un nombre de fruta para su hija.

Kal-El: El actor Nicolas Cage nombró a su hijo en honor al personaje de Superman, cuyo nombre real es Kal-El.

North West: La hija de los famosos Kim Kardashian y Kanye West lleva este nombre cardinal poco común.

Blue Ivy: La hija de los músicos Beyoncé y Jay-Z fue nombrada Blue Ivy, una combinación de un color y un elemento de la naturaleza.

Audio Science: Este nombre fue elegido por la actriz Shannyn Sossamon para su hijo. Combina la palabra “Audio” con “Science” (ciencia).

Posteriormente le preguntamos cuáles eran los menos comunes y esta fue su respuesta.