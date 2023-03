Disney inicia ola de despidos: 7.000 empleados se van de la empresa desde esta semana

Ya no son solo los gigantes tecnológicos como Twitter o Meta los que están recortando sus planteles de trabajo. Disney se une al ambiente de despidos: 7.000 empleados comienzan a irse de la empresa esta semana, según confirmó el CEO Bob Iger.

La medida se había adelantado desde febrero, y es la primera de tres rondas de recortes previstos. Representa el 3% de la fuerza laboral global, quedando la plantilla en 159 mil trabajadores, aproximadamente.

El objetivo es “una reducción de costos destinada a optimizar las operaciones de la compañía en un período de turbulencia en la industria de los medios”, según cita la CNN.

La primera ronda de despidos comienza esta semana, una segunda ocurrirá en abril y una tercera antes del comienzo del verano.

El balance negativo de Disney, de acuerdo con Bob Iger

CNN reprodujo un memorando firmado por Bob Iger, donde se ahonda sobre la decisión.

“La difícil realidad de muchos colegas y amigos que dejan Disney no es algo que tomemos a la ligera”, dijo el ejecutivo.

“En momentos difíciles, siempre debemos hacer lo necesario para garantizar que Disney pueda continuar brindando entretenimiento excepcional a las audiencias y visitantes de todo el mundo, ahora y en el futuro”.

Disney anunció en febrero que perdió suscriptores de Disney Plus en el último trimestre, recortando los gastos de marketing para sus transmisiones y ajustando los planes de precios para atraer clientes.

Bob Iger CEO de Disney

En el caso de Disney Plus, las pérdidas no fueron tan grandes como las de ESPN Plus y Hulu.

Iger explicaba en ese momento: “El negocio de transmisión, que creo que es el futuro y ha estado creciendo, no está brindando básicamente el tipo de rentabilidad o resultados finales que el negocio lineal nos brindó durante algunas décadas”.

“El streaming sigue siendo nuestra prioridad número 1. Es, en muchos aspectos, nuestro futuro: pero no vamos a abandonar las plataformas lineales o tradicionales mientras aún puedan ser un beneficio para nosotros y nuestros accionistas”.

Los despidos en los gigantes tecnológicos de Estados Unidos

Despidos Continúa la ola de recortes en los gigantes tecnológicos

Grandes empresas en Estados Unidos, con el argumento de la inflación en el país, despidieron a cientos de miles de trabajadores desde 2022.

De acuerdo con el portal Layoffs, entre el año pasado y el actual van más de 315 mil despidos en los gigantes tecnológicos.

Twitter, Dell, Zoom, Amazon, eBay, Google, Microsoft, Salesforce, Meta y otras empresas dejaron en la calle a buena parte de su grupo de trabajadores, y la cifra va en aumento.