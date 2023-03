Hogwarts Legacy, The Last of Us Part II y Horizon Call of the Mountain fueron los juegos más descargados durante febrero

Enero y febrero suelen ser meses de vacaciones en varias partes del mundo. ¿Qué videojuego te atrapó? Desde PlayStation nos comentaron que febrero tuvo sus “favoritos” en cuanto a descargas.

Y es que fue un mes que recibió asombrosos lanzamientos de juegos y una nueva forma de jugar a la realidad virtual, con PSVR2. ¿Cuáles crees que fueron los títulos más descargados de PS Store durante ese periodo? Sigue leyendo y los conocerás.

Los favoritos

Para PS5, el juego preferido de la comunidad fue el mágico Hogwarts Legacy, le siguieron de cerca FIFA 23 y Grand Theft Auto V. Para PS4 el título más descargado fue The Last of Us Part II; en cuanto a PS VR2 el juego preferido fue Horizon Call of the Mountain, y para la categoría de F2P, Call of Duty: Warzone 2.0 se llevó los honores.

A continuación te dejamos algunos videos para que conozcas más de cerca estos títulos:

Hogwarts Legacy

FIFA 23

Grand Theft Auto V

The Last of Us II

Horizon Call Of The Mountain

Call Of Duty: Warzone 2.0