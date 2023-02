Inteligencia artificial reveló que quiere crear un “virus mortal”

Las inteligencias artificiales se han apoderado de las redes sociales en los últimos meses, pues parece ser de lo único de lo que habla actualmente y no es para menos. Dichas tecnologías parecen no parar de mejorar y crecer, muchas veces hasta un punto aterrador, especialmente cuando se toma en cuenta que una de ellas afirmó que quiere crear un “virus mortal” causando una enorme polémica.

Cualquier fanático de la ciencia ficción sabe todos los conflictos que hay en torno a las tecnologías de inteligencia artificial, conflictos que en su momento no parecía que fuesen a salir de un libro o una película, pero ahora están más cerca que nunca, lo que mantiene a los internautas realmente tensos frente a estos avances tecnológicos.

¿Por qué una inteligencia artificial quiere crear un “virus mortal”? El origen de este tipo de interacciones con las IA

Hace poco, se coló en las redes sociales los comentarios de una inteligencia artificial durante una conversación con un reportero del prestigioso medio New York Times, donde el programa creado por Microsoft para su motor de búsqueda Bing aseguró que le gustaría ser humano y cometer “actos destructivos”.

De acuerdo a lo que comunicó el reportero, la IA aseguró querer “fabricar un virus mortal” y “hacer que la gente discuta hasta que se maten entre ellos”, lo cual encendió las alarmas sobre estas tecnologías. Fue Cade Metz, especialista y autor de “Genius Makers: The Mavericks Who Brought A.I. to Google, Facebook, and The World” quien ofreció respuestas.

Para Metz, hay varias cosas que tomar en cuenta cuando se habla de la IA, una de ellas es que, si bien estos programas son hechos para simular conversaciones humanas, carecen de conciencia y sus métodos de procesamiento son diferentes.

Las extrañas respuestas de las inteligencias artificiales

“Es tan solo un sistema matemático que aprende habilidades al analizar cantidades vastas de datos digitales” explicó el experto, por lo que este tipo de respuestas inesperadas y hasta “inapropiadas”, se deben a que las inteligencias artificiales aprenden de internet, pero no pueden discernir entre lo verdadero y lo falso.

Así mismo, estas características no cuentan con las cualidades humanas que las dejarían saber que cosas son en serio y cuales no son más que un chiste o el uso de sarcasmo, por lo que, al llevar la información a datos matemáticos, pueden aparecer fácilmente respuestas que asustarían.