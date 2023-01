The Last of Us: Esta es la enfermedad que padece Frank, la revelación del tercer episodio de la serie

The Last of Us

The Last of Us es, sin duda, la serie del momento. El live-action que transmite HBO Max cada domingo, basado en el videojuego de Naughty Dog, estrenó este domingo 29 de enero su tercer episodio, “Long, Long Time”, y la gran revelación fue la aparición del personaje de Frank, interpretado por Murray Bartlett.

En esta oportunidad, vamos a aclarar cuál es la enfermedad que padece Frank en el capítulo. Trataremos de agregar la menor cantidad de spoilers posibles, pero tendremos que contar algunos detalles sobre lo visto.

¿Cuál enfermedad padece Frank?

Como explica un reporte publicado en el sitio web de Área Jugones, la serie cambia el foco y le da protagonismo a los compañeros de Joel (Pedro Pascal), Bill (Nick Offerman) y Frank.

El nuevo capítulo nos muestra a Bill, quien logró sobrevivir al brote original de Cordyceps de 2003 y que conoce y se enamora de Frank, su compañero de vida. Tienen una historia de amor muy bonita, contagiosa, que le dio un toque especial a este episodio, pero que termina de una forma trágica por la enfermedad que Frank padece.

The Last of Us

Según lo narrado al final del episodio, podemos deducir que la enfermedad que afecta a Frank es Parkison. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), este mal es una afección degenerativa del cerebro asociada a síntomas motores, como lentitud de movimientos, temblores, rigidez y desequilibrio.

El Parkinson también genera otras complicaciones, como el deterioro cognitivo, los trastornos mentales, los trastornos del sueño y el dolor y las alteraciones sensoriales.

En el contexto de The Last of Us, es imposible ayudar a Frank. Primeramente, el Parkinson sigue siendo incurable en pleno 2023 y en medio del argumento de la serie es imposible encontrar un médico.

Tras entender el contexto y en medio del apocalipsis, al entender que no pueden curarlo, Frank y Bill planean vivir su último día juntos.

Los tres primeros episodios de The Last of Us están disponibles en HBO Max. El domingo 5 de febrero se estrena el cuarto capítulo.