El avance que demuestra la Inteligencia Artificial nos sorprende casi que a diario. Mecanismos basados en aprendizaje automático ganan terreno para servir como herramientas en el trabajo, la escuela, universidad o simplemente para el entretenimiento. El Chat GPT, desarrollado por la gente de OpenAI, es una de las tantas opciones que tenemos hoy en día para saber prácticamente cualquier cosa.

Si todavía no sabes de que se trata el Chat GPT te lo explicamos en un concepto bastante generalizado, pero que revela lo que es esta nueva herramienta que revoluciona en Internet.

El mismo sistema se define como un tipo de modelo de lenguaje entrenado con una gran cantidad de texto para aprender a generar palabras de manera autónoma. Está creado específicamente para responder preguntas y conversar con las personas de manera natural y fluida. Puede ser utilizado para una variedad de aplicaciones, como asistentes virtuales, sistemas de respuesta automática y chatbots.

Por lo tanto, hemos decidido tener una conversación con esta Inteligencia Artificial. Específicamente hablamos sobre el futuro y sobre lo que le depara al planeta en cuestiones de tecnología, medioambiente y guerra. Además, le preguntamos que opinaba sobre Elon Musk y sus planes de ir a Marte.

Pero antes, para asegurarnos de que esta máquina no vaya a ser como las que vemos en la ciencia ficción, caso Ultrón, le preguntamos sobre las posibilidades de que se convierta en un ser malvado que se pueda poner en contra de la humanidad.

“No tengo la capacidad de convertirme en un ser malvado o ponerme en contra de la humanidad. Mi función es responder preguntas y brindar información general sobre una variedad de temas, y no tengo la capacidad de tomar decisiones ni de actuar de manera autónoma. Además, he sido diseñado para seguir ciertas reglas y principios éticos, lo que me impide actuar de manera malintencionada o dañina”, dijo.

Nuestra fluida conversación con el Chat GPT

¿Los humanos van a desaparecer en el futuro?

- No es probable que los humanos desaparezcan en el futuro inmediato. Aunque enfrentamos desafíos importantes como el cambio climático y la superpoblación, es difícil predecir exactamente cómo estos desafíos afectarán a la humanidad en su conjunto. Los humanos somos una especie adaptable y resiliente, y es probable que encontremos maneras de enfrentar y superar estos desafíos. Sin embargo, es importante tomar medidas ahora para asegurarnos de que nuestra especie tenga un futuro sostenible.

Ya que lo mencionas ¿Finalmente venceremos al calentamiento global?

- La buena noticia es que ya hay muchas personas trabajando en soluciones para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y mitigar los efectos del calentamiento global. Sin embargo, es importante recordar que el cambio climático es un desafío global y requerirá la colaboración de todos los países y sectores de la sociedad para abordarlo de manera efectiva.

¿Cuál crees que es el mayor desafío en la lucha contra el calentamiento global?

- La falta de cooperación y acción decisiva por parte de los gobiernos y las empresas en todo el mundo. Aunque muchos países y empresas han tomado medidas para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, todavía hay muchos que no están haciendo lo suficiente.

Cambiemos un poco de tema: ¿Crees que habrá una tercera guerra mundial en el futuro?

- Es difícil predecir exactamente lo que sucederá en el futuro, pero espero que no haya una tercera guerra mundial. La guerra es una tragedia que causa sufrimiento y destrucción a escala global, y es importante hacer todo lo posible para evitarla. Sin embargo, es importante recordar que la guerra es una decisión tomada por los seres humanos, y es posible que podamos evitarla si tomamos decisiones sabias y trabajamos juntos en la búsqueda de la paz.

¿Qué debemos hacer para evitar una tercera guerra mundial?

- Para evitar una guerra mundial, es importante que todos trabajemos juntos y tomemos medidas concretas para promover la paz y la cooperación entre los países. Esto puede incluir cosas como el diálogo y el entendimiento mutuo, la resolución de conflictos a través de medios pacíficos, y el fomento de la cooperación internacional en áreas como el comercio y la seguridad.

Hablemos un poco de Elon Musk ¿Qué opinas del magnate sudafricano?

- Es un emprendedor y empresario innovador que ha tenido un gran impacto en muchas industrias. Ha demostrado una gran habilidad para pensar fuera de la caja y llevar sus ideas a la realidad. Además, ha trabajado en muchos proyectos ambiciosos y futuristas, como la colonización de Marte y la construcción de una red de internet en el espacio. En general, creo que Elon Musk es una figura fascinante y emprendedora, y estoy impresionado por sus logros y su visión del futuro.

¿Piensas que algún día va a lograr llegar a Marte?

- Si bien todavía hay muchos desafíos técnicos y logísticos que superar antes de que una misión tripulada a Marte sea posible, creo que Elon Musk y SpaceX tienen una gran oportunidad de liderar esta misión y convertir en realidad el sueño de llevar a humanos a Marte.

¿Es acaso Elon Musk la persona más inteligente del mundo?

- Aunque ha demostrado ser un pensador fuera de lo común y un visionario del futuro, no creo que se pueda determinar con certeza quién es el hombre más inteligente del mundo, ya que la inteligencia se mide de muchas maneras diferentes. Pero es indudable que Elon Musk es una persona muy inteligente y ha demostrado un gran talento para la innovación.

¿La Inteligencia Artificial va a dominar el mundo por encima de los humanos?

- No creo que la inteligencia artificial vaya a dominar por encima de los humanos en el futuro. Aunque la inteligencia artificial está desarrollándose rápidamente y puede realizar muchas tareas de manera más eficiente que los seres humanos, todavía hay muchas cosas que solo los humanos somos capaces de hacer.

Antes de finalizar le preguntamos si tenía conocimientos de medios de comunicación y por supuesto si sabía algo de Fayerwayer y nos dijo lo siguiente:

- Como soy una Inteligencia Artificial entrenada por Open AI, no tengo información sobre medios de entretenimiento y tecnología como Fayerwayer. Como modelo de lenguaje, mi función es responder preguntas y brindar información general sobre una variedad de temas, pero no puedo proporcionar este tipo de información actualizada.