Review | Mario Rabbids: Sparks of Hope: un hit de la estrategia para las nuevas generaciones

Mario + Rabbids of Hope

Este sin duda fue un videojuego muy esperado. Y hay que decirlo de entrada: un acierto de Ubisoft. Con un auditorio lleno de gente en Los Ángeles, el desarrollador de juegos Davide Soliani comienza a sollozar incontrolablemente. Después de años de guardar el secreto, el juego de los sueños de Davide finalmente se presenta al público, y nada menos que por el creador de Mario, Shigeru Miyamoto. Ese fue un momento genuinamente sincero y cautivadoramente humano, una rareza en medio del E3.

Y es que el videojuego del 2017 ya había sido un exitazo, una segunda parta estaba destinada a serlo también. La apuesta por un divertido (aunque básico) juego de estrategia por turnos estaba de regreso. Cinco años y 7,5 millones de ventas después, Ubisoft vuelve a tomar prestadas las llaves del Reino Champiñón para Sparks of Hope. Una fusión impresionante.

Mario + Rabbids Sparks of Hope

Para la nuevas generaciones

Aunque sin duda, Sparks of Hope tiene ambiciones más grandes que su predecesor: el combate estratégico y colorido sigue siendo la atracción principal aquí, pero hay mucho más juego a cada lado. Es un juego dinámico, rápido y que logra ser comprendido y. apreciado, aún más rápidamente por la generaciones menores.

Lo probamos entre jugadores de 30 años, pero también los más pequeños de casa: niños de 8 y 10 años. Este review está construido con las opiniones de los también. La estrategia, en los más pequeños, los impulsa a pensar en las probabilidades, calcular la energía necesaria, el cómo mejorar a tu personaje. La elección de a quién “usar” también será crucial.

La historia y el juego

¡Vamos al juego! Cada vez que la nave espacial aterrice en cada nuevo planeta, encontrarás un mundo central explorable por el que puedes correr, resolver acertijos, retomar misiones secundarias y detectar una gran cantidad de referencias de Mario que provocan nostalgia.

Mientras tu variopinto grupo de Rabbids y personajes de Nintendo (sí, es un grupo bien “particular”) dispares deambulan torpemente por seis mundos temáticos, irás descubriendo detalles que vale la pena destacar. Por ejemplo, si te encuentras con esas icónicas monedas de oro, eres recompensado instantáneamente con los efectos de sonido de Mario.

Sin embargo, es un juego para jugar con calma. El movimiento es lento. Mario no puede saltar. Y recordemos: la jugabilidad es por turnos. Aquí hay más “pensar” y “estrategia” que un juego suelto y alocado. Sin embargo los colores, el ritmo del juego, y los personajes le dan ese toque de alegría para equilibrar.

No lo olvides: turnos

Sparks of Hope tiene éxito en su categoría: la lucha por turnos. En los enfrentamientos, ahora los jugadores mueven a su equipo de coloridos personajes por un espacio completamente en 3D, lo que permite un mayor rango de control y tácticas que el enfoque anterior basado en cuadrículas.

Correr de cabo a rabo y derrotar a tus oponentes cada vez más astutos es un asunto táctico sorprendentemente adulto, pero que nuestros mini jugadores comprendieron muy bien (e incluso jugaron mejor que nosotros).

Ubisoft aquí produjo claramente una aventura para toda la familia. Pero claramente más enfocada en los más pequeños de la casa y es hora de que los jugadores adultos lo asuman. Aquí hay chistes vergonzosos hasta una historia derivada y simple. Es sin duda un mundo hecho para una audiencia más joven. Aunque muchos podrían pensar que alberga un juego hecho para una audiencia mayor por lo de la estrategia: hey, de verdad siéntense a mirar como juega la nueva generación.

Evaluación

Estos niños que se formaron en los videojuegos con títulos como Minecraft, Animal Crossing, Among Us y más, saben bastante de estrategia y este título está destinado a llamarlos. Gracias a la diversidad de enemigos, personajes jugables que se sienten distintos y parámetros de misión en constante cambio, incluso 15 horas después, las batallas nunca aburren.

Insistimos: es un juego dinámico y entretenido. Es sin duda un juego de estrategia realmente brillante. Las quejas que podrían haber vienen más del público adulto: fieles adultos de Nintendo, donde la narrativa delgada como el papel de Sparks of Hope, las bromas juveniles y los mundos centrales no les llamarán la atención. Y también está esa crítica de “Mario no salta”. Para nuestros Mini Reviewers, este título es un 9.8, para los treintenos fue un 9.2. Así que la nota de FayerWayer es un 9.5 en una escala de 10.

Mario and Rabbids: Sparks of Hope salió el 20 de octubre, su precio en dólares es de 59.99 USD, lo que en Chile, por ejemplo, se traduce a $59.990, México 1,296.89, Argentina $20.490, Perú S/191, Colombia $249.900 y Ecuador $74.99.